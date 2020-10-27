Переодевшийся курьером Манукян сделал Бузовой трогательный сюрприз

Фото: instagram.com/buzova86

Возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян сделал девушке необычный сюрприз. Видео появилось в аккаунте блогера в Instagram.

На кадрах он показал процесс подготовки к трогательному мероприятию. Молодой человек приобрел униформу курьера, прибыл на работу к Бузовой, постучался в дверь гримерной и вручил девушке огромный букет цветов. При этом все ролики он сопровождал нежными подписями, называя Ольгу особенным человеком и любимой.

— Я надеялся, что она меня не узнает. Но она сразу узнала, — отметил Манукян.

Бузова встретила избранника счастливой улыбкой и объятиями.

Напомним, по данным СМИ, в последнее время между влюбленными начали часто возникать ссоры. В светских кругах заговорили о возможном расставании Бузовой и Манукяна. Ранее певица неоднозначно отреагировала на пост Давы с их совместной фотографией, посвященной памятной дате. Она заявила, что не станет раскрывать тайну публикации.

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