«Самая влиятельная девушка»: Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Фото: instagram.com/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России. Об этом артистка рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Она отметила, что получила два сертификата. Один — за самое большое число подписчиков на территории России и СНГ. Второй — как «самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в «Инстаграме». Певица поблагодарила фанатов за искренность и проявленный к ней интерес.

Фото: instagram.com/buzova86

— Я вас всех (все 22 000 000 человек) люблю. Вы моя самая большая семья. Дальше больше, — подчеркнула певица.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своих школьных годах и заявила, что ее до сих пор не переносит директор школы, в которой она училась. В детстве ей было непросто: хотелось самовыражаться и ярко одеваться, но правила учебного заведения этого не предусматривали.

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