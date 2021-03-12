Президент клуба «Золотая шайба»: Дети должны получать лучшее время на спортобъектах Москвы

Президент клуба «Золотая шайба» / Фото: Динара Кафискина, «Вечерняя Москва»

Президент клуба «Золотая шайба», который носит имя легендарного советского тренера Анатолия Тарасова, внук Алексей Тарасов рассказал журналисту «Вечерней Москвы» о сегодняшнем дне организации, которую он возглавляет.

Турнир «Золотая шайба» был основан тренером Анатолием Тарасовым в 1964 году и получил звание кузницы хоккейных кадров: из советских мальчишек было выковано немало будущих звезд хоккея. О сегодняшнем дне клуба «Золотая шайба» мы поговорили с его президентом Алексеем Тарасовым.

— Алексей, как поживает легендарная «Золотая шайба» — турнир, который более 50 лет назад основал ваш знаменитый дед Анатолий Тарасов?

— Количество команд, желающих принять участие в турнире, с каждым годом увеличивается. Все больше детей — и девчонок, и мальчишек — из Москвы и других регионов страны хотят играть в хоккей. И многие горят желанием выступить именно на «Золотой шайбе». Мы стараемся создавать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовать себя в хоккее.

— Несмотря на пандемию, вы продолжали проводить«Золотую шайбу». Как это удавалось?

— Прошедший сезон был для всех непростым. Многие виды спорта пострадали из-за того, что не получилось провести запланированные соревнования. Я благодарен команде «Золотой шайбы», Министерству спорта России, Федерации хоккея и нашим партнерам за поддержку. Общими усилиями мы сумели организовать почти все турниры в соответствии с календарным планом. Что-то, конечно, пришлось перенести, где-то мы изменили формат и место проведения. Но все требования Роспотребнадзора безусловно выполнялись.

— А были соревнования, которые не удалось организовать?

— Единственный турнир, который отменили, — международный. На него не смогли приехать иностранные команды. Пока мы ждем открытия границ. На участие в соревнованиях уже прислали заявки юные хоккеисты из Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Германии, Италии.

— Игры «Золотой шайбы» теперь ведь можно смотреть и онлайн, верно?

— Да, начиная с прошлого сезона «Золотая шайба» обеспечивает трансляции всех матчей. В этом году на турнирах работают профессиональные комментаторы. Мы делаем это для того, чтобы каждый родитель имел возможность поболеть за ребенка, даже находясь на другом конце страны.

— А какую из московских команд вы могли бы выделить среди других?

— В столице есть много неплохих хоккейных команд. В новейшей истории «Золотой шайбы» отметился «Светон» из Медведкова. В позапрошлом сезоне они стали обладателями переходящего Кубка Тарасова, заняв первое место во всероссийских финальных соревнованиях.

— А хоккейных площадок в Москве достаточно, на ваш взгляд? Ребятам есть где тренироваться или просто погонять шайбу с друзьями?

— Их немало, но хуже не станет, если будет еще больше. В некоторых московских спортивных школах детские команды тренируются по 45 минут три-четыре раза в неделю. Расписание составляют исходя из количества площадок для тренировок. Для игры в хоккей на уровне хобби этого достаточно, но если мы говорим о спортивных достижениях, то, конечно, нужны дополнительные площадки.

— Как эту проблему решают?

— Считаю, что необходимо сместить приоритет со взрослого спорта на воспитание здорового подрастающего поколения. Дети должны получать лучшее время на спортобъектах Москвы и всей России в необходимом для нормального тренировочного процесса объеме. Ведь многие мальчишки и девчонки мечтают связать с вою жизнь с большим спортом. Я думаю, нужно дать им такую возможность. Понятно, что профессионалами станут в итоге единицы, зато сотни тысяч ребят вырастут здоровыми, активными людьми, которые будут определять судьбу России в XXI веке.

— Скажите, а у многих ли из участников «Золотой шайбы» есть шанс стать профессионалами?

— Среди десятков тысяч мальчишек и девчонок, играющих в «Золотой шайбе», немало будущих чемпионов. Я каждый год наблюдаю за игрой этих целеустремленных и талантливых ребят. И у меня нет никаких сомнений, что лучшие из них прославят нашу страну, как это уже сделали хоккеисты Владимир Мышкин, Игорь Ларионов, Андрей Коваленко и многие другие.

— Офис «Золотой шайбы» находится на территории спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском шоссе. Там грядет реконструкция. Вас она тоже коснется?

— Да, конечно. Снесут несколько старых зданий, в том числе и то, где последние годы ютится «Золотая шайба» . В будущем там построят новые помещения. Так что мы проживем там еще месяц, а потом придется искать новое пристанище.

«Золотая шайба» — это общественная некоммерческая организация. Мы тратим деньги на детский спорт, а не зарабатываем на нем. Поэтому мы не можем просто прийти, допустим, в бизнес-центр и арендовать там офис по коммерческой цене. Надеюсь, что кто-нибудь из благотворителей или столичные власти помогут нам найти постоянное и достойное место жительства в нашей большой Москве.

— А сейчас как дела с финансированием турнира?

— Наша организация всегда была богата энтузиастами, которые находят средства на строительство катков, оборудование хоккейных площадок, открытие спортивных школ и даже возведение ледовых дворцов. Спасибо им большое!

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