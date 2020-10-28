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Проект «Голос» призвали закрыть на фоне скандалов
Фото: youtube.com

Проект «Голос» призвали закрыть на фоне скандалов

Юлия Курганова

Общество

Партия «Коммунисты России» направила на Первый канал письмо, в котором просит подготовить новую программу вместо проекта «Голос» с другим способом выбора жюри и участников. Об этом сообщается на сайте политической организации.

— Важно привлекать к наблюдению за процессом отбора победителя общественность, которая далека от цинизма шоу-бизнеса, — сказано в письме.

Также отмечается, что сама идея вокального шоу является интересной, но реализация сильно пострадала из-за субъективизма и лукавства жюри. По мнению лидера партии, регулярными победителями в шоу становятся «блатные детки», а перспективным молодым певцам пройти в проект становится трудно.

Политик также указал, что скандал с дочерью телеведущего Будникова является «последней каплей», потому что знаменитые родители полностью лишились «стыда и совести» ради повышения популярности собственных наследников. Политическая организация назвала «Голос» полностью дискредитированным.

Напомним, что дочь ведущего Первого канала Романа Будникова смогла пройти «слепые прослушивания». К ней повернулись сразу все члены команды жюри. Позже данную ситуацию раскритиковал Станислав Садальский, иронично назвав девочку новой «дочкой Алсу». Он винит руководство проекта в указании со стороны топ-менеджеров обеспечить ребенку пропуск в программу.

В 2019 году шоу «Голос.Дети» стало центром скандала из-за победы Микеллы Абрамовой, дочери Алсу. Первый канал в результате аннулировал итоги голосования. Позже генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями.

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