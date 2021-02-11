Легенда баскетбола Татьяна Овечкина: Мне 70 лет... Иногда просят, чтобы показала класс. И я показываю

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Это имя знают как поклонники баскетбола, так и хоккейные болельщики: Татьяна Овечкина не только прославленная баскетболистка, но и мать легендарного хоккеиста.

— Татьяна Овечкина: Чтобы мир был на Земле!

— Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы, коренная москвичка и мама известного хоккеиста Александра Овечкина в интервью «Вечерке» рассказала о Москве своего детства, нелегком пути к спортивной славе, дала совет родителям, которые хотят воспитать из своего ребенка спортивную звезду и пожелала всем здоровья в Новом году.

— Как поживаете, Татьяна Николаевна? Пандемия повлияла на ваши планы в уходящем году?

— Как все в наше время живут, так и я. Мы полгода были с мужем на изоляции. Жили на даче в Подмосковье, никуда не ходили, к нам никто не приезжал. Нам продукты привозили, мы все протирали, все меры безопасности соблюдали. И все-таки я немножко простудилась. Пришлось в больнице полежать недельку, потом четыре недели на карантине дома. Но ничего страшного, сейчас все нормально.

— Чем занимались на даче?

— На даче у нас огород - клубника, огурцы, помидоры. Ну и животный мир: собаки, куры, голуби, несколько баранов. Нам было нескучно.

— Почему вы живете в Москве, несмотря на то, что ваш сын, наверное, самый популярный спортсмен в столице США – Вашингтоне?

— В Америку я приезжаю навестить Сашу на Новый год, на день его рождения. Ну недельку, две-три, ну месяц побуду в гостях у сына в США и домой. В Москве я все еще работаю, несмотря на то, что уже на пенсии. 30 лет я президент женского баскетбольного клуба «Динамо» (Москва). Я ведь с восьми лет в «Динамо», это мой родной дом, и все, что в жизни имею – это «Динамо». Я благодарна этому обществу и благодарна Москве.

— Москва – лучший город на земле?

— Для меня – безусловно. Какая Америка может быть. Я в Москве выросла, это Родина наша, здесь все свое. Разве можно Москву променять на что-то. Жить надо у себя на Родине.

Ну а как по-другому, когда ты здесь родился и тут все тебе знакомо. Когда я была маленькой, наша семья жила в бараке на Полежаевской. Сейчас там пятиэтажки, а раньше были бараки. Мы и жили в бараке на первом этаже, комната номер один, общий туалет, общая кухня... В те времена сарай можно было где угодно поставить на Хорошевке. И мои родители держали в сарае корову.

— Откуда корова?

— Моя мама – Евдокия Егоровна и папа – Николай Михайлович Кабаевы в Москву переехали из Мордовии и корову из деревни привезли. Мой папа трудился шофером и был на хорошем счету на работе. У нас был очень спортивный двор. Мы сами строили площадки, мой папа руководил всем этим делом и был капитаном футбольной команды автобазы номер, где и работал шофером. Футбольная площадка была, баскетбольная. Столбы ставили деревянные, кольца баскетбольные мастерили. Молодежь занималась спортом и всем было очень комфортно.

— Баскетбол - ваш любимый вид спорта?

— Вообще-то мне волейбол в детстве нравился больше. Но вскоре после того, как пошла в первый класс, со мной случилась беда, я попала под машину. Представьте, Хорошевское шоссе –автомобили с четырех сторон. Обычно возле дороги меня встречала бабушка, когда я возвращалась из школы, а тут она опоздала, и мы с одной девочкой, Лариской ее звали, побежали через дорогу...Я попала под машину. У меня были очень сложные переломы, повреждены мягкие ткани. Врачи сделали несколько операций. Могло быть заражение крови, и встал вопрос об ампутации ноги. Слава богу обошлось. Целый год я пролежала в больнице, а потом снова пошла в первый класс. Вердикт врачей был такой – физкультурой не заниматься, танцами тоже, ходить в школу в валенках. Такая песня невеселая.

— Как же вам удалось стать спортсменкой, если даже на физкультуру был запрет?

