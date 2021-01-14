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Режиссер Егор Кончаловский: Хочу, чтобы мои дети жили в России
Фото: instagram.com/egorkonchalovsky

Режиссер Егор Кончаловский: Хочу, чтобы мои дети жили в России

Дарья Завгородняя

Интервью

15 января исполняется 55 лет представителю знаменитой творческой династии Егору Кончаловскому. Накануне юбилея режиссер рассказал «Вечерней Москве» о жизни и о кино.

— Вы были помощником режиссера у отца, Андрея Кончаловского, в Голливуде. Окончили Кембридж, став искусствоведом. Но выбрали не Лос-Анджелес, а Россию. Почему?

— Банальный ответ: родину люблю! И хочу, чтобы мои дети жили в России. С удовольствием отправлю их учиться или пожить где угодно. Но моя страна — здесь. Зачем себя обманывать? Мне никогда не нравился Лос-Анджелес как место для жизни.

— В последние годы вы снимаете немного. С чем это связано?

— Во-первых, в начальный период мы снимали так интенсивно, что я даже хотел поменять оператора-постановщика, потому что мы очень быстро воплотили все выдумки, поставили все эксперименты, которые хотели. Во-вторых, я был коммерческим режиссером, многое из того, что я делал, в той или иной форме был заказ. И мне стало как-то неинтересно.

— Ваш фильм «На Луне» — драма о «племени младом, незнакомом». В чем проблема молодого поколения?

— Люди сегодня, мне кажется, не очень понимают, что будет через десять лет. У нас нет картины будущего. Каждый год привносит какие-то жесткие нюансы, которые не позволяют строить перспективу. Но как жить, если ты не видишь картину будущего? Особенно трудно молодым. Но это не только российская история. Весь мир такой.

— Вы учитесь у отца?

Он большой мастер. Но в режиссуре у меня свой путь.

— Пусть он будет удачным!

РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РЕЖИССЕРА С КРАСИВОЙ ДАТОЙ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ, УСПЕХОВ И ВДОХНОВЕНИЯ! МЫ ВСЕ РАВНО ЖДЕМ НОВЫХ ФИЛЬМОВ!

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