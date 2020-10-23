Назван топ-10 популярных российских блогеров

Юрий Дудь стал лидером рейтинга / Фото: youtube.com/вДудь

Аналитическая платформа MMG Blogger Track составила рейтинг популярности российских блогеров среди подростков и молодежи на октябрь 2020 года. Журналист-интервьюер Юрий Дудь возглавил данный список.

Специалисты при составлении рейтинга основывались не просто на количестве подписчиков блогеров в возрасте от 14 до 25 лет. Из фанатской базы они отсеяли тех, кто не живет в России, и тех, кто подписан, но не заходит на страницу звезды, а также фейковые аккаунты. Однако каждой звезде Интернета приплюсовали дополнительных поклонников на основе социологического опроса — ведь бывает так, что пользователь активно следит за кумиром, но не подписан на него.

В результате исследователи получили цифры «постоянной аудитории», которые значительно меньше того, что значится в счетчиках на страницах блогеров. По этому показателю блогеры расположились в таком порядке:

Юрий Дудь — 1,917 миллиона; Антон Лапенко — 1,610 миллиона; Мамикс (22-летний Максим Монахов) — 1,446 миллиона; Сыендук (27-летний Дмитрий Карпов) — 1,445 миллиона; А4 (24-летний Влад Бумага) — 1,434 миллиона; Мистер Мармок (26-летний Марин Мокану) — 1,417 миллиона; Егорик (24-летний Егор Шкред) — 1,3 миллиона; Настя Ивлеева — 1,249 миллиона; Алишер Моргенштерн — 1,276 миллиона; Антон Птушкин — 1,259 миллиона.

Отметим, что Антон Лапенко на своей странице в Instagram и в YouTube-канале выкладывает забавные ролики в стиле интервью 1980–1990-х годов, перевоплощаясь в разных персонажей.

Мамикс снимает различные необычные эксперименты вроде «1000 фонтанов из колы и ментоса одновременно» или испытания кольчуги из рублевых монет.

Сыендук занимается анимационными видео, А4 прославился челленджами, Мистер Мармок выкладывает нарезки из компьютерных игр, Егорик делает челленджи и пранки. У Насти Ивлеевой собственное шоу с участием российских звезд, Моргенштерн занимается влогами, бэкстейджами съемок клипов и самими музыкальными видео и Антон Птушкин снимает фильмы о путешествиях.

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