Пригожин оценил намерение Лозы судиться из-за песни «Плот» на шоу «Голос»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Любые телеканалы и программы в мире обязаны получать разрешение на использование либо обработку песни у автора или исполнителя композиции. В обратном случае это будет расцениваться как нарушение авторских прав. Так прокомментировал использование песни Юрия Лозы «Плот» на шоу «Голос» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Об этом музыкальный продюсер сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы». По его мнению, если представители программы не получили одобрения у владельца песни, они обязаны «извиниться перед ним и предложить денег».

— Я не собираюсь давать оценок ни телеканалу, ни шоу, ни Юрию Лозе, но, согласно правовому полю в части интеллектуальной собственности, если программа без одобрения владельца использовала его продукт, то нужно принести свои извинения автору и компенсировать все эти неудобства, — сказал Пригожин.

По мнению музыкального продюсера, скандал между Лозой и ток-шоу «Голос» не должен носить агрессивной характер.

— Наоборот, согласно авторскому праву, владелец композиции должен получать средства. И потом, для каждого музыканта большая честь, когда их произведения продолжают жить. Это глупость, когда люди предъявляют претензии за то, что их песни существуют. Значит, не нужно было писать такие произведения, которые стали любимы публикой, — заявил Пригожин.

Собеседник издания также уточнил, что Лоза состоит в авторском сообществе, и он должен решать проблему через представителей этого сообщества.

Ранее стало известно, что певец Юрий Лоза собирается подавать в суд на Первый канал и на участницу проекта «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его композиции «Плот».

Музыкант подчеркнул, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу, ни телеканалу не давал, являясь автором хита и владельцем прав.

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