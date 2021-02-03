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«Хочу сыграть серийного убийцу»: актер Антон Филипенко — о цензуре в кино, боевом состоянии и безвкусице
Актер Антон Филипенко / Фото: Из личного архива Антона Филипенко

«Хочу сыграть серийного убийцу»: актер Антон Филипенко — о цензуре в кино, боевом состоянии и безвкусице

Маргарита Мартовская

Интервью

В конце января на киноэкраны вышла российская комедия «День города», одну из ключевых ролей в которой сыграл Антон Филипенко. Актер рассказал «Вечерке» о рамках в нашем кино, об отношении к критике и о том, как чувство юмора иногда мешает ему в жизни.

— Антон, как бы вы сами охарактеризовали своего героя — оператора Степана?

— Он обаятельный, таких в России много. Немножко там, немножко сям. В меру хитрый, в меру жулик, немного ленивый. В общем, типичный стереотип русского парня.

— Вы переехали в столицу из Хабаровска во взрослом возрасте. Уже успели стать стопроцентным москвичом или в вас осталось провинциальное обаяние?

— Наверное, я никогда не стану москвичом. Столица для меня — это способ реализации. Если бы я стал стопроцентным жителем мегаполиса, то я стал бы не интересен ни себе, ни другим. В Хабаровске прошло мое детство, становление как личности. Зачем бежать от этого?

— Многие считают, что господствующий киножанр в России — это комедия. А вы согласны с этим?

— Скорее всего, это так. В России, во Франции делают больше комедий. Не знаю, по каким причинам — финансовым либо потому, что мы любим смеяться, несмотря на всю эту серость. У русских людей неплохое чувство юмора, самоирония. Это помогает.

— А вам чувство юмора помогает по жизни?

— Иногда помогает, иногда мешает. Могу ляпнуть что-то, а потом извиняться за это. У меня друзья все с чувством юмора, без этого тяжело.

— Вам комфортнее играть комедийных или драматических персонажей?

— Мне все интересно играть. Так как я занимался юмором, с комедией я хорошо дружу. Конечно, многое зависит от материала. Бывают ужасные комедии, бывают интересные драматические персонажи.

— А есть ли роль мечты?

— Я бы хотел сыграть серийного убийцу или маньяка. Чтобы понять, что происходит в голове у человека, почему он занимается такими вещами. Провести исследовательскую работу.

— Студенческие годы вы вспоминаете как непростые. Приходилось играть эпизодические роли, подрабатывать Дедом Морозом. Какой главный урок вы извлекли из того времени?

— Я стал ценить деньги и понимать, что они непросто достаются.

— Есть ли сейчас риск, что непростые времена повторятся?

— Конечно, например, сломал ногу, и вот тебя на три месяца нет на съемках. Но, если честно, в данный момент не хочется даже об этом думать. Своим лицом и телом актер всегда должен быть в стопроцентном боевом состоянии.

— А вам самому удается всегда быть в том самом «стопроцентном боевом состоянии»?

— Не всегда, это тяжеловато. Но я пью витамины, сплю не меньше семи часов, только тогда чувствую себя нормально. Я понял, что нужно брать больше выходных. Иногда хожу в зал, занимаюсь спортом, боксирую.

— Как прошел период самоизоляции? Удалось ли отдохнуть?

— Очень хорошо, удалось мобилизовать ресурсы, научился снимать самопробы, читал книги. Сейчас мы с другом запустили съемки фильма, идея которого пришла нам во время самоизоляции. Скоро начнем делать пилот сериала. Все это выйдет на онлайн-платформах.

— Как вы, кстати, относитесь к таким платформам?

— Отлично. Нет цензуры. Можно творить все, что позволяют тебе собственное чувство вкуса и воспитание.

— Что, в российском кино так сильна цензура?

— Тут не в цензуре дело. Если вы покажете мне пять сериалов, я с точностью могу сказать, для какого телеканала они сделаны. Это ненормально. Потому что у каждого канала есть определенные правила, рамки. И этого нужно придерживаться. Я критически отношусь ко всему, что связано со штампами, банальностью, безвкусицей, глупостью и компромиссами.

— Многие ругают российский кинематограф. А вы что думаете?

— Все относительно. Наше кино уступает итальянскому, датскому, французскому и, конечно, английскому. У нас из десяти фильмов только два-три можно досмотреть до конца.

— В чем же наша проблема?

