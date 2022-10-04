Новые карьерные возможности: как получить направление на бесплатное обучение от центра «Моя работа»

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Безработные москвичи, мамы с детьми до семи лет и соискатели старшего возраста имеют право пройти обучение по направлению от службы занятости. Как освоить новые востребованные навыки и компетенции бесплатно, рассказала заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова.

— Основная цель московской службы занятости — эффективное трудоустройство горожан. Для решения этой задачи мы предлагаем актуальные сервисы и технологии. Каждому соискателю карьерные консультанты центра «Моя работа» помогают составить индивидуальный карьерный трек.

Тем, кто чувствует необходимость в дополнительных знаниях и навыках, мы выдаем направление на бесплатное обучение. Эта опция доступна безработным москвичам, мамам с детьми до семи лет и людям старшего возраста. Все курсы отвечают тенденциям рынка труда и позволяют в кратчайшие сроки получить желаемую позицию. Популярность обучения растет. С начала года более 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости. Это на 15 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, — рассказала Анна Петухова.

Безработным москвичам, мамам с детьми до семи лет и людям старшего возраста доступны более 400 программ обучения и профессиональной переподготовки. Они разработаны как для офисных специалистов и представителей креативных профессий, так и для обладателей рабочих специальностей. Сейчас идет набор на такие востребованные направления, как интернет-маркетинг, SMM, связи с общественностью, web-дизайн, логистика, сестринское дело, медицинский массаж, бухгалтерия и налоговый учет, кондитерское дело.

Пройти обучение можно в вузах-партнерах службы занятости — Высшей школе экономики, Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Российском экономическом университете имени Плеханова, университете «Синергия», первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова и других. Многие программы реализует учебный центр «Профессионал», который входит в структуру службы занятости.

Соискатель может выбрать наиболее удобную для себя программу обучения под свои потребности и график. Продолжительность варьируется от одной недели до трех месяцев. Кроме курсов, которые проводятся только очно, есть широкий выбор программ с очно-заочной формой и применением дистанционных технологий. Обучение не предполагает конкурсного отбора.

Для безработных москвичей

Бесплатное обучение или профессиональная переподготовка доступны москвичам, которые официально состоят на учете в службе занятости как безработные. Обратиться за направлением на обучение необходимо к курирующему вас карьерному консультанту. Для этого вам потребуется паспорт или временное удостоверение личности и документ об образовании (диплом или аттестат). При наличии можно предоставить документы о повышении квалификации или об учебных степенях и званиях.

Для мам с детьми до семи лет

Чтобы подать заявку на обучение или повышение квалификации, маме с детьми до семи лет не нужно обладать статусом безработной. Эта услуга доступна всем мамам, работающим в столице или находящимся в отпуске по уходу за ребенком, вне зависимости от прописки. Ограничений на работу только по найму также нет. На обучение могут претендовать самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Заполнить заявление мамы могут по ссылке — личный визит в службу занятости для этого не обязателен.

Для соискателей старшего возраста

Москвичи старшего возраста могут подать заявку на обучение онлайн — как самостоятельно, так и по направлению от работодателя. Основные критерии для таких соискателей — достижение возраста 50 лет, отсутствие статуса безработного и пенсии по старости. Обучение доступно не только москвичам, но и жителям всех российских регионов, трудоустроенным в столице.

Большую популярность приобрели курсы в сфере IT. Москвичка Александра Степанова — экономист по образованию. Чтобы ускорить поиск работы, она встала на учет в Центр занятости населения. Карьерный консультант Роман Алекберов порекомендовал Александре пройти профессиональное обучение.

— Роман отнесся ко мне с большим вниманием, консультировал по всем вопросам. Он подробно объяснил, какие преимущества на рынке труда дает обучение, какие нужны документы, и какие действия предпринимать. Консультант предложил несколько направлений подготовки на выбор, но меня интересовало именно программирование. У меня технический склад ума, я хорошо знаю математику, и поэтому мне хотелось с нуля освоить одну из самых технологичных IT-профессий. Прошла курс по универсальному направлению fullstack-разработки. Это полный цикл создания продукта — от проектирования до размещения на сервере. Программа курса в учебном центре «Профессионал» была максимально насыщенной и интенсивной. Преподаватель Денис Басов — высококлассный специалист с большим опытом. Его экспертиза вдохновила меня сразу погрузиться в профессию. Сейчас уже завершила свой первый проект в сфере банкинга и финансов. Планирую и дальше развиваться в выбранном направлении, — рассказала Александра Степанова.

