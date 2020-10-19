Партнер Бузовой по ледовому шоу прокомментировал слухи о романе с певицей

Ольга Бузова принимает участие в ледовом шоу / Фото: instagram.com/buzova86

Участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период» на Первом канале породило слухи о новых отношениях певицы. Поклонники стали замечать, как трепетно артистка общается со своим партнером по льду — Дмитрием Соловьевым. Знаменитость регулярно показывает моменты тренировок, выкладывает снимки с фигуристом и часто благодарит спортсмена.

Соловьев прокомментировал слухи о романе со звездой. Он отверг все домыслы о любовных отношениях с певицей. По его словам, то, что происходит между ними на льду является только элементом шоу, на котором они работают с полной самоотдачей.

— То, что между нами — абсолютно профессиональное. Мы — актеры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определенное впечатление о нас. У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда, — сказал фигурист в интервью изданию «Собеседник».

Ранее Бузова рассказала об участии в проекте «Ледниковый период». Она отметила, что нормально относится к критике и негативным комментариям на шоу.

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