— На физкультуре и занятиях по ритмике я сидела на скамеечке в валенках. И тут наш преподаватель Марк Алексеевич мне и говорит: «Что ты, Танечка, сидишь в сторонке, давай-ка танцевать попробуем». После этого танца я тайком от мамы брала тапочки и по четвергам занималась ритмикой в школе. Водитель, который меня сбил, был виноват в аварии, и моей семье платили деньги. Прошло время и собралась комиссия, чтобы решить, сохранить ли эти выплаты. Мама мне сказала, чтобы я жаловалась на сильные боли в ноге...Пришла, значит, я на это заседание вся в бантах. Меня стали спрашивать: как дела? Я отвечала: все нормально, учусь хорошо. Спросили: умею ли петь? Я спела. «А плясать умеешь?». Ну я и сплясала. Естественно, медики захлопали в ладоши и заулыбались. А потом сказали, что я здорова и деньги платить нам больше не надо. Мама тогда так смеялась над моим простодушием, а я обрадовалась, что теперь мне разрешат и на физкультуру ходить.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

— Москва сильно изменилась с тех пор?

— Когда бараки начали сносить, папе дали трехкомнатную квартиру на Красной Пресне. Квартира небольшая, но хорошая...Сегодня еду на машине по Хорошевке и вспоминаю детство. Со временем столица точно хуже не стала, просто сейчас все по-другому. Город здорово расстроили. Мосты, парки, стадионы. И это хорошо. Я весь мир объездила и клянусь, что лучше Москвы в мире места нет.

— После того, как в 2005 году ваш сын уехал в НХЛ, насколько сильно его изменила жизнь в Америке. Понятно, он хорошо говорит по-английски. Я про менталитет. Он ведь человек мира.

— Саша остается русским человеком. Работа есть работа. Так получилось, что ему предложили хороший контракт, ну и что, он должен отказываться? Это была мечта его жизни – играть в НХЛ. Получается у него, так пускай играет. А когда он в Москву приезжает, то землю целует, потому что для него это такая большая радость.

— Сейчас фамилия Овечкин – это синоним успешности. В том числе и финансовой. Но так было не всегда. После окончания спортивной карьеры – вы, двукратная олимпийская чемпионка, работали детским тренером в спортивной школе. Помните ли вы самый трудный финансовый период жизни вашей семьи, и как преодолевали сложные обстоятельства?

— Когда началась перестройка, всем было очень тяжело, тем более, что у нас с мужем было трое детей. В России я, наверное, единственная двукратная олимпийская чемпионка – многодетная мать. Все хорошие тренеры и игроки тогда разъехались по другим странам. А мы с мужем спасали женский баскетбольный клуб «Динамо». Да и как я могла бросить клуб, который меня вырастил, сделал из меня спортсменку и человека. Мне тогда было 40 лет, жили мы на улице Лавочкина, там, где дворец спорта «Динамо». Чтобы помочь команде, муж мой занимался частным извозом. Вместо того, чтобы нести деньги в дом, где трое детей, мы их тратили на женскую баскетбольную команду.

Я просила помощи у спонсоров. Знаете, как стыдно просить деньги? У кого я только не побывала. Юрий Михайлович Лужков и Иосиф Давыдович Кобзон мне помогли, царство им небесное... Было много спонсоров, не буду называть их имена, они все знают, что я им очень благодарна. Когда одни спонсоры уходили, мы искали других, и так 30 лет. В 90-е годы в обществе «Динамо», как и во всей стране было очень тяжело. И сегодня в «Динамо» непростая ситуация, постоянно меняется руководство. Футбол еще держится, хоккей – тоже, а баскетбол никому не нужен. Так вот и кручусь до сих пор.

— Олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов работает детским тренером в московской школе. Главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова недавно пресс-служба одного столичного футбольного клуба публично назвала «физруком». А как вы относитесь к этой профессии?

—Очень хорошо отношусь к профессии физрука. Любая работа ценная, если ты вкладываешь в нее свою душу и знания. Детский тренер – это разве плохо? Далеко не каждого человека возьмут на эту работу. А Алжан Жармухамедов лучше многих может показать, как правильно играть в баскетбол, потому что сам был великим игроком. Когда такие люди, как Алжан начинают с работать с детьми, отдавать им свои знания, это дорогого стоит. Очень жаль, что мало детских тренеров такого класса, как Жармухамедов. Было бы больше таких наставников в детском баскетболе, не пришлось бы переучивать девочек, которых приглашаешь в команду мастеров.

— Но согласитесь, сложно представить, чтобы ваш сын Александр работал бы физруком после завершения хоккейной карьеры?

