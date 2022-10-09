Отдам квартиру за полцены: размер скидок на вторичное жилье в Москве увеличился до 60 процентов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

3 октября в одной из крупных онлайн–баз объявлений о продаже недвижимости появилась информация о продаже квартиры в Москве со скидкой в 60 процентов. Эксперты отмечают, что в связи с частичной мобилизацией подобное встречается все чаще. «Вечерняя Москва» выяснила, за сколько можно купить жилье на вторичном рынке недвижимости.

В августе и начале сентября разница между заявленной в объявлении и реальной ценой продажи составляла в среднем 10–15 процентов, рассказывает исполнительный директор агентства недвижимости Ирина Самарина.

— С началом мобилизации размер скидок увеличился до 30–40 процентов. Даже 60-процентного дисконта! — пояснила эксперт. — При этом надо понимать, что к таким серьезным скидкам готовы лишь те, кто срочно уезжает из Москвы. В целом продавцы — а их процентов 80 — готовы двигаться на прежние 10–15 процентов, не больше.

Сейчас главный на рынке — покупатель. По данным Московской ассоциации риелторов, в сентябре по сравнению с августом в старой Москве объем выставленных на продажу квартир вырос на 5,2 процента, а за год — на целых 46,45 процента.

В Новой Москве по сравнению с августом стало на 4,9 процента больше продаваемых квартир, а с сентябрем 2021-го — на 22,5 процента.

Многоэтажные дома в Чертанове / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Всего в сентябре москвичи предлагали купить 44,5 тысячи квартир, что превышало спрос.

— Сейчас этот разрыв еще больше увеличился, — пояснила Ирина Самарина. — В итоге если еще пару месяцев назад однушку в пешей доступности от метро дешевле 9 миллионов рублей было найти трудно, то сейчас фактически ее можно купить и за 8 миллионов, хотя цена в объявлении может быть и 9, и 10 миллионов.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассуждает:

— Дело даже не в мобилизации. Еще в декабре прошлого года наметился тренд на снижение спроса на жилье. Он был вызван двумя причинами. Первая — существенный рост цен, который произошел за последние два года до этого. Второй — сокращение рабочих мест и доходов населения, притом что приподнялась ипотечная ставка, — заключает Константин Апрелев.

При этом аналитики также ожидают скорой коррекции цен до уровня августа.

ФАКТ

По словам экспертов, на первичном рынке Москвы величина дисконта на квартиры в строящихся домах достигает 30 процентов.