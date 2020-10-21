Россиян предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

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Сокращение рабочей недели до 4 дней может обернуться для россиян новыми проблемами: нехваткой денег, увеличением рабочих часов и многим другим. Такое мнение озвучили эксперты в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев отметил, что для принятия каких-либо нормативных актов по четырехдневке необходимо тщательно все взвесить.

— Не совсем понятно, как четырехдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема, — заметил депутат.

Терентьев предположил, что идея «упрется» в обсуждения. Он признался, что имеется много вопросов.

— Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей? — спросил он.

Парламентарий отметил, что в обсуждении должны активно участвовать профсоюзы, обязанность которых — проследить, чтобы интересы работников не были ущемлены и люди с введением новшества не стали жить хуже. Он подчеркнул, что поиск компромисса сложен и для понимания вопроса — нужен ли подобный переход — следует выслушать экономистов и представителей работодателей.

Предприниматель, кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич к идее ввести четырехдневную рабочую неделю отнесся настороженно.

— Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более. Прямой связи с удаленкой здесь тоже не прослеживается, — сказал он.

Экономист отметил, что неясен главный вопрос: что будет с зарплатами? При сохранении того же уровня, но уменьшении труда, по мнению предпринимателя, пострадает работодатель, при уменьшении зарплаты будут ущемлены интересы наемных лиц.

— Может быть, это попытка решить вопрос с убыточной, «социальной» занятостью. По сути — форма безработицы, когда на предприятии числятся ненужные работники, которые мало задействованы и, соответственно, не особо много получают. В этом случае затраты должны снизиться, — аргументировал Бунич.

Собеседник «Вечерней Москвы» напомнил, что существует трудовое законодательство, в рамках которого работник и хозяин предприятия могут прийти к какому-либо взаимовыгодному решению, в том числе и количеству рабочих дней, без принятия всеобщих решений и издания указов.

Глава союза предпринимателей также допустил, что всеобщий переход на четырехдневку без изменения ставки, возможно, позволит работодателям снизить затраты на оплату труда, а в условиях экономической напряженности, связанной с коронавирусом, это важно.

Андрей Бунич напомнил, что в настоящее время большинство людей работает дистанционно, по гибкой схеме, и ввиду этого вопрос о переходе России на четырехдневную рабочую неделю он счел несвоевременным и малоактуальным. Предприниматель добавил, что в свете имеющихся острых, первоочередных экономических задач, требующих решения, вопрос о количестве рабочих дней он относит к схоластической дискуссии.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал и дальше обсуждать вопрос о введении четырехдневной рабочей недели.

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