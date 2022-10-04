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Специалисты столичной соцзащиты помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни

Павел Гриднев
Город
Специалисты столичной соцзащиты помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В прошлом году для москвичей с ограниченными возможностями здоровья было проведено более 53 тысяч курсов комплексной реабилитации в профильных учреждениях столичного Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Бывают ситуации, когда человек получает инвалидность после травмы или заболевания — в таких случаях необходима оперативная поддержка специалистов. Рассказываем, как в Москве помогают горожанам восстановить здоровье и вернуться к привычной жизни.

Владимир Беликов впервые попал в Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта в 2018 году. Тогда он передвигался на коляске, а на занятия приезжал в сопровождении жены, испытывая трудности в повседневных делах — например, с самостоятельным переодеванием. С тех пор мужчина проходит в учреждении ежегодные курсы реабилитации продолжительностью 3-4 месяца.

— Главное, что понял из курсов реабилитации — ни в коем случае нельзя останавливаться. Мой прогресс постепенный, но он, безусловно, есть. Если сравнивать мои умения в начале и сейчас — это совсем разные вещи. Хотя иногда кажется, что все происходит медленно, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно идти вперед и доверять специалистам, — рассказывает Владимир Беликов.

Помимо РЦИМФКиС, Владимир проходил реабилитацию в Научно-практическом реабилитационном центре. Для увеличения выносливости ему назначили занятия на тренажере, который помогает уменьшить спастику и минимизировать последствия, возникшие из-за малой подвижности. Мужчина также восстанавливал форму в бассейне: занятия включали в себя время для плавания и упражнения с участием инструктора-методиста.

— Владимир поступил к нам с жалобами на слабость в ногах, снижение чувствительности. Для улучшения общего тонуса использовалась механотерапия и сопутствующая лазеротерапия. Из улучшений можно отметить уменьшение болей в ногах, появился тонус, прилив сил, произошло улучшение психоэмоционального фона. Уверен, что дальше будет только лучше, — говорит Рустам Темиров, заведующий медико-социальным отделением НПРЦ.

Специалисты столичной соцзащиты помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Другой подопечный НПРЦ — Юрий Филякин — перенес инсульт, после чего у мужчины была парализована левая сторона тела и нарушена речь. Быстрое начало реабилитации в центре помогли ему улучшить качество жизни: начать передвигаться с тростью и даже водить автомобиль. Также он проходил реабилитацию в РЦИМФКиС.

— Тренер по ЛФК научил меня не привыкать к коляске и стремиться к самостоятельному передвижению, без его поддержки я бы не справился, — делится Юрий Филякин.

В реабилитационном маршруте Юрия были индивидуальные занятия по ЛФК, механотерапия с использованием специальных тренажеров, занятия на беговой дорожке для восстановления ходьбы, эрготерапия, медицинский массаж, курс занятий по стимуляции речевых функций с афазиологом, а также занятия с психологом и курс занятий по саморегуляции.

Ольга Романова попала в РЦИМФКиС, когда из-за сильной слабости в ногах могла передвигаться на дальние расстояния только на коляске.

О центре узнала ее дочь и лично привезла маму на первое занятие по реабилитации: с тех пор Ольга приезжает в учреждение регулярно. Уже после первого курса Ольга отметила улучшение — стала увереннее передвигаться, заменила ходунки на трость. Женщине нравится, что с ней занимаются не просто специалисты по лечебной физкультуре, а настоящие тренеры, ведь адаптивная физкультура — это следующий этап восстановления.

Специалисты столичной соцзащиты помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В 2021 году столичный Департамент труда и соцзащиты, совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы и Главным бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве, запустил общегородской сервис по поддержке москвичей трудоспособного возраста после ампутации «Новые возможности». Координирует проект Ресурсный центр для инвалидов соцзащиты во взаимодействии с Координационным центром медицинской реабилитации ДЗМ.

С каждым участником проекта индивидуально работает мультидисциплинарная команда специалистов, главная задача которых —максимально быстро вернуть человека к привычной жизни, не оставлять его один на один с новой реальностью.

Сергей Елизаров после ожога лишился левой ноги. Постепенно он снова научился ходить и радоваться жизни. Сегодня Сергей успешный специалист по информационной безопасности в сфере IT и папа двух дочек, который живет полной жизнью — сам водит автомобиль, посещает различные общественные мероприятия. На вопрос, как люди относятся к его инвалидности, с улыбкой отвечает:

— Когда прохожие видят мой протез, они нередко подходят ко мне с различными вопросами, просят сфотографироваться с ними, называют киборгом. Очень часто протезом интересуются дети — я говорю им, что встретил робота и поменялся с ним ногами.

Когда Сергей лишился ноги, ему приходилось самостоятельно разбираться во множестве нюансов, ходить по различным учреждениям, возникали трудности с оформлением документов. Подсказать и направить его тогда было некому.

Специалисты столичной соцзащиты помогают москвичам с инвалидностью вернуться к привычной жизни Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Сейчас все стало значительно проще. Я купил протез и обратился за компенсацией в территориальный центр соцобслуживания по месту жительства и получил деньги на карту, это очень удобно. А еще узнал о городском проекте «Новые возможности». Круто, что в городе появился сервис, который помогает людям после ампутации быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, ведь когда ты не представляешь, что ждет тебя впереди, тяжело встать с места и начать двигаться дальше — возникает страх перед неизведанным, — делится Сергей.

Персональный консультант сервиса для москвичей с ампутацией «Новые возможности» начинает сопровождать участников еще во время нахождения в медицинском учреждении: оказывает информационную поддержку на всех этапах, помогает с оформлением льгот и пособий, в случае необходимости — с получением психологической и юридической помощи.

— Когда запускался наш проект, у команды не было сомнений, что сервис будет востребован. Многие люди после протезирования оказываются лицом к лицу со своей проблемой. И тут на помощь приходят наши консультанты, которые и направят, и помогут, и расскажут. И самое главное, сервис не ограничивается рамками, мы стараемся помочь на любых этапах возвращения к привычной жизни. Был случай, когда мужчина, работавший курьером до ампутации, попросил нас помочь найти ему мастера для переоборудования автомобиля под управление руками. Мы собрали всю необходимую информацию, передали участнику проекта — таким образом, помогли ему адаптироваться к новым условиям, — отмечает Александра Левина, персональный консультант городского сервиса «Новые возможности».

СПРАВКА

На курс реабилитации в Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта зачисляются взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. Узнать о необходимом пакете документов и наполнении курса можно, позвонив по телефону 8 (499) 734-00-84 или обратившись лично по адресу Зеленоград, корпус 309.

Пройти курс реабилитации в Научно-практическом реабилитационном центре могут москвичи с инвалидностью от 18 лет. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.

«Новые возможности» — это городской сервис для москвичей трудоспособного возраста, перенесших протезирование, помогающий участникам вернуться к привычной жизни. Чтобы узнать больше о сервисе, необходимо позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 или заполнить форму обратной связи на специальной странице Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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