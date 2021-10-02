Ольга Бузова: Хочу, чтобы меня любили

Фото: instagram/buzova86

На днях на канале ТНТ стартовало шоу «Звезды в Африке», где знаменитости борются за приз в условиях дикой природы. Ведущая программы певица Ольга Бузова рассказала «Вечерней Москве», как прошли съемки, как сделать мир лучше и чего не должна терпеть женщина.

— Ольга, какие у вас впечатления от съемок в Африке?

— Они стали испытанием не только для звезд, но и для всей команды. Ведущие жили почти в тех же условиях, что и участники. Только нас кормили, а им за еду приходилось бороться! Мы совместили два очень популярных жанра на телевидении: реалити-шоу и преодоление.

Каждый из нас чего-то боится. Хотя правильно — и это мой манифест — никогда ничего не бояться, жить здесь и сейчас! Думаю, зрителям интересно будет наблюдать, как любимый артист, спортсмен или блогер преодолевает себя. Это шоу как хорошая книга — пока не дочитаешь, не поймешь, чем кончится. Сама с нетерпением ждала премьеры, чтобы посмотреть на каждую фразу, каждую реакцию моих звездных коллег. Африка многих изменила. Находясь в экстремальных условиях, сохранить в себе человечность и достоинство некоторым было непросто.

Фото: instagram/buzova86

— 28 октября состоится ваше шоу «Вот она я». В релизе сказано, что оно разделит шоу-бизнес на «до» и «после». А как именно вы хотите его изменить? Может, вы считаете, что уже это сделали?

— Конечно! Благодаря моему появлению на сцене артисты стали тщательнее подходить к выступлениям, к выбору сценического костюма. Вспомните, еще лет пять назад на мероприятиях, включая крупные городские, многие выступали в шортах, в джинсах. Сейчас же посмотрите — стараются! А у меня сразу — костюмы. Боди, сапоги, ботфорты! Каждое мое появление на дорожке — событие, которого ждали, ждут и будут ждать. Как минимум в этом я задала тренд. Теперь первое, о чем думают артисты, собираясь на вручение музыкальных премий: «В каком образе Оля появится? Что нам придумать, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание?» И да, я считаю, что таким образом меняю шоу-бизнес. Я придаю значимость событию своей подготовкой. Мелочей для меня не бывает. Равняюсь на мировых звезд, к примеру, на Дженнифер Лопес, которая готовится к одному выступлению по полгода.

Фото: instagram/buzova86

— На афише вы похожи на Снежную королеву. Эта героиня вам близка?

— Со сцены я буду рассказывать о себе и о женщине в целом. Настоящая женщина многогранна — она и Снежная королева, и маленькая девочка, и страстная львица, и скромная, страдающая девушка. Образ на афише не олицетворяет какого-то одного персонажа. Там акцент на красивом, чистом лице, на взгляде — название обязывает. Знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет! Каждая девочка должна ощущать себя принцессой, а женщина — королевой. Тогда к тебе и относиться будут соответствующе. Понятно, что это не должно перерастать в эгоцентризм и избалованность, не надо ходить с короной на голове.

— С вас берет пример молодежь. Чувствуете ли вы ответственность за то, что делаете, говорите?

— Да. И я горжусь тем, что с меня берут пример. Сколько звезд я открыла, сколько людей бы в жизни не осмелились даже песню записать, если бы не я! Многие молодые артисты, пришедшие в шоу -бизнес из «ТикТока», признавались: «Ты стала нашим проводником, посмотрев на тебя, мы поняли: раз Оля смогла, то и мы сможем». Приятно давать такой стимул подрастающему поколению. И я не понимаю критику в их адрес, ведь мы живем в XXI веке, и каждый имеет право заниматься, чем хочет, и жить, и дышать полной грудью. Поэтому всех моих модных девчулечек — Валю Карнавал, Аню Покров, ребят талантливых, в том числе Даню Милохина, я безумно люблю и поддерживаю. Можете мне за них спасибо сказать!

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Недавно вы назвали ведущего Владимира Соловьева абьюзером (человеком, склонным к агрессивному поведению по отношению к близким. — «МВ»). По-вашему, проблема в нем или неуважение к женщине — беда телевидения в целом?

