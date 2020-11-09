Бузова показала кольцо на безымянном пальце и намекнула на помолвку c Манукяном

Ольга Бузова показала романтический ужин / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила совместный ужин со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Артистка показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, намекнув на скорую помолвку со своим избранником.

Свидание влюбленных прошло на самой высокой точке одного из самых дорогих ресторанов Москвы. Причем певица устроила возлюбленному сюрприз: в зал она ввела его с повязкой на глазах. Пару уже ожидали музыканты и сервированный стол. Бузова сидела напротив избранника среди горящих свечей. Потом она продемонстрировала крупным планом кольцо с большим бриллиантом. В ходе ужина Манукян признался в любви Бузовой.

Романтичное видео певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories. Также она опубликовала пост и подписала его: «Любовь живет в моем сердце. Ты все знаешь...Наш день».

Многочисленные поклонники пары порадовались гармонии в отношениях влюбленных и оставили теплые комментарии.

«Так переживала, когда не было ваших совместных сториз, как хорошо, что у вас все хорошо»; «Красивая пара, берегите друг друга»; «Мы ждем свадьбу!» — написали фанаты.

Напомним, что с рэпером Бузова встречается с августа 2019 года.

Ранее Бузова рассказала о сюрпризах от Манукяна.

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