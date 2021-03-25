«Голодала и писала песни»: певица Гречка об отношении к деньгам и недавнем расставании

Певица Гречка / Фото: Динара Кафискина, «Вечерняя Москва»

Певица Анастасия Иванова, известная под творческим псевдонимом Гречка, 12 марта представила свой новый альбом «Не за что». Анастасия рассказала «Вечерке» о заработках, познании себя и о нежелании иметь сценический образ.

— Настя, на какую аудиторию рассчитаны ваши песни?

— Их слушают в основном мои ровесники (певице 21 год. — «ВМ») и те, кто младше меня. А 40–50-летние — это уже другое поколение. Они росли на совершенно иной музыке, когда преобладали другие ценности.

— Ваша музыка, она какая?

— Я сочиняю ее полностью сама. Ни от кого не завишу. У меня есть вдохновители на настроение, но не на музыку. И нет никаких подводных камней. Я никогда никого не обманываю.

— А песни о чем?

— О подростках. Но сейчас композиции начинают меняться, потому что я взрослею. Уже не хочется писать о подрастающем поколении и о школе. Я просто стараюсь помочь ребятам решать какие-то возникающие на их пути трудности. Важно, чтобы они росли людьми не замкнутыми, а были открытыми, честными и порядочными. И чтобы прислушивались к своим родителям, если есть проблемы — с ними делились. А самая первая моя композиция была о неразделенной любви. О том, как девочка «загонялась» по мальчику, а он от нее скрывался. Вывод таков — не стоит так зависеть от этого чувства. Называлась песня «Будьте любимы».

— Как вообще начали с музыкой дружить?

— В двенадцать лет я посмотрела фильм «Camp Rock: Музыкальные каникулы», решила стать рок-звездой. Родители купили мне гитару. Я очень хотела освоить этот инструмент, но в таком возрасте в музыкальную школу уже не поступают, пошла в кружок. За лето выучила аккорды и все остальное. В кружке меня стали приучать слушать какие-то непонятные симфонии. К сожалению, там не было места индивидуальности. Когда я спрашивала, можно ли исполнить свою песню, слышала в ответ — нет. Но и я не хотела петь и играть ту музыку, которую мне говорили. Просто не нравилось.

— И кружок забросили?

— Конечно. Причем сразу. Я больше узнала о музыке от себя самой, от своих выступлений на улице, чем в кружке. Хотела заниматься любимым делом так, чтобы было по душе и без каких-либо ограничений. За четыре года записала около шестидесяти песен.

— Ваша карьера в целом развивается довольно быстро...

— Пик популярности для меня был лишним. Мне не понравилось. Резкий подъем откладывается в психике, так же как и неожиданный спад. Но он произошел не просто так, а потому что я, скажем так, ушла от нагрянувшей популярности. На тот момент мне этого не хотелось. Стало страшно. Хорошо, когда все происходит постепенно.

— Есть ли у вас сценический образ?

— Нет. И не горю желанием его использовать. Стремлюсь быть такой, какая я есть. И если вдруг кому-то покажется, что у Гречки появился образ, потому что я сейчас меняюсь очень быстро — могу начать выглядеть по-другому, — в любом случае это буду точно я. Знаю многих ребят, у которых есть реальный образ. А я хочу быть настоящей. И костюмами моими никто не занимается. Что касается мейкапа — приходят гримеры, я им говорю, что нужно сделать. Сейчас на моем лице вы видите переводные татуировки.

— Что в планах?

— Развиваться духовно, потому что иначе я не смогу создавать свою музыку, ту, которую хочу. Работа, новый материал, выступления — это все понятно, но для меня важнее раскрыть саму себя изнутри. Мне кажется, что я наконец-то к себе подбираюсь и готовлю, кстати, песню о своей любви.

— Она у вас сегодня есть?

— Нет. Закончилась. Причем недавно.

— Переживаете?

— Конечно. Как раз делюсь этими самыми переживаниями о расставании в своем новом альбоме «Не за что». Ужасный период... Но в то же время мне нравится это испытывать. Круто, потому что боль надо переживать, так же как счастье, которое я получила в какой-то момент.

— Сколько оно длилось?

— Достаточно долго, и, что самое интересное, я испытываю его и сегодня. Главное — понять то, что счастлив ты можешь быть и с самим собой.

