Наталья Заидова: Создам героя за два дня

Фото: Аглая Малышко / Вечерняя Москва

В сознании многих людей комикс — это детская книжка с картинками про супергероев в трико. Отечественные художники и сценаристы ломают этот стереотип. Уже вышел фильм, основанный на русском комиксе. «Вечерка» расспросила художницу Наталью Заидову, как именно создаются истории в рисунках.

— Наталья, создавая комикс, вы работаете на компьютере или делаете какие-то черновые наброски на бумаге?

— Комиксы я рисую исключительно на компьютере, начиная с раскадровки и заканчивая цветом. Это конкретно мой вариант. Но я знаю и российских, и иностранных художников, рисующих комиксы тушью на бумаге.

— Сколько времени занимает создание одного номера комикса? А одной страницы?

— На один средний 23-страничный номер комикса уйдет примерно месяц. Но опять же все индивидуально. У всех художников и колористов разный стиль, и по-настоящему замерить, сколько у кого уходит времени, довольно сложно, но я описала стандарты работы в индустрии. Одну страницу с нуля и до финального цвета я, к примеру, нарисую за два дня.

— Какую роль цвет играет в создании тона произведения и характеров персонажей?

— Одну и ту же картинку можно покрасить по-разному и тем самым вызвать у человека совершенно разные градации эмоций. Лайн задает основную идею, скажем так, направление эмоций, а цвет — это его оттенки и глубина. Если рассматривать техническую сторону печати — слишком темные цвета могут потеряться и скрыть лайн и детали, что не пойдет на пользу повествованию. На данный момент существуют совершенно разные комиксы: и черно-белые, и с минимальным набором цветов, и яркие сочные, и темные приглушенные, и с абсолютно реалистичными тонами.

— Есть ли принципиальные отличия между российскими героями и зарубежными?

— Для меня это звучит как «есть ли отличия между разными людьми». Да, безусловно, они есть, но они есть и между разными иностранными героями и между разными российскими. Все зависит от истории. Но если выделять какую-то общую массу, то, думаю, российские герои больше приближены к реальности.

На Западе сейчас такое разнообразие персонажей, но если говорить про классику, которую знают все, то это будут герои, скрывающие свою личность, носящие плащи и маски и ведущие, так сказать, двойную жизнь или просто отказавшиеся от обычной жизни в пользу геройской. Персонажи, с которыми мне довелось работать в русском издательстве, в этом смысле отличаются. Они всегда более цельны в своем образе. Но опять же, сейчас везде есть исключения, так как комиксов у нас становится все больше и спектр персонажей растет.

ДОСЬЕ

Наталья Заидова родилась 2 ноября 1987 года в столице. Окончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Сначала работала колористом. С конца 2014 года занялась комиксами в русском издательстве. Работала над такими сериями, как «Бесобой», «Инок»,«Время ворона». Основной художник комиксов «Игорь Гром».

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