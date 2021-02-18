«Нам мешают алкоголизм и лень»: Светлана Зейналова о борьбе с несчастьем

Светлана Зейналова — одна из самых обаятельных ведущих утреннего эфира / Фото: Из личного архива Светланы Зейналовой

Новая программа Первого канала «Гражданская оборона» набирает популярность. Что неудивительно: темы горячие, ведущие — яркие. Соведущая проекта Светлана Зейналова рассказала «Вечерке» о том, что мешает людям быть счастливыми, главных проблемах общества и пользе своей профессии.

— Светлана, есть ощущение, что снимается программа по горячим следам. И обсуждаемые вопросы как на подбор серьезные. Хотя вы как-то говорили, что бывают темы легкие и даже веселые.

— Бывают. Но сейчас веселую тему даже не вспомню, наверное, время к веселью не располагает. А то, что снимаем по горячим следам, верно. Ведь «Гражданская оборона» это актуальная социалка, которая делается так — сегодня вечером записали, завтра программа вышла. Первым номером у нас идет то, что сейчас особенно волнует большинство людей — это коронавирус и карантинные ограничения.

— Темы определяют редакторы или вы со своим соведущим Владом Чижовым тоже принимаете в этом участие?

— Конечно, у нас есть редакторы, но и ведущие могут что-то предложить. Мы все находимся в живой работе и во всем активно участвуем. Ну, вот из недавнего. Я нашла информацию об удивительной девочке из Перми. Она прочитала в интернете о врачах, умерших от коронавируса, подумала, ведь у кого-то из них остались дети, и решила порадовать этих ребят новогодними подарками. Вместе со своим дядей она сделала из подручных материалов мишку и хотела продать эту игрушку за три миллиона рублей, а деньги передать в специальный фонд, который потратит их на подарки детям. Мы сняли программу, в которой рассказали эту историю, главная героиня приехала к нам, говорила об этой своей идее. Мы пока не знаем, удалось ли ей задуманное, но узнаем обязательно. Надеюсь, все получилось! Да, эту тему я нашла. Но поскольку мы все находимся в одном новостном потоке, трудно понять, кто что нашел, да это и не важно.

— Вы с Владом часто в эфире спорите. Например, в отличие от него, вы считаете, что людей не стоит сажать в тюрьму. Почему?

— Понимаете, если человек, тем более молодой, попал в тюрьму, он там лучше не становится. Вместо того чтобы получить раскаявшегося гражданина, готового начать новую правильную жизнь, мы получаем закоренелого преступника, еще одного отморозка со сломанной судьбой. Особенно печально, когда это касается подростков. Я уверена, в большинстве случаев они совершают противоправные действия, потому что насмотрелись каких-то фильмов, наслушались дворовых дружков, им хочется удаль молодецкую показать, при этом они не понимают, какие будут последствия. Поэтому их нужно перевоспитывать, чтобы они поняли, что поступили плохо, а не применять жесткое наказание.

— Исходя из знаний, которые вы получили, работая в этом проекте, можете назвать главные проблемы, мешающие нам, россиянам, быть счастливыми?

— Алкоголизм и лень. И еще инфантилизм. Эти проблемы самые-самые. Хотя люди любят говорить, что, мол, это природа русского человека, но, по-моему, это только оправдание. Согласитесь, мы действительно ленивы и инфантильны, во всяком случае, многие из нас: сначала не хотим учиться, потом жениться, потом работать и в целом — не хотим за себя отвечать. Дальше в перечне проблем идут, конечно, взяточничество и халатное отношение ко всякому делу.

— За что вы любите свою профессию?

— За живость и актуальность. За то, что она сразу для всех людей — тех, кто хочет с тобой поговорить, к тебе прикоснуться, забрать часть твоей энергии. Моя профессия — она не для избранного круга, не для каких-то там тонких эстетов, она, повторю, для всех. Я знаю, что своей работой могу сделать чью-то жизнь легче, лучше, интереснее и даже исправить чью-то судьбу. Одним словом, могу сделать много хорошего. А это значит, что я не зря живу. В этом и есть смысл моей жизни.

— Пример такого хорошего дела можете привести?

