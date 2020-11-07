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Пригожин ответил Успенской на оскорбления в адрес Валерии
Фото: instagram.com/valeriya

Пригожин ответил Успенской на оскорбления в адрес Валерии

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на оскорбления певицы Любови Успенской в адрес его жены, певицы Валерии. В Сеть попала аудиозапись, на которой исполнительница хита «Кабриолет» говорит, что супруга Пригожина никому не нужна, у нее не было бы концертов, если бы не ее муж. Кроме того, Успенская нецензурно выражается в адрес певицы.

Запись в интернет выложила дочь артистки Татьяна Плаксина.

— Мне жаль, что дочка Успенской записала ее кухонные сплетни. Меня возмущает форма общения — мат. Любовь там говорит с такой завистью. Я понимаю, что у нее не сложилась личная жизнь, но Валерия ей точно ничего плохого не сделала. А насчет того, что Валерия никому не нужна, могу сказать, что мы продали 6 тысяч билетов в «Альберт холл» (концертный зал в Лондоне — прим. «ВМ»). Пусть Успенская сядет в кабриолет и уедет куда-нибудь, — сказал Пригожин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также журналисты сообщили, что Успенская не раз критично высказывалась в адрес звездных детей, которых пытаются продвинуть на сцену родители. Она заявляла, что зачастую наследники знаменитостей бездарны, но их это не останавливает. Хотя сама певица тоже хотела выступать на сцене вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и говорила, что наследница «может ее переплюнуть».

В начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания СМИ. На Первом канале вышли две программы, которые были посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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Иосиф Пригожинпевица ВалерияЛюбовь Успенская
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