— Абсолютно не сложно. Саша мой тоже закончил институт, он отличный хоккеист, прекрасный человек, умеет хорошо коммуницировать. У него у самого двое детей. Он прекрасно с ними нянчится.

— Глядя на успехи вашего сына, многие родители приводят детей в секцию хоккея. Дайте совет, как должны правильно воспитывать юного хоккеиста родители, чтобы он добился высот в спорте.

— Многие родители приводят детей в хоккей, а они не хотят им заниматься. Так может, ребенку лучше на контрабасе играть или на гитаре. Если ребенок спортивный, то нужно посмотреть, как он себя покажет в разных секциях – хоккейной, футбольной, баскетбольной. А потом сделать вывод. Нет же, многим надо именно в хоккей, потому что у всех на слуху Александр Овечкин и Евгений Малкин. Вырастить из ребенка хорошего хоккеиста - это большой труд. У меня даже муж ушел с работы, потому что надо было заниматься хоккейным воспитанием Александра. Ведь помимо основных тренировок ребенку требовалась дополнительная «подкатка», поэтому и в 6 утра и в 11 вечера Саша катался на коньках там, где лед был свободен. Родители должны быть первыми помощниками ребенка. Мы с мужем не пропускали ни одной тренировки сына. Смотрели, чем он там занимается.

— Давали советы детским тренерам Александра?

— Тренеру, конечно, никто мешать не должен, но советы ребенку давать родители должны. Например, мы корректировали нагрузки... Хорошо, если тренер опытный, но бывает, что малоопытные наставники дают детям огромные нагрузки, и юные хоккеисты ломаются.

— Какие качества должен развивать хоккеист в себе прежде всего, чтобы стать таким выдающимся игроком, как Александр Овечкин?

— Работоспособность, целеустремленность. Да надо просто любить дело, которое у тебя получается, тогда все будет хорошо. Мне было легко, потому что Саша очень талантливый и способный к работе. Его не надо было заставлять трудиться. Он и в шесть утра сам вставал, и на десятый этаж бегал с тяжеленой хоккейной сумкой за плечами, когда лифт не работал. Думаю, что в любом виде спорта Саша мог бы добиться успехов. Тем не менее, много времени прошло, очень много труда было вложено, чтобы из Александра получился спортсмен.

— Часто ли вы берете в руки баскетбольный мяч? Или это желание совершенно отпало после окончания спортивной карьеры?

— Мне 70 лет и трехочковый в корзину я уже не заброшу, а вот два года назад еще могла. Иногда на нашей даче ребята играют в футбол, баскетбол, и просят, чтобы я показала класс. Я показываю, а руки потом болят, - смеется Татьяна Овечкина. – А девчонкам-баскетболисткам на тренировке уже ничего не показываю, ну если только могу походить по площадке да мяч им передать.

— Какие моменты своей спортивной карьеры вам вспоминаются чаще всего?

— Олимпийские игры и наша команда динамовская. В Москве мы собираемся со своим «старьем», как мы себя называем, на дни рождения, поем, вспоминаем те времена, когда красиво и хорошо играли. И на этих встречах с нами всегда наш любимый тренер Евгений Яковлевич Гомельский. Нам комфортно вместе. Мы до сих пор обсуждаем, что получалось, а что нет на площадке. Конечно, вспоминаем и других тренеров – Василия Ефимовича Колпакова, Нину Дмитриевну Максимильянову. С девочками из сборной СССР тоже созваниваемся. Например, с Ульяной Семеновой - выдающейся баскетболисткой, которая живет в Латвии.

— Почему женская сборная СССР была непобедима? И чего не хватает российским баскетболисткам, чтобы стать лучшими в мире?

— У нас в стране раньше был такой роскошный баскетбол. Когда я играла за сборную СССР, мы часто бывали в США и учили американок играть. У нас были 25-дневные турне, мы ездили по многим штатам. Потом американки к нам приезжали, но мы всегда у них выигрывали. На Олимпиаде-1976 мы их победили, на вторую – в Москву-1980 – они не приехали. Мы научили играть в баскетбол американок, француженок, испанок, итальянок. А спад в женском российском баскетболе произошел потому что в 90-е наши тренеры поехали работать за границу, забрали лучших девчонок, и у нас в стране прервалась преемственность поколений. Тренер же не может выйти на площадку, поэтому обязательно в игре должен быть тот, у кого молодые партнеры перенимают опыт, навыки. Потом все вроде с женским баскетболом у нас выправилось. Но снова стали проигрывать европейкам, и света в конце тоннеля я пока не вижу.