— Дело не в телевидении, а в нашем менталитете. Многие почему-то верят ужасной поговорке: «Баба на Руси всегда была битая». Или песне популярной «Стерпится — слюбится». У нас боятся говорить на тему насилия, абьюза. Но при всем уважении к прекрасной песне, женщина не должна терпеть. Ее нельзя бить — ни кулаком, ни словом. А сколько примеров, когда девушку изнасиловали или подняли на нее руку, а люди говорят: «Сама виновата!» Что значит «сама»? Как можно оправдать насилие? Никаким словом или поступком женщины — нельзя. И если только я буду говорить об этом, увы, ничего кардинально не изменится. Я призываю к этому других. Ударил раз — ударит и второй. И я, как никто другой, это знаю. Прощать нельзя! Мне многие парни говорят: «Вечно ты нас в своих песнях принижаешь». А я им: «Нет, ребят, почему?» Просто многие, кого я вижу, — без дел. Моя новая песня так называется.

— Никому ничего не должна — это не про вас?

— Нет. С человеком с такой позицией я даже общаться не буду. Как минимум ты должна самой себе. Как максимум — своей семье. О близких нужно заботиться. И я делаю это с удовольствием. Хочу быть счастливой, хочу, чтобы меня любили. Чтобы в команде царила гармония, в семье все было хорошо. У меня простые человеческие желания, простые женские «хотелки». Дом, собака, любимый и любящий муж, поездки на шашлыки с бабушкой и дедушкой, путешествия за границу, встреча Нового года с любимым — если нет концерта. А если есть, то вместе там — кайфуем под Бузову и танцуем под Бузову с Бузовой. Я уже четко знаю, как в моей жизни не будет больше никогда. Видно, нужны были мне испытания, чтобы это понять.

Если вы понимаете, что вам плохо в отношениях, нужно их закончить и дать шанс друг другу на счастье. Пусть миром правит любовь! Я буду всегда об этом говорить и очень надеюсь, что последователей моей позиции будет все больше. Если после нашего интервью хоть один человек задумается, попросит прощения у тех, кого обидел, возможно, наши дети будут расти в более комфортном, добром обществе.

Фото: instagram/buzova86

ДОСЬЕ

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 2004–2008 годах была участницей телепроекта «Дом-2», после долгое время вела его. В 2011 году начала музыкальную деятельность. Кроме этого, снимается в кино, играет в театре, занимается дизайном и бизнесом, участвует в различных телепроектах в качестве ведущей.

Отличница

Ольга родилась в обычной семье. Отец — военный, мать — стоматолог. Рано научилась читать и писать, в школу пошла в 5 лет. Окончив ее с серебряной медалью, поступила на географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, получила красный диплом. Позже Ольга училась на психолога. Недавно она изъявила желание подать документы в аспирантуру истфака МГУ. Вдохновил сериал «Историк».

Дом, милый дом

Путь Ольги к популярности начался на телепроекте «Дом-2». Попав туда в 18 лет, девушка провела там 4 года. Она находилась в отношениях с участником Романом Третьяковым. В 2008-м Ольга стала ведущей этого шоу. Завершилась эта красочная страница биографии Бузовой только в апреле 2021-го.

Героиня нашего времени

В июне Ольга вышла на сцену МХАТа имени Горького. Она исполнила роль певицы-шпионки Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Это вызвало бурю споров в обществе — одни критиковали актерскую игру Бузовой, другие сочли, что она прекрасно справилась с дебютом. Худрук Эдуард Бояков объяснял выбор артистки так: «Мы хотим показать героя сегодняшнего времени». Нашумевший спектакль вернется в репертуар этой осенью.

С ринга на пилон

Звезда любит пробовать новое. И если еще недавно подписчики радовались фотографиям Ольги в боксерских перчатках, теперь она удивляет общественность танцами на пилоне и игрой на синтезаторе. Реакций, как обычно, две — любовь и ненависть.

Мало половин

С 2012 по 2016 год Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2019 году начала встречаться с Давидом Манукяном, но этой зимой пара распалась. Сейчас Ольга о личной жизни не говорит. Певица не сторонница мимолетных романов, предпочитая им серьезные отношения.

Помогает подписчицам родить

Ольга Бузова — противница абортов. Если подписчицы пишут ей, что хотят прервать беременность, звезда отговаривает их. Одну из девушек в сложной жизненной ситуации Ольга взяла под опеку, помогла финансово и обещала «вести ее беременность».