— Вот перед Новым годом на «Добром утре» мы, например, проводили такую акцию: люди из разных городов России присылали видео о том, как они готовились к встрече праздника. И каждый ведущий должен был выбрать победителя и вручить ему подарок. Я тоже просматривала эти маленькие фильмы и купила подарок девочке из Новокузнецка, которая с мамой потрясающе украсила свой дом. Но это, так сказать, материальное «хорошее» из того, что могут сделать ведущие. Все-таки для меня важнее то, что я могу подарить либо радость и хорошее настроение, как ведущая «Доброго утра», либо настроить людей на серьезные размышления о жизни — как ведущая «Гражданской обороны».

— Вы полагаете, зрители смотрят новую программу не просто как шоу?

— Уверена. Они слушают, смотрят — и задумываются о том, как сделать свою жизнь лучше, как избежать тех ошибок, которые допустили люди, пришедшие за помощью в нашу студию. Это вам только кажется, что ситуации, которые мы обсуждаем — например, о насилии родителей над детьми, мужчин над женщинами, — они где-то далеко.

На самом деле похожее происходит с вашими соседями, близкими, друзьями. Слава богу, что подобное с вами еще не произошло. Мы же никогда не задумываемся, что кого-то из наших подруг может бить муж, и она это скрывает и дома рыдает. Можно сколько угодно делать вид, что ничего такого нет, но проблемы-то от этого не исчезнут.

Фото: Youtube.com

— Годы идут, мы меняемся. Вы эти перемены в себе чувствуете?

— Конечно, мы все меняемся. Вообще, я немного завидую людям, которые вот какими были в первом классе, такими и остаются всю жизнь (смеется). Но это не про нас. Перемены — это нормально, потому что все мы всегда находимся в динамике, в поиске ответов на разные свои вопросы: что хорошо, что плохо, что сегодня особенно важно, как наполнить свою жизнь смыслом. А еще возраст, который подразумевает важные в нас перемены.

Приходится себе напоминать: знаешь, милая, если ты начала кого-то осуждать за громкую музыку, значит, ты уже состарилась (смеется). Поэтому я стараюсь не отставать от времени — слушаю, в том числе и молодежные концерты, вникаю в то, что интересует моих дочерей. В этом смысле мои дети мне помогают чувствовать себя молодой.

ДОСЬЕ

Светлана Зейналова родилась 8 мая 1977 года в Москве. В 1997 году окончила психологический факультет МПГУ, после чего поступила в Театральное училище имени М. Щепкина. Играла в Театре «У Никитских ворот». Вела шоу на радиостанциях «Максимум», «Наше», «Бизнес ФМ». Ведущая программ на ТВ: «Доброе утро», «Гражданская оборона» и других.

Муж ушел после рождения дочери

У Светланы две дочери. Старшая, Александра, родилась в браке с директором радио «Максимум» Алексеем Глазатовым. Девочка появилась на свет с особенностями развития — аутизмом. Узнав об этом, супруг оставил семью. Сейчас Александре уже 12 лет. Отец второй дочери, Вероники, — маркетолог Дмитрий Ленский.

Доводила сестру до слез

Старшая сестра Светланы — Ирада Зейналова — известная телеведущая. В детстве родители заставляли Ираду возиться с младшей. А Светлана доставляла ей множество проблем. И даже доводила до слез.

Считала себя некрасивой

В детстве будущая телеведущая страдала от комплекса «гадкого утенка». Она была уверена, что ее внешность не привлекательна и никто ее такой не полюбит. Никто не говорил Светлане, что она красивая. Первые отношения у девушки были в 20-летнем возрасте. Они продлились всего три месяца. Однако после этого романа Зейналова поступила в Щепку и обрела уверенность в себе.

Отказалась от сахара

Телеведущая весит 62 килограмма при росте 170 сантиметров. Она совершенно не стесняется демонстрировать свои фотографии в купальнике. Подтянутую фигуру Светлане помогают сохранять занятия пилатесом и бегом. Также она совсем отказалась от сахара.

Фирменное блюдо

Когда у Светланы есть свободное время, она сама готовит для своих дочерей. Лучше всего у нее получается чечевичный суп. Также телеведущая любит готовить пиццу и картофель, запеченный с курицей и грибами.

Ненавидит черный цвет

В прошлом году Светлана становилась участницей шоу «Модный приговор». Там она призналась, что любит яркие цвета и буквально ненавидит черный. Из звезд шоу-бизнеса по стилю ей больше всего импонирует Филипп Киркоров.

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