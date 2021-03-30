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Павел Буре: Семья для меня на первом месте
Павел Буре и сын / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Павел Буре: Семья для меня на первом месте

Александр Шапиро

Интервью

Первому российскому игроку, чей номер 10 был выведен из обращения клуба Национальной хоккейной лиги, легендарному российскому хоккеисту, чемпиону мира, двукратному призеру Олимпийских игр и одному из самых известных спортсменов 1990-х годов Павлу Буре сегодня исполняется 50 лет. Накануне его юбилея с ним встретился обозреватель «Вечерней Москвы».

— Полторы недели назад вашу кандидатуру выдвинули в совет Международной федерации хоккея. Что теперь входит в ваши обязанности?

— Буду продолжать дело, которое начал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он успешно справлялся со своей деятельностью, отстаивал интересы российского хоккея на международной арене. Сразу хочу сказать, что я не заменяю Третьяка, я просто продолжаю его деятельность. Это очень ответственный пост, я постараюсь принести максимум пользы для отечественного хоккея.

— Как вы оцениваете состояние дел в нашем хоккее? С одной стороны, сборная России — действующий олимпийский чемпион, с другой — уже давненько не побеждали на чемпионатах мира.

— Мне очень нравится, как в последнее время работает наша федерация. Там собраны люди, которые переживают за наш хоккей, вкладывают в его развитие душу. Мне очень импонирует работа Романа Ротенберга на посту вице-президента ФХР. Он живет результатом. Именно с его подачи был дан ход национальной программе подготовки хоккеистов. У нас многие годы не было такой программы, и уже в середине 2000-х мы начали заметно отставать от ведущих хоккейных стран, прежде всего в юниорском и молодежном хоккее. Теперь этого нет. Нужно продолжать много и серьезно работать, внедрять программу в каждую школу.

— В последнее время вы не так часто сами участвуете в товарищеских и благотворительных матчах, больше проводите время на льду с сыном.

— Работа работой, а семья для меня на первом месте. У меня трое детей — старшему сыну Пал Палычу скоро исполнится восемь лет, Палине в июле будет шесть, а младшей Анастасии в декабре будет три годика. Сын, как я в детстве, занимается в хоккейной школе ЦСКА. Мы ездим на тренировки Легенд хоккея. Пал Палыч выходит на лед с великими хоккеистами Советского Союза — Якушевым, Фетисовым, Касатоновым, Мышкиным и другими. Старшая дочь занималась гимнастикой, сейчас — бальными танцами. Самое главное, чтобы дети росли здоровыми и занимались физкультурой. Мы с супругой Алиной не ставим задачу, чтобы они стали профессиональными спортсменами.

— Помните свою первую шайбу на взрослом уровне?

— Конечно, такое не забывается. Это был матч против рижского «Динамо» в 1988 году. Причем я забросил шайбу первым же касанием. На следующий год в составе армейского клуба я стал чемпионом СССР, еще через год — чемпионом мира среди взрослых.

— После вашего первого сезона за океаном вы получили прозвище Русская Ракета. Как вы к этому отнеслись?

— Спокойно. Назвали так меня из-за моего быстрого катания. Я бы сказал, что такие быстрые игроки были и раньше. Сейчас, когда смотрю хоккей, кажется, что нынешнее поколение стало еще быстрее кататься.

—Одним из самых главных ваших достижений было пять заброшенных шайб в ворота сборной Финляндии в полуфинале Олимпиады в Нагано. Часто вспоминаете тот матч?

— Пять шайб на таком уровне — серьезное достижение, тем более это были первые Олимпийские игры, в которых приняли участие профессионалы из НХЛ. На той Олимпиаде я стал лучшим снайпером, меня признали лучшим нападающим. Я бы этого не достиг без моих партнеров, огромное им спасибо. У нас была отличная команда.

— А были у вас кумиры в детстве?

— В советском хоккее было очень много мастеров. Я старался у каждого чему-то научиться. Я часто посещал тренировки ЦСКА. Только благодаря этому можно прогрессировать.

— Сейчас вы довольно часто выходите на лед в одной тройке с президентом России Владимиром Путиным. Поделитесь своими впечатлениями от игры с ним.

— Для меня огромная честь играть в тройке с президентом. С ним играть очень интересно. Он просчитывает игру на несколько ходов, поэтому ему не нужно давать советы.

— Что вы бы пожелали себе на юбилей?

— Самое главное — здоровье. Не только себе, но и всем.

ДОСЬЕ

Павел Буре родился 31 марта 1971 года. Начинал играть в детской команде ЦСКА с 6 лет. В 1988 году стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы и лучшим снайпером, забросил 10 шайб. Заслуженный мастер спорта СССР. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Включен в Зал славы Международной федерации хоккея.

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