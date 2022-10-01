Анастасия Ракова: Обязанность и задача города — заботиться о людях старшего поколения

Фото: Пресс-служба мэра Москвы

Сегодня, 1 октября, в России — День пожилого человека. В Москве этот праздник носит название День старшего поколения. Как столица поддерживает людей пенсионного возраста, какие социальные программы действуют для этой категории граждан и почему правительство считает важным заботиться о них, в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Анастасия Владимировна, День старшего поколения будет отмечать немалое количество людей. Сколько людей старшего возраста сейчас в Москве и растет ли количество пенсионеров?

— Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Каждый четвертый житель Москвы — пенсионного возраста. То есть пенсионеров в Москве три миллиона. При этом около 500 тысяч из них — горожане старше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше. Количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть. Это большая радость для нас, ведь это говорит об улучшении качества жизни в Москве, но и большая ответственность — потому что современный город должен сделать все для комфорта и поддержания здоровья жителей старшего возраста.

— Как Москва поддерживает пенсионеров сейчас? Чему уделяется особое внимание?

— Мы поддерживаем москвичей старшего возраста сразу по нескольким направлениям. Это материальная помощь, социальное обслуживание на дому, развитие геронтологических центров, организация полезного и интересного досуга и программы для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

— Расскажите подробнее о материальной поддержке. Какие социальные выплаты предусмотрены для москвичей старшего поколения?

— В первую очередь это, конечно, социальная доплата к пенсии. Ее получают порядка двух миллионов человек. Мы ежегодно индексируем ее размеры — например, в этом году на 4,8 процента. Это позволило увеличить размер регионального социального стандарта, а соответственно и минимальный доход неработающего пенсионера, проживающего в столице более 10 лет, до 21 193 рублей.

Кроме того, мы проиндексировали ежемесячные выплаты отдельным категориям москвичей старшего возраста. Среди них — участники обороны Москвы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, Герои и полные кавалеры ордена Славы и Трудовой славы. А долгожители у нас получают дополнительные выплаты — начиная со 100-летнего юбилея и каждый последующий день рождения.

Поощряем мы и пары, которые отмечают 50 лет совместной жизни и больше. В текущем году единовременную выплату уже получили 12 тысяч супружеских пар и более 500 долгожителей. Хочу подчеркнуть: материальная помощь — важная, но не основная часть поддержки старшего поколения. Москва уделяет огромное внимание другим направлениям заботы о москвичах старшего возраста.

— А на чем столичные власти делают акцент в поддержке пожилых москвичей?

— Мы системно проводим большую работу, чтобы у этой категории москвичей была возможность удовлетворить все необходимые потребности. Внедряем систему долговременного ухода, делаем более широкой систему надомного обслуживания, развиваем медицинскую помощь и не забываем о тех, кому поддержка нужна в течение 24 часов. Если же обеспечить должный уход пожилому человеку дома невозможно, он может получить помощь в одном из геронтологических центров или социальных домов.

На сегодняшний день в Москве работает 28 учреждений, в которых уже создано 17 тысяч койко-мест. По всем этим учреждениям мы сейчас внедряем новые стандарты оказания помощи, пересматриваем подходы, форматы. Стараемся сделать так, чтобы социальные дома стали настоящими домами для этих людей. Чтобы мы не только давали им кров и уход, но и максимально сохраняли их интеллектуальные и физические возможности.

Мы систематически обновляем всю инфраструктуру — пересмотрели принципы доступности пространства, безопасности. Внедряем такой новый принцип, как обязательность наличия личного пространства для каждого проживающего. В таких учреждениях работают профессиональные сиделки и медсестры.

Контролируют состояние здоровья врачи, в том числе — специализирующиеся на проблемах старения врачи-гериатры. Помогают продлевать умственную активность пожилым людям психологи. В рамках нового стандарта реализуем проект по созданию дополнительных мест в московской сети. Шесть корпусов с геронтологическими отделениями уже запущены. И до конца года мы запустим еще пять корпусов. В целом в 2023 году мест для такой категории людей станет практически на две тысячи больше.

— Вы ранее упомянули, что особое внимание город уделяет качественному досугу москвичей старшего возраста. Речь, наверное, идет о масштабном городском проекте «Московское долголетие»?

