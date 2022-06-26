Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Смеяться по-чеховски: актер Федор Лавров о лице сатиры и одиночестве в толпе

Татьяна Еременко

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Интервью
Смеяться по-чеховски: актер Федор Лавров о лице сатиры и одиночестве в толпе
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Премьера спектакля Сергея Газарова «Дядя Жорж» по пьесам Чехова идет в театре сатиры. «Вечерняя Москва» поговорила с исполнителем заглавной роли Федором Лавровым об одиночестве в толпе.

Любителям драматургии Чехова решение Сергея Газарова объединить пьесы «Леший» и «Дядя Ваня», скорее всего, придется по нраву. А наш разговор с Федором Лавровым мы начали с обсуждения его персонажа.

— Федор, чем дядя Жорж отличается от дяди Вани?

— Это герои двух произведений Чехова. В «Лешем», как вы помните, персонажа звали Егором (Жоржем). Разница между ними в том, что они принимают полярные решения. Дядя Жорж живет в постоянном нервном накале, которого не выдерживает, ситуация близится к... плохому исходу. Мой герой испытывает чувство тотальной несправедливости, и это не дает ему жить. Грубо говоря, он пьет — и не пьянеет, спит — и не отдыхает... И он пытается достучаться до людей, говорит, кричит, но они его не слышат. Все пролетает мимо них просто потому, что так устроены их мозги, и эти люди не способны воспринять посыл, который он им старается донести.

— Похоже на одиночество, о котором писал Карл Густав Юнг: не то, когда рядом с тобой никого нет, а то, когда тебя никто не понимает.

— Да, такое публичное одиночество. Вообще, я считаю, что все люди — хорошие ли, плохие ли, которых мы любим или не любим, — приходят в нашу жизнь на определенное время. А сам с собой ты находишься постоянно. И одиночество прекрасно, если ты можешь жить в гармонии с собой. Если же тебе трудно и плохо с самим собой, то надо что-то менять. Потому что одиночество — то, что дано тебе с самого начала и будет с тобой до самого конца.

— Ваш герой напомнил мне еще одного персонажа Чехова — Треплева из «Чайки».

— Да, чувствуется почерк мастера, схожесть есть, и довольно сильная. Это два бунтаря, два человека, которые противопоставляют себя обществу, причем близкому, родному, практически домашнему.

— И оказываются «чужими среди своих». Как вы думаете, есть ли из такой позиции нерадикальный выход?

— Думаю, да. Но это требует большой и трудной работы, которая позволит найти срединный путь. Для этого многие вещи надо переосмыслить. Но когда ты натянут как струна, нервы на пределе, энергия зашкаливает, в такие моменты бывает сложно остановиться и подумать о поисках альтернативного пути. Мы выплескиваем эмоции — гнев, обиду, злость… или бежим от них. Не все умеют взять паузу, побыть один на один со своими мыслями, вспомнить о том, что время лечит. Хотя, если бы так поступали герои пьес, это был бы уже не Чехов.

— В чем, по-вашему, особенность юмора Чехова?

— Это скорее улыбка разума, а не гомерический смех, очень изящный прищур, тонкая работа. Читая тексты Чехова, видишь, что с юмором у него все отлично — высший класс!

Смеяться по-чеховски: актер Федор Лавров о лице сатиры и одиночестве в толпе Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— «Дядя Жорж» — ваш первый спектакль в Театре сатиры, в труппе которого вы служите с этого года. Как вы чувствуете себя в новом коллективе?

— Меня позвал Сергей Ишханович, с которым мы очень давно знакомы и работали не раз. Отказываться от такого предложения было глупо. Мне здесь очень нравится. Тут превосходные ребята, приняли меня как своего. Надеюсь, и я их не подведу.

— По первому впечатлению, какое у Театра сатиры лицо?

— Так сразу сказать сложно. У него точно есть свой дух, и это чувствуется, когда я брожу по этим коридорам и лестницам. Здесь работали такие великие люди, что выходить на подмостки — большая честь. Что касается «лица» — посмотрим, мне кажется, сейчас оно во многом будет трансформироваться, и это здорово. Я вообще считаю классным стремиться и приходить туда, где происходят какие-то изменения. Потому что там, где хорошо, уже и без тебя хорошо. А на изломе слепить что-то новое, при этом ничего не разрушая, но проращивая правильные и хорошие зерна, мне кажется благородным делом.

— Вы востребованный киноартист. Сочетать репертуарный театр и киноплощадку трудно?

— Я люблю сложные задачи — их решать интереснее. Сейчас же мне как-то удалось весь репетиционный период почти прожить в театре, с небольшими отлучками. Надеюсь, и в дальнейшем справлюсь.

— Со спектакля по Чехову вам предстоит переключиться на съемки в сериале для молодежной аудитории «Цыцгендер»...

— Да. Но на площадке я еще не был, пока ничего не могу сказать. Жду, что будет много юмора. Вообще, мне интересно делать разные вещи, входить в шкуру разных героев — от царей до бомжей. Поэтому, когда мне предлагают какие-то совершенно необычные роли, берусь с огромным удовольствием.

Смеяться по-чеховски: актер Федор Лавров о лице сатиры и одиночестве в толпе Фото: Вера Юрокина

— Расскажите про свой режиссерский дебют — «Сказку для старых»?

— Планируем выпустить ее в прокат с 13 октября этого года. Сами очень ждем. Это кино, которое мы сделали без какой-либо поддержки, своими мозолями, потом и кровью, за очень небольшие личные средства. На мой взгляд, классная история, и то, что мы взяли главный приз на фестивале «Дух огня», это подтверждает.

Фильм делали с любовью, со «своими» — все, до кого я мог дотянуться, кому это было интересно, бесплатно и самоотверженно приняли участие (в ролях Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие. — «ВМ»). Автор идеи и сорежиссер — мой друг, один из лучших современных писателей Роман Михайлов. Началось все с того, что, когда я был на съемках в Санкт-Петербурге, Рома позвал меня к себе и буквально в трех предложениях рассказал всю историю, после чего я сел на ковер там же, где стоял, и сказал: «Слушай, это надо снять!» Мы с ним и раньше довольно много разговаривали про кино, даже делали какие-то попытки, а здесь, наконец, все сошлось.

— В чем, по-вашему, различие между «питерской» и «московской» театральными школами?

— Я сформулировал это для себя, когда преподавал в Школе-студии МХАТ. Не знаю, прав или нет, но для меня очевидно, что в Петербурге воспитывают из артиста личность, а в Москве — индивидуальность.

— Что вы думаете по поводу текущей ситуации в мире?

— Я просто хочу пожелать всем терпения, мужества и трезвого ума, только так. Больше и не знаю, что сказать — не готов комментировать то, в чем, признаюсь, мало смыслю.

ДОСЬЕ

Федор Лавров родился 15 ноября 1975 года в Ленинграде в актерской семье. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас РГИСИ), курс Владимира Петрова. Служил в БДТ имени Товстоногова (Санкт-Петербург), в МХТ имени Чехова (Москва), с 2022 года — в труппе Театра сатиры. В его фильмографии более 150 фильмов и сериалов, включая: «Вертинский», «Сентенция», «Бесы» и другие.

Театр сатиры Интервью Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте