«Внешность мешает работе»: актриса Катерина Шпица — о своей «особенности»

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

21 января на большой экран выходит российская комедия «День города», одну из главных ролей в которой играет Катерина Шпица. Актриса рассказала «Вечерке» о своем сыне, новом члене семьи, недописанной книге для детей и любимых занятиях.

— Катерина, почему вы приняли предложение сыграть в фильме «День города»?

— Мне очень понравился сценарий. От такого сложно было отказаться. Я даже не знаю, что артиста может зацепить в новом предложении, кроме сценария. Это ведь основа. Я не ведусь на проекты, где неинтересный сюжет, но классный актерский состав, например. Знаменитые артисты — это не главное. Только после того, как я соглашаюсь на проект, узнаю, кто будет режиссером, кто актеры.

— Вам нравятся фильмы в жанре «народная комедия»?

— Да, очень. А вообще, у меня нет какого-то одного любимого жанра кино. Главное, чтобы фильм был интересным.

— Есть какая-то роль, которую вы мечтаете сыграть?

— Есть общее стремление играть что-то наиболее далекое от самой себя. Интересно максимально перевоплощаться на экране.

— У вас бывают творческие кризисы?

— Нет. Бывают экзистенциальные. Да я и не совсем понимаю, если честно, что такое творческий кризис у актера. Думаю, это скорее свойственно независимым творцам: режиссерам, сценаристам. А если у актера не получается сцена конкретно в рамках какого-то фильма — это другое. Всегда можно найти ключ, и режиссер, конечно, тебе в этом поможет.

— Вы много работаете, живете в очень жестком графике. Вам нравится такой ритм?

— Я справляюсь. Но время хотелось бы растянуть. Хотя сейчас у меня не такой бешеный темп жизни, как раньше. Пока я не стала мамой, я бралась за три-четыре проекта одновременно, с дневной смены сразу шла на ночную. Сейчас моя жизнь тоже весьма насыщенна, а справляться мне помогает семья — мой надежный тыл.

— А хотелось бы переложить часть ответственности на кого-то другого? Или вас можно назвать сильной и независимой женщиной, которая все может сама?

— Все, что могла, я уже делегировала. А свою профессиональную ответственность я точно ни на кого не могу переложить.

— Не боитесь того, что через много лет поймете, что у вас много прекрасных ролей, престижных премий, но вы пропустили взросление сына (сыну Екатерины, Герману, восемь лет. — «ВМ»)?

— Если бы я так думала, тогда мне не стоило становиться актрисой. Ведь в таком случае я изначально должна была отказаться от того, что я собой представляю. Думаю, вполне возможно совместить родительство и работу и не пропустить детство ребенка. Дети же растут не за один вечер.

Просто нужно организовывать свою жизнь так, чтобы успевать общаться с ребенком. И главное не количество проведенного вместе времени, а качество. Можно торчать с ребенком нос к носу 24 часа в сутки и при этом толком его не знать. А можно видеть его утром перед школой и несколько часов вечером, проводить вместе выходные, но при этом ваше общение будет наполнено теплом и добротой.

— А чем вы с сыном обычно занимаетесь?

— Постоянно придумываем что-то интересное. Он у меня в последнее время не большой любитель настольных игр, но иногда удается его увлечь. А недавно, например, мы все вместе собирали имбирный домик. Точнее, мы с моим женихом Русланом его собирали, а Герман разукрашивал цветной глазурью. А еще любим прогулки и активный отдых.

— Недавно вы подарили сыну котенка. Любите животных?

— Обожаю, но я никогда не была сторонницей того, чтобы завести кота или собаку. Это большая ответственность, и при моем графике это крайне легкомысленно. А сейчас Герман подрос, и он в состоянии самостоятельно ухаживать за котом.

Я мысленно «прощупала» сына и поняла, что ему действительно нужно домашнее животное. Он просил котика около года. И я с ним разговаривала, объясняла, что это не развлечение, что за ним нужно будет убирать, кормить его. Так что Герман в полной мере осознает, что значит иметь домашнее животное.

