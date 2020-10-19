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«Не имею отношения к этой дате»: Бузова неоднозначно отреагировала на пост Давы
Фото: instagram.com/buzova86

«Не имею отношения к этой дате»: Бузова неоднозначно отреагировала на пост Давы

Кирилл Николаев

Звезды

Блогер и музыкант Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, на своей странице в Instagram опубликовал новый пост. Он рассказал о том, что дата 17 октября является очень важной для него. Свой пост он сопроводил трогательной фотографией с возлюбленной Ольгой Бузовой.

В Сети появились слухи, что Манукян сделал предложение певице. Сама Бузова неоднозначно отреагировала на пост блогера.

— К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей. Могу отвечать только за свои слова и поступки. Я живу для вас, всегда мое сердце нараспашку, но есть какие-то мои личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения, — цитирует Бузову «СтарХит».

Она добавила, что если бы был факт помолвки, она бы обязательно зафиксировала это в Instagram.

По данным СМИ, в последнее время между влюбленными начали часто возникать ссоры. В светских кругах зашептались о возможном расставании Бузовой и Манукяна.

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молодая параОльга БузоваДавид Манукян
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