Павел Буре: Семья для меня на первом месте

Павел Буре и сын / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Первому российскому игроку, чей номер 10 был выведен из обращения клуба Национальной хоккейной лиги, легендарному российскому хоккеисту, чемпиону мира, двукратному призеру Олимпийских игр и одному из самых известных спортсменов 1990-х годов Павлу Буре сегодня исполняется 50 лет. Накануне его юбилея с ним встретился обозреватель «Вечерней Москвы».

— Полторы недели назад вашу кандидатуру выдвинули в совет Международной федерации хоккея. Что теперь входит в ваши обязанности?

— Буду продолжать дело, которое начал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он успешно справлялся со своей деятельностью, отстаивал интересы российского хоккея на международной арене. Сразу хочу сказать, что я не заменяю Третьяка, я просто продолжаю его деятельность. Это очень ответственный пост, я постараюсь принести максимум пользы для отечественного хоккея.

— Как вы оцениваете состояние дел в нашем хоккее? С одной стороны, сборная России — действующий олимпийский чемпион, с другой — уже давненько не побеждали на чемпионатах мира.

— Мне очень нравится, как в последнее время работает наша федерация. Там собраны люди, которые переживают за наш хоккей, вкладывают в его развитие душу. Мне очень импонирует работа Романа Ротенберга на посту вице-президента ФХР. Он живет результатом. Именно с его подачи был дан ход национальной программе подготовки хоккеистов. У нас многие годы не было такой программы, и уже в середине 2000-х мы начали заметно отставать от ведущих хоккейных стран, прежде всего в юниорском и молодежном хоккее. Теперь этого нет. Нужно продолжать много и серьезно работать, внедрять программу в каждую школу.

— В последнее время вы не так часто сами участвуете в товарищеских и благотворительных матчах, больше проводите время на льду с сыном.

— Работа работой, а семья для меня на первом месте. У меня трое детей — старшему сыну Пал Палычу скоро исполнится восемь лет, Палине в июле будет шесть, а младшей Анастасии в декабре будет три годика. Сын, как я в детстве, занимается в хоккейной школе ЦСКА. Мы ездим на тренировки Легенд хоккея. Пал Палыч выходит на лед с великими хоккеистами Советского Союза — Якушевым, Фетисовым, Касатоновым, Мышкиным и другими. Старшая дочь занималась гимнастикой, сейчас — бальными танцами. Самое главное, чтобы дети росли здоровыми и занимались физкультурой. Мы с супругой Алиной не ставим задачу, чтобы они стали профессиональными спортсменами.

— Помните свою первую шайбу на взрослом уровне?

— Конечно, такое не забывается. Это был матч против рижского «Динамо» в 1988 году. Причем я забросил шайбу первым же касанием. На следующий год в составе армейского клуба я стал чемпионом СССР, еще через год — чемпионом мира среди взрослых.

— После вашего первого сезона за океаном вы получили прозвище Русская Ракета. Как вы к этому отнеслись?

— Спокойно. Назвали так меня из-за моего быстрого катания. Я бы сказал, что такие быстрые игроки были и раньше. Сейчас, когда смотрю хоккей, кажется, что нынешнее поколение стало еще быстрее кататься.

—Одним из самых главных ваших достижений было пять заброшенных шайб в ворота сборной Финляндии в полуфинале Олимпиады в Нагано. Часто вспоминаете тот матч?

— Пять шайб на таком уровне — серьезное достижение, тем более это были первые Олимпийские игры, в которых приняли участие профессионалы из НХЛ. На той Олимпиаде я стал лучшим снайпером, меня признали лучшим нападающим. Я бы этого не достиг без моих партнеров, огромное им спасибо. У нас была отличная команда.

— А были у вас кумиры в детстве?

— В советском хоккее было очень много мастеров. Я старался у каждого чему-то научиться. Я часто посещал тренировки ЦСКА. Только благодаря этому можно прогрессировать.

— Сейчас вы довольно часто выходите на лед в одной тройке с президентом России Владимиром Путиным. Поделитесь своими впечатлениями от игры с ним.

— Для меня огромная честь играть в тройке с президентом. С ним играть очень интересно. Он просчитывает игру на несколько ходов, поэтому ему не нужно давать советы.

— Что вы бы пожелали себе на юбилей?

— Самое главное — здоровье. Не только себе, но и всем.

ДОСЬЕ

Павел Буре родился 31 марта 1971 года. Начинал играть в детской команде ЦСКА с 6 лет. В 1988 году стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы и лучшим снайпером, забросил 10 шайб. Заслуженный мастер спорта СССР. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Включен в Зал славы Международной федерации хоккея.

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