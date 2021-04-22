Юные писатели садятся за парты

Организатор конкурса «Новая детская книга» Борис Кузнецов / Фото: Пресс-служба «Росмэн»

Открылась школа для подростков, мечтающих освоить нелегкое писательское ремесло. «Вечерка» выяснила, какие предметы будут там преподавать.

О том, как появилась школа для будущих писателей, кто в ней будет преподавать и как в нее попасть, «Вечерке» рассказал ее основатель и организатор конкурса «Новая детская книга» Борис Кузнецов.

— Борис, кто может стать учеником этой необычной школы?

— Стать ее студентом может любой желающий — видеоматериалы будут выходить на сайте школы весь апрель и останутся в открытом доступе до 15 июля. Но принять участие в практической части смогут только подростки до 18 лет.

— Но ведь очень важно, кто и чему будет учить ребят.

— Лекции для школы прочтут признанные авторы фэнтези, чьи книги стали бестселлерами, — Наталья Щерба, Евгений Гаглоев, Екатерина Соболь, Татьяна Мастрюкова, Марина Ясинская, а также издатели, редакторы и даже юристы, которые научат, как заключать договоры, объяснят, что такое авторское право.

Я считаю, это очень хорошо, когда ребятам объясняют, как писать, ведь многие из них начинают с фанфиков (вымышленная история, написанная людьми — фанатами определенного оригинального сериала, фильма, игры. — «ВМ») и приносят очень наивные рукописи, удивляясь, почему их не печатают. Бесплатный онлайн-курс от авторов и экспертов издательства позволит будущим писателям перенять ремесло из первых рук.

— Уже известны темы лекций курса?

— Программа курса состоит из двух частей. Я не буду перечислять все, но и нескольких будет достаточно, чтобы понять, что мы подошли к вопросу очень серьезно: «Разработка авторской вселенной и отдельных локаций», «Четыре существующих сюжета в литературе», «Использование мифологии и фольклора в сюжетах», «Писатель как профессия: идея, работа, дедлайны»… Всего около 20 лекций, каждая от 20 до 30 минут.

Эксперты издательства расскажут об этапах редакционной подготовки книги, о том, на что обратить внимание при заключении договора, какие инструменты пригодятся для продвижения книги, за что отвечает автор, а за что — издательство, и о многих других вещах, которые необходимы для успешного книгоиздания.

Мы рассказываем те вещи, о которых реально знаем. Многие взрослые авторы говорят, что тоже не отказались бы стать студентами курса.

— Для любого, особенно начинающего, писателя очень важно увидеть свою книгу напечатанной.

— Завершающий этап школы — литературный конкурс «Орден первооткрывателей», благодаря которому десять лучших работ студентов будут изданы в сборнике, для этого участникам нужно зарегистрироваться. Сейчас таких уже две с половиной тысячи человек. Имена победителей мы объявим 15 сентября 2021 года.

Книга выйдет в нашем издательстве зимой. А еще все участники конкурса смогут получить электронный сертификат о прохождении школы.

— Как вообще возникла идея школы?

— Идея создать такую школу витала давно. Пишущих и талантливых подростков много. Мы ежегодно проводим литературный конкурс «Новая детская книга», который 26 апреля этого года завершает прием заявок на XII сезон. Главный приз конкурса — контракт с издательством на выпуск книги. Принять участие в конкурсе могут авторы любого возраста, и нередко оргкомитет получает заявки от подростков. А те из них, кто начал участвовать в самых первых конкурсах, уже становятся издающимися и даже известными авторами.

В прошлом сезоне в финал «Новой детской книги» прошла рукопись «Едоки», автору которой на момент подачи заявки было всего 16 лет. На создание такой школы нас вдохновили сотни писем от подростков, которые мечтают стать писателями, но не знают, с чего начать. Авторы курса верят, что мечту о писательстве можно превратить в успешную карьеру, стоит только освоить инструменты.

Еще одним источником вдохновения для онлайн-школы стал читательский клуб Terra Incognita для подростков, который сегодня насчитывает около 140 тысяч участников. У клуба есть представительства в 50 городах России, его участники несколько раз в год собираются, обсуждают книги, а некоторые из них сами пробуют себя в качестве авторов. Для таких студентов — увлеченных книгами, способных писать на языке своего поколения, — открывается эта школа.

А самое главное — мы растим не писателей, а нормальных образованных ребят и читателей.

— Почему таких школ нет у других издательств?

— Это серьезная работа, к которой нужно основательно и долго готовиться. А у нас благодаря конкурсу «Новая детская книга» все было уже подготовлено. На Западе есть что-то похожее? Какие-то отголоски доходили, но ничего конкретного мы не встречали. Сторителлинг сейчас популярен во всем мире, может быть, опираясь на него, кто-то подобную школу и делал. Но мы, тем не менее, никого не копировали. У нас сложилась своя картинка, как пазл, и макет школы мы сделали буквально за месяц.

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