Ева Польна: Прекрасно, если рядом есть мужчина, готовый разделить с тобой трудности

Ева Польна / Фото: Из личного архива Евы Польны

Исполнительница и автор песен, обладательница девяти премий «Золотой граммофон» Ева Польна рассказала «Вечерке» о записи нового альбома, воспитании дочерей и вере в судьбу.

—Ева, изменился ли на карантине вектор вашего творчества?

— В глобальном понимании он остался прежним. Как и раньше, пишу песни и стихи, занимаюсь живописью. Сейчас записываю новый альбом и готовлю потихонечку выставку своих художественных работ. Хотя, конечно, ограничения, связанные с пандемией, коснулись меня так же, как и многих моих коллег. Отменяются концерты, невозможно спланировать гастрольный график. Все это удручает. Но поскольку мы не можем повлиять на происходящее, остается его принять. Жизнь продолжается, и свою энергию нужно правильно направлять в «мирное» русло.

— Насколько сложно сегодня угодить зрителю?

— Настоящее творчество — это чудо и волшебство, прежде всего душа, а не конъюнктура. Не пытаюсь понравиться публике. Она сама все решает. Я лишь искренне пишу о том, что меня волнует. И счастлива, что это находит отклик в сердцах огромного количества людей.

— Шоу-бизнес сейчас какой?

— Очень разный. Сложно описать одним-двумя предложениями. У меня же ситуация нестандартная. Я — представительница шоу-бизнеса, но держусь особняком, работаю без продюсеров. Я — независимый артист, и это осознанный выбор.

— Вас нечасто можно увидеть в лентах новостей и на тусовке. Это как-то нетипично для человека публичного.

— Отдаю предпочтение тому, что интересно. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на бессмысленные действия. Сегодняшние средства массовой информации предпочитают новости исключительно скандального характера, но я не торгую подробностями о себе и жизни моих близких. Все, чем хочу поделиться, публикую на своей официальной странице в социальной сети. Веду ее сама и всегда рада пообщаться с поклонниками.

— Тем более что фанатов у вас предостаточно...

— Не буду скромничать — мне не стыдно ни за одну песню, которую написала и исполнила за двадцать лет творческой деятельности. Мои композиции продолжают вдохновлять молодых артистов, и это замечательно.

— Как относитесь к тому, что звезды не чураются хайпа, чтобы лишний раз напомнить о себе?

— Хайп бывает вполне веселым и безобидным. Здесь нет ничего плохого. Другое дело, когда публичные личности выдумывают о себе отвратительные небылицы, способствуют их распространению и пытаются таким образом зарабатывать. Это дно. К тому же из-за подобных персонажей и публика, и журналисты начинают думать, что все известные люди готовы на что угодно ради популярности. А это неправда.

— Критику воспринимаете?

— Мне важно мнение исключительно тех, кого ценю и уважаю. На то, что говорят незнакомые, не реагирую. Четко осознаю: ко мне в силу моей публичности могут относиться как позитивно, так и негативно.

— Чем займетесь, если поймете, что ваша музыка никого не трогает?

— Нет ничего грустнее для творческого человека, чем потерять искру, запал, вдохновение, страсть к некогда любимому делу. У меня масса увлечений и интересов, сценой моя жизнь не ограничивается. На данный момент не планирую завершать артистическую карьеру, но совершенно не боюсь смотреть в завтрашний день.

— Кто или что вас вдохновляет?

— Многие вещи: классная музыка, природа, книги и интересные люди. Бывают моменты, когда чувствую: срочно нужно вдохнуть красоту.

Покупаю билет, мчу, например, в Питер и иду в «Эрмитаж». Обожаю выбираться в маленькие путешествия по Подмосковью, где посещаю музеи, усадьбы, храмы, парки. Все это — сплошное вдохновение.

— Вы производите впечатление женщины сильной и ни в ком не нуждающейся. А на самом деле?

