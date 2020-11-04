Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Колхоз высшей степени»: Моргенштерн назвал рэпера Dava новой Бузовой
Фото: instagram.com / morgen_shtern

«Колхоз высшей степени»: Моргенштерн назвал рэпера Dava новой Бузовой

Захар Чайченко

Звезды

Релиз клипа на трек «Ролекс» Филиппа Киркорова и рэпера-Давы, стал одним из самых обсуждаемых событий в музыкальный индустрии. Многие люди начали находить сходство между стилем Давида Манукяна и главного шоумена страны — Алишера Моргенштерна, на что недавний гость Дудя ответил следующее.

— Клип «Ролекс» великолепный со всех сторон. Потому что там есть все: супер стильный Киркоров и супер колхозный Дава. Киркоров звучит и выглядит великолепно. Это же прекрасно, что они стараются сделать так, как мы. Это колхоз высшей степени, — заявил Моргенштерн.

С его слов, рэпер Дава — это новая версия Ольги Бузовой, потому что его песни вызывают у аудитории эмоции, пусть это даже эмоции стыда, поделился рэпер на интервью с Юрием Дудем.

Кроме того, Алишер признался, что он частенько становится объектом критики завистников и хейтеров. Однако артист уверен в том, что негатив — это прекрасный способ привлечь внимание людей и, конечно же, хайп. В то же время Моргенштерн понимает, что долго на негативных эмоциях «хайпиться не получится».

В данный момент Алишер Моргенштерн начал искать себя в других сферах бизнеса. Совсем недавно он открыл ресторан в самом центре Москвы, в котором теперь бывает каждый вечер. По мнению рэпера, он достиг максимального успеха в музыке, поэтому пора искать что-то новое.

Читайте также: Назван топ-10 популярных российских блогеров

рэперОльга БузоваЮрий Дудь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте