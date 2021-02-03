Копировала Матисса

Художница и галерист Светлана Вайс / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Секретами своего успеха делится художница и галерист Светлана Вайс.

Художница, руководитель творческого объединения Светлана Вайс организовывает выставки и занимается галерейной деятельностью с начала 1990-х. Про искусство она знает все, или, может быть, почти все.

— Светлана, почему вы решили стать художником?

— Мои дальние родственники были художниками, а дядя — архитектор. Поэтому я общалась с творческой интеллигенцией и часто бывала в поселке художников на «Соколе». В моей семье бережно хранились картины известных российских мастеров. Поэтому впитывала все. Сегодня я горжусь, что являюсь членом профессионального объединения — Союза русских художников, у истоков создания которого в начале 20-х годов прошлого века стояли люди, чьи имена в моей семье многое значат — Бенуа, Бакст, Коровин. Мне повезло, детство и юность были тесно связаны с общением с интереснейшими людьми.

— Помните, как создали первую работу?

— Конечно, и мне до сих пор за нее стыдно. Мне было семь лет. Моя мать — дипломатический работник, она устраивала в МИДе выставку рисунков детей сотрудников. Она и меня попросила написать картину. Так как у нас дома было много художественных альбомов, я скопировала один рисунок Анри Матисса. Моя работа была выставлена, ее назвали «Портрет матери», а мне даже дали диплом. Но именно в этот момент я почувствовала стыд за свой поступок, ведь грамоту мне дали не за авторскую работу, а за копию чужой.

— Как вы создали свою галерею?

— Начиналось все в далеком 1992 году, когда мои учителя, заслуженные художники, мастера реалистической школы, оказались выброшены из привычных условий работы и были на грани нищеты, а молодые талантливые художники начинали искать возможность показать свои картины. Первые выставки под названием «Русский Север» мы устраивали в 1992– 1995 годах в Мурманске в «Полярной галерее».

Успех был обеспечен благодаря туристам, которые прибывали на круизных лайнерах в этот незамерзающий порт из Америки и из соседних скандинавских стран. А в начале 2016 года начала возрождаться галерея Weiss-gallery. Ее название пришло само. Мой дед, Александр Вайс, в начале 20-х годов прошлого века прибыл в Россию из Германии в поисках коммунистических идеалов. Но самым лучшим и светлым из того, что он нашел, оказалась моя бабушка Мария.

Увы, дед рано умер, оставив молодую вдову с двумя маленькими девочками, одной из которых была моя мама. Сейчас в России наследников мужского пола, сохранивших фамилию деда, не оказалось, и я взяла на себя смелость назвать галерею в честь деда — Weissgallery.

ДОСЬЕ

Светлана Вайс родилась в 1959 году в Москве. Имеет два высших образования: Московский авиационный институт и Московская государственная художественно-промышленная Академия имени С. Строганова. Член многих творческих союзов, в том числе Союза русских художников. Участница выставок в Центральном доме художника.

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