— Самый памятный ваш бросок в баскетболе?

— Мой конек был – бросок в прыжке. В спортшколе я одной рукой мяч бросала, потом перешла на две, о чем позднее жалела. У меня был роскошный бросок одной рукой. Но самое главное для меня – пас, поскольку я плеймейкер. Мне всегда нравилось игра в пас, и я очень любила, когда с моих передач забивали. Это высший пилотаж. Когда партнер забивает с твоей передачи, ты кайфуешь. Помню, на Олимпиаде в Монреале самым сложным нашим соперником была команда Чехословакии. Американок мы обыгрывали, а с чешками всегда играли очень тяжело. Мне запомнилась та победа над сборной Чехословакии (88:75). В той тяжелой игре я набрала 26 очков, Ульяна Семенова - 22, и Надежда Ольхова - 24. Игра шла очко в очко и буквально в последние две минуты матча мы смогли оторваться в счете и победить.

— А какой точный бросок вашего сына Александра по воротам для вас самый памятный? Недавно его шайба в ворота «Финикса» (январь 2006 года) была признана лучшей в 21 веке в НХЛ.

Фото: ITAR-TASS

— А у Саши много ударных матчей. Забивать голы в НХЛ нелегко, и тем, кто ему завидует, я всегда говорю: идите и забейте. Завидовать сыну не надо, впрочем, как и сильно хвалить.

— Для многих российских болельщиков Александр Овечкин – кумир на все времена. И новости о его новых бомбардирских успехах – бальзам на сердце. Конечно, всех интересует, получится ли у россиянина превзойти вечный рекорд Уэйна Гретцки...

— Саша играет в хоккей в свое удовольствие, и, слава Богу, что у него получается. Если ему удастся превзойти рекорд результативности в НХЛ Гретцки, то удастся. Но это очень нелегко. Физиология позволяет Саше играть на высоком уровне, значит, пускай, играет.

— Есть такое выражение: только лучших мам повышают до бабушек. Какими бы качествами, вы хотели бы, чтобы обладали ваши внуки?

— Я хочу, чтобы мои внуки любили и уважали своих родителей, как мои дети. Хочу, чтобы дети и родители были друзьями, делились сокровенным, но самое главное – уважали и берегли своих родителей и близких.

—Поделитесь доброй семейной историей, связанной с празднованием новогоднего праздника в вашей семье.

— Раньше на Новый год мы часто бывали у Саши в США. Но у него, как правило, 31 декабря игра в НХЛ, и 1 января бывает матч. Сыну надо поспать, чтобы лучше восстановиться, поэтому мы долго за новогодним столом не сидим. Поздравим друг друга, телевизор посмотрим и спать.

— Какие фирменные семейные блюда будут на вашем новогоднем столе? Кстати, следующий год по восточному гороскопу – год Быка, «козырный» для Александра Овечкина, рожденного в этот год.

— На новогодний стол много не готовим, и праздничные блюда у нас, как у всех. На столе было самое элементарное – шампанское, конфеты, фрукты. А этот Новый год мы с мужем дома в Москве встречали. Нам уже тяжело летать в Америку, переносить акклиматизацию...

— Что пожелали дорогим москвичам в Новом году?

— Я всем желаю здоровья, чтобы прошла эта чертова пандемия, чтобы все были здоровы. Чтобы относились друг к другу с нежностью, помогали друг другу. Потому что тяжело всем. А еще чтобы был мир на Земле и не было войны.

ДОСЬЕ

Татьяна Николаевна Овечкина Родилась 19 марта 1950 года в Москве. Советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка (1976, 1980), чемпионка мира (1975) и восьмикратная чемпионка Европы. Самая титулованная баскетболистка в Москве (среди мужчин и женщин). Заслуженный мастер спорта СССР (1975). Заслуженный тренер России (1998). Выступала за БК «Динамо» Москва (1967-1982). Лучшая атакующая защитница СССР, лучший плеймейкер столетия в отечественном баскетболе. Окончила МОГИФК. Президент женского баскетбольного «Динамо». Мама хоккеиста Александра Овечкина.

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