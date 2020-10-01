Парень Бузовой пришел на светское мероприятие один на фоне слухов о расставании пары

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Блогер Давид Манукян и возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой появился в одиночестве на премии «GQ Человек года — 2020». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Это произошло на фоне слухов о том, что пара рассталась. Многие пользователи Сети уверены, что Бузова и Манукян на самом деле не встречались, а их отношения были пиар-ходом. Сам Манукян ранее рассказал немного о своей личной жизни.

— Когда мы снимаемся вместе, все говорят: «Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!» Когда не снимаемся — снова то же самое, — заметил блогер.

По его словам, он просто хочет немного пожить своей жизнью. Стоит отметить, что официального подтверждения слухов о расставании пары до сих пор не было.

Читайте также: «Директор школы ненавидит меня по сей день»: Бузова рассказала о непростом детстве