— Для вас как человека творческого важно испытывать чувство влюбленности всегда?

— Я поняла, что сейчас мне до той первой любви уже нет дела, она меня не беспокоит, потому как в тех отношениях все было неправильно. Надо любить так — встретились вы с человеком, к которому испытываете чувства, пообщались, на время разошлись и забыли, стали заниматься своими делами. Чтобы сохранить отношения, пусть лучше будет так.

— А мечта у вас есть?

— Я снова хочу достичь гармонии с собой. На деньги плевать. Полная ерунда. Никогда не гонялась за купюрами. Не в этом счастье. Как-то мне задержали выплату со стриминга. Я подумала: ну и ладно. Могла попросить денег у своего менеджера — у него есть мои гонорары, но зачем мне это надо? Я зарабатываю с 14 лет — играла на гитаре на улице. Вполне хватало в день тысячи рублей. В целом не иметь денег за спиной по крайней мере странно. А тогда я неделю не ела. Все мои друзья говорили, мол, Насть, что ты строишь из себя. Для них было сложно представить, что я не ем, экономлю. Но меня это даже зарядило. Я поняла, что музыкант реально должен быть голодным, как и любой творец. Теперь даже придерживаюсь такого правила. И еще я хожу к психологу. Он мне нужен. Помогает узнавать себя изнутри.

Певица Гречка / Фото: Динара Кафискина, «Вечерняя Москва»

— Если пофантазировать, в какой еще области вы могли бы себя проявить?

— Появляются порой новые чувства и эмоции. Подумала на днях — круто быть учителем математики или какого-нибудь другого предмета. Иные сферы тоже привлекают. Например, такие, как анимация. Здорово быть и политиком, но я никогда не смогла бы им стать.

— А чем увлекаетесь помимо творчества?

— Да всем подряд. Люблю выжигать, конструировать. Хочется заниматься продюсированием, придумывать какие-то идеи, рассказывать о них своим друзьям.

— Какое место друзья занимают в вашей жизни?

— Большое. «Угорают» вместе со мной над этой жизнью, все понимают. Они адекватные и живут так же, как и я, — ценят свободу.

ДОСЬЕ

Анастасия Иванова родилась 1 марта 2000 года в городе Кингисепп Ленинградской области. В 17 лет переехала в Санкт-Петербург для поступления в Колледж водных ресурсов. В 2017 году состоялся ее дебютный концерт и вышел первый студийный альбом «Звезды только ночью». В 2018 году «Афиша Daily» назвала Гречку «музыкальным открытием года».

Училась на сантехника

В 17 лет Настя перебралась в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Колледж водных ресурсов. Специализация — мастер ЖКХ. Она решила учиться в этом заведении, потому как не знала, чем заняться. Плюс хотела успокоить маму. Настя заявила тогда, что сантехником она, конечно, не станет, а просто проведет десять месяцев в колледже, но на следующий год поступит в вуз уже на другую специальность.

В гостях у Урганта

На одном из концертов в Москве Гречку увидели сотрудники шоу «Вечерний Ургант» и пригласили на съемки в программу. Настя не переживала по поводу того, что на себя надеть.

Посчитала, что будет неправильно как-то особенно наряжаться для съемок в телепрограмме, когда она и на концертах обычно выступает в толстовке. Решила надеть футболку из «Ашана» и свою обожаемую старую кофту, а на голове сделала хвостик.

Стеснительная девочка

Сложно поверить в то, что Гречка, поющая сейчас на большой сцене перед многотысячной аудиторией, в детстве была очень стеснительной. Настя ужасно боялась сцены. Никогда нигде на выступала — ни в детском садике, ни в школе.

Критикует Манижу

Гречка уважает певицу Манижу, называет замечательной исполнительницей. Но песня Russian Women, представленная ею на «Евровидении», на взгляд Гречки, отвратительна. Настя считает, что Манижа, используя разные словечки, просто «угорает». Но Гречка назвала Манижу более удачным кандидатом для конкурса, чем группа Little Big.

О псевдониме

Почему Настя назвала себя Гречкой? Какой-то необычной истории о происхождении псевдонима не существует.

Певица придумала себе такое сценическое имя, когда ела полезную крупу — гречку с молоком и сахаром. Псевдоним Гречка показался Насте довольно простым и интересным.

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