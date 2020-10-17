«Адский труд»: Бузова рассказала об участии в проекте «Ледниковый период»

Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова рассказала, что нормально относится к критике и негативным комментариям на проекте «Ледниковый период». Этим она поделилась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Артистка отметила, что сначала легкомысленно относилась к фигурному катанию. Она даже предлагала своему партнеру, Дмитрию Соловьеву, выходить на лед без разминки.

— Я была уверена, что там такая легкость, это ведь все так красиво смотрится. Уже потом я поняла, какой это сложный, адский труд, — подчеркнула певица.

Бузова выразила уверенность, что достойно выступает для человека, который раньше не занимался данным видом спорта. Она заявила, что не обращает внимания на низкие оценки судей, а также на то, что их ставит «человек с фамилией Тарасова».

— Я же учусь, — пояснила артистка.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России. Об этом артистка рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram.

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