Особый интерес у жителей столицы вызывают цифровые профессии. Менеджер Юлия Тузикова решила освоить востребованную профессию аналитика данных.

— Я долго не могла найти актуальную для меня работу. Для некоторых позиций мне не хватало экспертизы. Иногда случалось и так, что меня не устраивали предложения от компаний. Одна из вакансий меня заинтересовала, но работодатель был не готов сразу предложить мне желаемую должность. Для этого было недостаточно навыков. Тогда по совету карьерного консультанта центра «Моя работа» подала заявку на курс по аналитике данных. Зачислена была буквально через пару дней после того, как получила направление от службы занятости. Мне очень повезло: удалось запрыгнуть в последний вагон, пока набирался этот поток. Направление очень востребовано, обычно выстраивается очередь из желающих.

Курс длился два месяца. Он проходил в формате вебинаров. Для закрепления теоретической части мы постоянно решали аналитические задачи. Преподаватели всегда были на связи, отвечали на наши вопросы. У нас был общий чат курса, где мы помогали друг другу, обменивались идеями и решениями. Освоить программу мне было не очень сложно, ведь я хорошо разбираюсь в математике и обладаю усидчивостью. К тому же, мое образование в сфере менеджмента релевантно для этого направления. После обучения пошла на стажировку в ту самую компанию, чья вакансия меня заинтересовала. Сейчас уже работаю над первыми проектами, использую полученные знания на практике, — рассказала Юлия Тузикова.

Потребность обновить свои профессиональные навыки и компетенции часто испытывают мамы с детьми. Москвичка Елена Харламова хотела увеличить свои шансы на успешное трудоустройство после декрета. Для этого она обратилась в Центр занятости населения «Моя работа».

— Карьерный консультант порекомендовал мне пройти профессиональное обучение. Рассматривала разные направления подготовки: SMM, менеджмент и другие. Но наиболее близким к моему профилю оказалось делопроизводство — по основной профессии я юрист.

Обучение длилось два месяца и проходило дистанционно на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Курс был основательным и вовлекающим: мы слушали лекции, сдавали тесты, выполняли индивидуальные и групповые задания. Еще за неделю до окончания нашла работу делопроизводителем в юридической фирме. Это как раз соответствует моему опыту. А главное, что работодатель предоставляет гибкий график, и у меня есть возможность уделить время семье, — рассказала Елена Харламова.

Как трудоустроиться после обучения

В центре «Профессионал» по направлению Центра занятости «Моя работа» москвичи могут пройти обучение с последующим трудоустройством. Эти программы реализуются под запрос крупных столичных работодателей и создаются для решения конкретных задач бизнеса. Сразу после окончания обучения заказчики приглашают выпускников на целевые рабочие места. Более 80 процентов из них остаются в компаниях и успешно работают.

Курсы ориентированы на практику: занятия проводятся в компаниях-партнерах на актуальном оборудовании. Преподаватели — практикующие эксперты, которые очень часто предлагают обучающимся присоединиться к их собственным проектам. Кроме того, по окончании каждого курса участникам выдается документ об образовании установленного образца, который усиливает» резюме соискателя.

За содействием в трудоустройстве после обучения можно обратиться в один из 57 отделов трудоустройства (большинство из которых находится в офисах госуслуг «Мои документы»), во флагманский центр «Моя работа» с расширенным набором услуг на ул. Щепкина (д. 38 с.1) или в Кадровый хаб на ул. Куусинена (д. 2 к. 1). В зависимости от потребностей кандидата карьерные консультанты помогут актуализировать резюме, подготовиться к собеседованию, повысить навыки самопрезентации тренингах и вебинарах по эффективному трудоустройству.

Для соискателей разработаны сервисы психологической поддержки: от мастер-классов до индивидуальных консультаций с карьерными экспертами. После обучения многие выбирают альтернативные формы занятости. За содействием и консультациями экспертов по этому вопросу можно обратиться во флагманский центр «Моя работа» на Шаболовке (д. 48). Его специалисты помогают оформить самозанятость, ИП или ООО, найти клиентов и даже выйти на окупаемость.