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Лоза подаст в суд на Первый канал из-за исполнения песни «Плот» в «Голосе»
Юрий Лоза не давал разрешения на переработку песни и ее исполнение/ Фото: youtube.com / Юрий Лоза

Лоза подаст в суд на Первый канал из-за исполнения песни «Плот» в «Голосе»

Юлия Курганова

Музыка

Певец Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и на участницу проекта «Голос» Алину Виардо за исполнение кавер-версии его композиции «Плот».

Музыкант подчеркнул, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу, ни телеканалу не давал, являясь автором хита и владельцем прав.

— Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена, — сообщил Лоза.

Он добавил, что участница хотела петь то, что ей подходит, но авторы передачи настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не композицию или исполнителя, а автора песни, передает РИА Новости.

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