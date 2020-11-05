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Пригожин оценил шансы дочери Алсу вырасти профессиональной певицей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пригожин оценил шансы дочери Алсу вырасти профессиональной певицей

Ростислав Зубков

Звезды

Певице Алсу и ее дочери Микелле не нужно оглядываться на прошлое и следует смотреть только в будущее, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «Вечерней Москвой» он объяснил, почему решение Алсу зарегистрировать сценическое имя своей дочери может принести свои плоды.

— Вы знаете, принцип шоу-бизнеса такой же, как и в жизни в целом: собаки лают, а караван идет. Поэтому не нужно все время обращать внимание на то, что нас пытаются девальвировать в тех или иных вопросах, — пояснил Пригожин.

Он добавил, что считает Микеллу очень талантливой девочкой, из которой может вырасти профессиональная певица.

СПРАВКА «ВМ»

С именем дочери Алсу связан скандал на шоу «Голос.Дети». В 2019 году Микелла выиграла конкурс, однако зрители усомнились в том, что победа была честной. Особые подозрения вызвало «аномальное голосование», когда за Микеллу начали отдавать очень много голосов. Первый канал решил проверить это, и вскоре выяснилось, что результаты голосования были сфабрикованы. Итоги конкурса пришлось аннулировать, а на девочку обрушился шквал негатива.

Читайте также: Проект «Голос» призвали закрыть на фоне скандалов

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