— Я думаю, нужно в голове у себя понять, почему ты делаешь кино, для чего, как ты хочешь реализоваться. Этот вопрос надо задавать всем — и актерам, и продюсерам, и операторам. Ты хочешь, чтобы у тебя было много подписчиков и тебя все узнавали? Или ты хочешь делать важные вещи и двигаться дальше? Нужно покопаться у себя в головах.

— А вам приходилось копаться у себя в голове?

— Понимаете, мне 35 лет. Я поступил в театральный в 25, в осознанном возрасте. К этому времени я уже получил первое высшее образование (архитектора. — «ВМ») и успел поработать по профессии. Я объективно понимал, чего я хочу.

— И сомнений не было в выбранном пути?

— Нет, с этим проблем не было. Хотя после каждого съемочного дня я анализирую, чего не доделал, к чему не подготовился. Это своеобразная работа над ошибками. Ни одного спокойного и легкого съемочного дня у меня не было. И это, наверное, неплохо. Но сомнений насчет своей природы у меня нет, иначе я бы не смог работать, потому что сомнения очень видны на экране.

— Как относитесь, когда критикуют вас?

— Это, естественно, ударяет по моему самолюбию. Хотя актеру критика очень нужна, иначе он как профессионал не развивается. Объективная критика позволяет обратить внимание на ошибки. Есть люди, к которым я прислушиваюсь. Это мои друзья.

«Хочу сыграть серийного убийцу»: актер Антон Филипенко — о цензуре в кино, боевом состоянии и безвкусицеАктер Антон Филипенко / Фото: Из личного архива Антона Филипенко

— А что лично для вас высшее призвание как для актера?

— Лично для меня важно, когда мне говорят, что я разный и могу создавать на экране и в театре разных персонажей. Мне это очень лестно.

ДОСЬЕ

Антон Филипенко родился 20 февраля 1985 года в Хабаровске. В 2014 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Своей первой главной ролью Филипенко называет роль Никиты Шишкина из мистического сериала «Луна», снятого для телеканала СТС. Был участником труппы Электротеатра «Станиславский».

БЛИЦ-ОПРОС

— Никита Михалков или Жора Крыжовников?

— Никита Михалков. Он великий режиссер и актер.

— Самый красивый актер-мужчина России?

— Кирилл Дыцевич.

— Фильм по Федору Достоевскому или Чаку Паланику?

— По Достоевскому. Он ближе и роднее.

— Что мешает плохому актеру?

— Неуверенность в себе.

— Если бы вы оказались в Голливуде, у кого бы взяли автограф в первую очередь?

— У Квентина Тарантино или Сэма Рокуэлла.

— Самый неожиданный комплимент, который вам делали?

— Они все ожидаемые.

Архитектура осталась в прошлом

С детства Антон увлекался рисованием и лепкой, а после школы решил поступить в Хабаровский архитектурный институт. Профессия архитектора казалась ему мужской и серьезной. Но именно в вузе началось его увлечение сценическим мастерством. Антон стал выступать в составе хабаровской команды КВН «Ботанический сад». Даже несмотря на тягу к творчеству, после окончания института он еще некоторое время работал в сфере архитектуры.

Космический Стас

Филипенко сыграл главную роль в клипе группировки «Ленинград» под названием «Экстаз». По сюжету он был обаятельным автослесарем Виталиком. Его сценической напарницей стала известная актриса Светлана Ходченкова. Клип за первые сутки набрал миллионы просмотров на YouTube и заметно прибавил артисту популярности.

Набирал вес ради роли

Для фильма «Давай разведемся» Антону пришлось поправиться на десять килограммов. Актер признается, что на один завтрак у него уходил целый час — обязательно нужно было съесть четыре яйца, кашу, творог, орехи и бананы. Во время набора веса он консультировался с диетологом, чтобы не навредить здоровью.

Кандидат в мастера спорта

В свободное время Антон Филипенко любит поиграть в футбол. Помимо этого, актер увлекается хоккеем с мячом и даже имеет титул кандидата в мастера спорта. Еще Филипенко владеет искусством карате — у него зеленый пояс.

Спустил гонорар на Гоа

Свой первый крупный гонорар Филипенко получил за роль в сериале «Луна». На эти деньги актер арендовал квартиру поближе к центру Москвы и отправился в путешествие на Гоа. Финансы быстро закончились, началась полоса безденежья. Приходилось сниматься в фильмах, которые сам актер называет «не самые классные».

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