«Моложе тебя выглядит»: поклонников восхитило фото Бузовой с мамой

Фото: instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила с мамой премьеру мюзикла «Шахматы». Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке артистка с родительницей запечатлены в нарядах темных оттенков. Исполнительница отметила, что ее мама специально прилетела на премьеру.

Фото: instagram.com/buzova86

— Сегодня я мамина дочка, и все мое внимание только ей. Она мой ангел. Хотя у мамочки и нет «Инстаграма», и она не прочтет этот пост, но я все равно хочу признаться ей здесь в любви. Мамулечка, я тебя люблю, — призналась Бузова.

Подписчики удивились тому, как молодо выглядит родительница артистки.

«Оля, какая ты потрясающая, как тебе идет эта шляпа, а мамочка прям тоже звезда»; «Это мама? Я как эксперт по молодости хочу отметить, что у вашей мамочки очень молодое лицо, а самое главное, взгляд»; «Ольга, почему мама моложе тебя выглядит?» — отметили фолловеры.

Ранее стало известно, что участие певицы в проекте «Ледниковый период» на Первом канале породило слухи о новых отношениях. Поклонники стали замечать, как трепетно артистка общается со своим партнером по льду Дмитрием Соловьевым.

Фигурист прокомментировал слухи о романе со звездой. Он отверг все домыслы о любовных отношениях с певицей.

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