— Мои песни — это и есть я. Так получилось, что я действительно самостоятельный и самодостаточный человек, глава семьи. Не скажу, что это легко, но ни о чем не жалею. В конце концов, нам всем дается ноша по плечу. И потом, многое зависит от конкретной жизненной ситуации. Сегодняшний мир заставляет женщину быть сильнее, чем нужно. Это факт. Но во всем необходим баланс. Какой бы сильной ни считала себя женщина, нужно уметь принимать помощь. И если рядом есть мужчина, который готов разделить с ней трудности, это прекрасно. Я так и поступаю.

— Верите в судьбу?

— Да. Как и в то, что ее можно подкорректировать . В о многом человек сам творит мир вокруг себя. Бывает, что люди находят друг друга очень быстро и создают крепкие пары. Но чаще всего ты проходишь долгий путь, чтобы найти правильного человека. Именно с таким сможешь легко и красиво прожить жизнь, а твое сердце будет счастливо.

— У вас бывала несчастная любовь?

— Не думаю, что это замечательное чувство можно считать несчастьем. Если оно есть в душе — не важно, взаимно это или нет. Ты уже счастливый человек. Конечно, в моей жизни были любовные драмы, но для меня это просто опыт, который делает глубже духовно.

— Чем сейчас заняты ваши дочки Эвелин и Амалия?

— Учатся в школе. Живут, как обычные подростки. Старшая увлекается компьютерной графикой, младшая серьезно занимается художественной гимнастикой. Я и их папы стараемся во всем поддерживать девчонок. Хотим, чтобы они выросли счастливыми, смогли себя реализовать.

— Как удается совмещать гастрольную деятельность и родительские функции?

— Несколько лет назад, устав от бесконечных поездок, я решила, что с появлением детей буду сама определять, сколько, где и когда выступать. Продюсера у меня нет, так что отправить меня в бессрочный тур никто не может. Я за разумное сочетание работы, отдыха и личной жизни. Планировать профессиональную жизнь в свете сегодняшней ситуации невозможно, а творчество всегда со мной.

— Чего вам не хватает?

— Все у меня в порядке. Мои близкие со мной, занимаюсь любимым делом.

Ева Польна / Фото: Из личного архива Евы Польны

ДОСЬЕ

Ева Польна родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской и СанктПетербургский колледж искусств. Бывшая солистка группы «Гости из будущего». Самая ротируемая певица 2013 года на радиостанциях России и стран СНГ. Обладательница диплома и статуэтки национального чарта «Красная звезда».

Любит шляпки

Ева сотрудничает с талантливыми дизайнерами этих головных уборов. К каждой концертной программе обязательно готовит новые. А зрители с интересом ждут, чем Польна поразит их воображение на этот раз. И в будние дни она не выходит из дома без шляпки. Благо у нее их огромное количество — пришлось даже выделить отдельное помещение.

Танцы, ходьба и вязание

Ева Польна берет уроки аргентинского танго. А на сальса-вечеринки ходит во всех уголках мира, где ей доводится бывать. Регулярно выезжает в познавательные путешествия, наматывает десятки километров по городам и весям. Ну и спицы с крючком для нее — одна из лучших возможностей порадовать близких обновками.

Образцовый ребенок

Ева Польна росла в интеллигентной семье, училась в английской спецшколе, была образцовым ребенком: не хулиганила, не курила, не общалась с плохими мальчиками. Увлекалась научной фантастикой, занималась пением и танцами. Своими кумирами считала джазовую певицу Эллу Фицджеральд и великую русскую балерину Анну Павлову.

Книги и шоколад

В детстве Польна никак не могла дождаться, когда научится читать. Сказки для нее были пищей для фантазии и размышлений. От мамы она всегда ждала в подарок новую книгу, а от отца, военного врача, — шоколадного зайца, который можно было купить только в Москве. Еще он традиционно откладывал для дочери маленькие шоколадки из своего пайка.

Пишет картины

Ева Польна учится в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова на факультете живописи. Рисует и по учебе, и просто для души. Ей не очень интересны пейзажи в отличие, например, от портретов. В них она пытается передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю суть человека. Профессиональные занятия живописью — новый серьезный шаг Евы. И в этом виде творчества ей хочется достичь успеха.

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