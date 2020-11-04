«Колхоз высшей степени»: Моргенштерн назвал рэпера Dava новой Бузовой

Фото: instagram.com / morgen_shtern

Релиз клипа на трек «Ролекс» Филиппа Киркорова и рэпера-Давы, стал одним из самых обсуждаемых событий в музыкальный индустрии. Многие люди начали находить сходство между стилем Давида Манукяна и главного шоумена страны — Алишера Моргенштерна, на что недавний гость Дудя ответил следующее.

— Клип «Ролекс» великолепный со всех сторон. Потому что там есть все: супер стильный Киркоров и супер колхозный Дава. Киркоров звучит и выглядит великолепно. Это же прекрасно, что они стараются сделать так, как мы. Это колхоз высшей степени, — заявил Моргенштерн.

С его слов, рэпер Дава — это новая версия Ольги Бузовой, потому что его песни вызывают у аудитории эмоции, пусть это даже эмоции стыда, поделился рэпер на интервью с Юрием Дудем.

Кроме того, Алишер признался, что он частенько становится объектом критики завистников и хейтеров. Однако артист уверен в том, что негатив — это прекрасный способ привлечь внимание людей и, конечно же, хайп. В то же время Моргенштерн понимает, что долго на негативных эмоциях «хайпиться не получится».

В данный момент Алишер Моргенштерн начал искать себя в других сферах бизнеса. Совсем недавно он открыл ресторан в самом центре Москвы, в котором теперь бывает каждый вечер. По мнению рэпера, он достиг максимального успеха в музыке, поэтому пора искать что-то новое.

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