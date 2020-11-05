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«Я романтичная натура»: Бузова рассказала о сюрпризах от Манукяна
Давид Манукян и Бузова Ольга больше года вместе / Фото: instagram.com/olgabuzova_news

«Я романтичная натура»: Бузова рассказала о сюрпризах от Манукяна

Юлия Курганова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подробно о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном. Она отметила, что возлюбленный до сих пор балует ее удивительными сюрпризами.

Несмотря на то, что пара много работает, они успевают уделять время друг другу и делать приятное.

— На отдыхе он устроил мне сюрприз — потрясающий салют в мою честь. Уже не первый, кстати. Это очень приятно. Я вообще давно транслирую такую мысль и считаю это правильным, что молодым людям всегда нужно баловать девушек, чтобы насыщать жизнь друг друга и вызывать эмоции. Мне очень приятно, что это присутствует в наших отношениях, потому что я очень романтичная натура, — сказала артистка.

Она отметила, что мужчина должен не забывать дарить своей девушке цветы и устраивать романтический ужин.

Бузова подчеркнула, что не хочет ничего менять в своем избраннике, так как полюбила его таким, какой он есть. Она опровергла слухи о расставании с Давидом и призвала поклонников верить только ей, ведь она обязательно с ними поделится, если что-то произойдет.

— Давид — это мой выбор, я люблю своего мужчину, — заявила певица, передает портал Womanhit.

Также звезда рассказала, что возлюбленный переживает сейчас за нее, потому что она участвует в «Ледниковом периоде». Но он всегда ее поддерживает перед выступлением и дает правильные напутствия.

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роман звездОльга БузоваДавид Манукян
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