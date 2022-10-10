Бюст русскому географу установили по просьбе жителей

Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов (слева направо), глава управы района Северное Медведково Сергей Яровенко, директор Парка «Яуза» Александр Сапронов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников открывают бюст Юлия Шокальского. / Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

В пятницу, 7 октября, в районе Северное Медведково установили бронзовый бюст выдающегося ученого-географа, почетного академика Академии наук СССР Юлия Шокальского.

Всем, кто интересуется историей освоения Русского Севера, кто в детстве восхищался подвигами полярных экспедиций, хорошо знакомо имя Юлия Михайловича Шокальского — ученого, который одним из первых задумался об освоении Северного морского пути. Более полувека Юлий Шокальский был членом Русского географического общества и 23 года возглавлял его.

Юлий Шокальский тщательно изучил Ладожское озеро, ввел в науку понятие «Мировой океан», преподавал в Морской академии, руководил океанографической экспедицией по комплексному изучению Черного моря.

В районе Северное Медведково есть проезд Шокальского, к которому примыкает сквер 50-летия ВЛКСМ. Теперь же на входе в сквер можно увидеть бронзовый бюст известного ученого. Именно жители Северного Медведкова захотели увековечить память одного из величайших русских и советских географов и океанографов. Инициативу жителей поддержали Мосгордума и Русское географическое общество.

— Юлий Михайлович Шокальский для нас — знаковая фигура, — отметил на церемонии открытия памятника заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов. — Он руководил Русским географическим обществом в самые непростые времена с 1917 года. У нас в исторической штаб-квартире в Санкт-Петербурге его именем назван лекторий. Он был профессионалом-преподавателем, нес знания в массы.

С неподдельным интересом восприняли открытие памятника жители района: на церемонию собрались местные активисты, кадеты и просто неравнодушные к истории страны и ее достижениям граждане. Когда с бюста сняли покрывавшее его ранее полотно, даже с балконов соседних домов послышалось торжественное «Ура!». Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что бюст Шокальского станет еще одной точкой квеста, который будет проходить в рамках общегородского конкурса «Юный полярник». В прошлом году конкурс в пилотном формате прошел в нескольких районах СВАО.

— Открывая памятник в Северном Медведкове, мы еще раз подчеркиваем, что Москва — это город героев, город первооткрывателей, город ученых. Это яркий пример для молодого поколения, которое интересуется открытием Арктики, севера России, — сказал Алексей Шапошников.

На северо-востоке столицы многие улицы носят имена наших великих ученых, первооткрывателей, покорителей Севера, как, например, улица Амундсена или проезд Нансена, которые находятся в районе Свиблово.

По словам Алексея Шапошникова, установка монумента — это не единственный способ увековечить память знаменитых людей и рассказать о них как можно большему числу граждан.

— С комплексом городского хозяйства мы развиваем два проекта. Один связан с улицами СВАО, посвященными первооткрывателям Севера. На этих улицах появляются специальные топонимические доски с QR-кодами, наведя на которые можно узнать всю историю, всю биографию этого человека, — рассказал Алексей Шапошников.

Такой же проект реализуется в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». В Москве установлено более 60 памятников, монументов, мемориальных досок, посвященных подвигу ополченцев в годы Великой Отечественной войны. Теперь к каждому такому памятному объекту будет вести указатель с QR-кодом. Наведя на него камеру смартфона, можно будет узнать всю историю появления памятника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— На территории Северо-Восточного округа торжественно открыли бронзовый бюст Юлия Михайловича Шокальского. Уверен, что многим хорошо известно имя этого выдающегося ученого, посвятившего свою жизнь исследованию Мирового океана.

Он преподавал в Морской академии, руководил океанографической экспедицией по изучению Черного моря, был одним из ведущих разработчиков научной программы освоения Северного морского пути.