— Вы писали детскую книгу. Скоро издадитесь?

— Она до сих пор в процессе. Когда-нибудь я ее напечатаю. Просто на этапе задумки у меня была одна цель, теперь она поменялась. Я пока думаю, под каким соусом все это лучше подать. И хочется, конечно, захватить какие-то новые события, которые изначально не планировала включать в текст.

— Вы и актриса, и книгу пишете, и в телешоу участвуете. Может ли один человек делать так много разных вещей, и все талантливо?

— Это уже вопрос к зрителю, который может дать обратную связь. Но я думаю, если способности есть, то вполне возможно. Почему нет?

— Вы выглядите моложе своего возраста. Вас это раздражает или, наоборот, льстит?

— В обычной жизни не раздражает, но в профессии это иногда мешает. Из-за этой «особенности» я не могу, например, сыграть огромный спектр ролей женщин своего возраста. Так происходит из-за того, что моя внешность не соответствует тому опыту, который у меня есть.

Катерина Шпица / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— А как вы считаете, что в вашем характере помогает вам и, наоборот, мешает?

— Я знаю, что я излишне раздражительна и самокритична. У меня есть и другие отрицательные черты характера, но все они по сути вытекают из этих двух. Зато своими главными положительными качествами я считаю честность, пунктуальность и умение признать свои ошибки. Последнее особенно важно, причем не только в профессии, но и в жизни, например в воспитании детей.

ДОСЬЕ

Катерина Шпица родилась 29 октября 1985 года в Перми. В 13 лет поступила в театр-студию «КОД». Училась на юридическом факультете Пермского госуниверситета. С 15 лет работала в Камерном театре «Новая драма». С 2005 года снимается в фильмах, работает в Музыкальном театре национального искусства под руководством Владимира Назарова.

Избавляется от ненужного

Катерина любит выносить мусор и выкидывать бесполезный накопившийся за долгое время хлам. Она считает, что нет большего удовольствия, чем освободиться от ненужных вещей.

Сладкоежка

Катерина обожает сладкое. Причем больше готовить и печь, чем есть. Она признается, что из одной съемной квартиры она даже унесла старую, пыльную, забытую хозяевами кондитерскую книгу Роберта Кенгиса. По мнению актрисы, более подробного и замечательного пособия по кулинарии не существует.

Мне бы в небо

Во время подготовки к роли в фильме «Экипаж» Катерина Шпица занималась на авиационном тренажере. Первый раз она попала мимо полосы, а во второй раз все получилось — актриса успешно посадила самолет. Кстати, Шпица обожает форму стюардессы. Страсть к такому наряду у нее проснулась, когда она исполняла тематический танец в одном из телевизионных шоу.

Коня на скаку остановит

Катерина — далеко не кисейная барышня. Она может подоить козу и знает, чем дюбель на 6 отличается от дюбеля на 12. У актрисы даже есть дрель и специальные насадки для нее. А однажды она самостоятельно собирала стеллаж и тумбочку. Катерина говорит, что если у некоторых девушек лучшие друзья — это бриллианты, то у нее — две гантели.

Опять невеста

Катерина была замужем за Константином Адаевым. У них родился сын Герман. Пара распалась, но бывшие супруги остались друзьями. Сейчас актриса встречается с генеральным директором сети фитнес-клубов Русланом Пановым, и они планируют узаконить отношения. Руслан сделал предложение своей возлюбленной прямо на сцене после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта», где она сыграла главную роль.

Звезда танцпола

Катерина участвует в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», выступает в паре с танцором Михаилом Щепкиным.

— Я очень люблю танцевать! Но делаю это, как и многие, интуитивно, не думаю о технике. Поэтому от проекта хочется взять по максимуму: встать в пару с профессиональным танцором, разведать секреты мастерства, освоить технику, изучить тонкости, — рассказала актриса.

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