— Да, проект «Московское долголетие» завоевал особую любовь горожан старшего поколения. Это крупнейшая программа для досуга, образования и оздоровления пенсионеров. Более 430 тысяч москвичей старшего возраста стали участниками проекта за 4,5 года его существования. Они посещают бесплатные занятия по более чем 30 направлениям активностей. За качество занятий «Московского долголетия» отвечают преподаватели. Это почти пять тысяч профессионалов, среди которых кандидаты наук, спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты. А с началом нового учебного года для участников проекта «Московское долголетие» возобновились занятия в столичных высших учебных заведениях. Целых 70 групп в 20 университетах — среди них МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГЮА имени О. Е. Кутафина, РЭУ имени Г. В. Плеханова. Занятия и дискуссионные клубы в них организованы специально для участников «Московского долголетия».

Важная часть социальной инфраструктуры для горожан старшего возраста — центры московского долголетия. Это место живого общения представителей серебряного возраста. В этих центрах посетители сами становятся инициаторами мероприятий и занятий, создателями и лидерами самоорганизованных объединений. Сегодня в центрах действует порядка 50 направлений — это спортивные, танцевальные, бильярдные, музыкальные, литературные, интеллектуальные объединения и многое другое. Всего около 2,3 тысячи самоорганизованных клубов, из которых более 950 — это клубы, посвященные здоровому образу жизни. Сегодня в столице таких центров московского долголетия 52. Впереди — открытие новых: к концу года их количество увеличится до 71. При этом посещать центры можно вне зависимости от места жительства.

Чтобы все центры московского долголетия стали доступнее для всех москвичей вне зависимости от района их проживания, мы запустили бесплатные автобусы «Маршрут к долголетию». Они курсируют между центрами московского долголетия и разными районами Москвы — в том числе самыми отдаленными. Автобусы «Маршрут к долголетию» пользуются особой популярностью у жителей ТиНАО. Благодаря им, как бы далеко ни жили москвичи, любой центр московского долголетия города остается доступным.

— Что может город предложить тем москвичам старшего возраста, которые хотят продлить свою экономически активную жизнь — продолжить работать или даже открыть свое собственное дело?

— Мы видим, что среди москвичей старшего поколения есть в том числе спрос и на поддержку в вопросах повышения конкурентоспособности и открытия бизнеса. Поэтому мы разработали целый ряд сервисов, которые помогают москвичам старше 50 лет увереннее чувствовать себя на рынке труда. Например, в специализированном центре «Моя карьера» мы разработали программу «5.0», которая включает в себя тренинги и мероприятия. На них мы помогаем москвичам старшего возраста, например, монетизировать любимое дело или обучиться необходимым на современном рынке труда профессиональным навыкам.

— Что бы вы хотели сказать москвичам серебряного возраста в День старшего поколения?

— Обязанность и задача города — заботиться о людях старшего поколения, окружать их теплом и вниманием. Москва делает все возможное, чтобы представители серебряного возраста общались, радовались, увлекались, осваивали новые направления и наслаждались жизнью. Дорогие москвичи старшего поколения, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого лучшего!

КСТАТИ

В рамках проекта «Московское долголетие» на регулярной основе проводятся уроки цифровой грамотности. Уже более 130 тысяч москвичей старшего возраста освоили компьютеры и другие гаджеты с помощью столичных проектов. Для тех, кто хочет углубить знания в сфере цифровых технологий или только начать их осваивать, в проекте открыто более тысячи групп. Занятия проводят профессиональные преподаватели. Москвичи старшего поколения могут выбрать курс по уровню знаний (от начинающего до продвинутого) и формату работы (очно или онлайн).

На занятиях педагоги рассказывают о главных функциях устройств: как войти в интернет, как пользоваться и устанавливать полезные приложения на смартфон, оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, регистрироваться на сайтах, пользоваться электронной почтой и социальными сетями. Более продвинутые пользователи могут освоить такие программы, как фотошоп, текстовые редакторы, научиться создавать презентации и многое другое.

СПРАВКА

Добраться до Центров московского долголетия из любой точки столицы жители старшего поколения могут в рамках проекта «Маршрут к долголетию». Автобусы ходят без выходных. Заявку на поездку можно оставить в ближайшем клубе или по телефону единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870-44-44.