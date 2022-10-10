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Приметы и советы

Бюст русскому географу установили по просьбе жителей

Алексей Хорошилов
Город
Бюст русскому географу установили по просьбе жителей
Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов (слева направо), глава управы района Северное Медведково Сергей Яровенко, директор Парка «Яуза» Александр Сапронов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников открывают бюст Юлия Шокальского. / Фото: Пресс-служба Московской городской Думы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

В пятницу, 7 октября, в районе Северное Медведково установили бронзовый бюст выдающегося ученого-географа, почетного академика Академии наук СССР Юлия Шокальского.

Всем, кто интересуется историей освоения Русского Севера, кто в детстве восхищался подвигами полярных экспедиций, хорошо знакомо имя Юлия Михайловича Шокальского — ученого, который одним из первых задумался об освоении Северного морского пути. Более полувека Юлий Шокальский был членом Русского географического общества и 23 года возглавлял его.

Юлий Шокальский тщательно изучил Ладожское озеро, ввел в науку понятие «Мировой океан», преподавал в Морской академии, руководил океанографической экспедицией по комплексному изучению Черного моря.

В районе Северное Медведково есть проезд Шокальского, к которому примыкает сквер 50-летия ВЛКСМ. Теперь же на входе в сквер можно увидеть бронзовый бюст известного ученого. Именно жители Северного Медведкова захотели увековечить память одного из величайших русских и советских географов и океанографов. Инициативу жителей поддержали Мосгордума и Русское географическое общество.

— Юлий Михайлович Шокальский для нас — знаковая фигура, — отметил на церемонии открытия памятника заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов. — Он руководил Русским географическим обществом в самые непростые времена с 1917 года. У нас в исторической штаб-квартире в Санкт-Петербурге его именем назван лекторий. Он был профессионалом-преподавателем, нес знания в массы.

С неподдельным интересом восприняли открытие памятника жители района: на церемонию собрались местные активисты, кадеты и просто неравнодушные к истории страны и ее достижениям граждане. Когда с бюста сняли покрывавшее его ранее полотно, даже с балконов соседних домов послышалось торжественное «Ура!». Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что бюст Шокальского станет еще одной точкой квеста, который будет проходить в рамках общегородского конкурса «Юный полярник». В прошлом году конкурс в пилотном формате прошел в нескольких районах СВАО.

— Открывая памятник в Северном Медведкове, мы еще раз подчеркиваем, что Москва — это город героев, город первооткрывателей, город ученых. Это яркий пример для молодого поколения, которое интересуется открытием Арктики, севера России, — сказал Алексей Шапошников.

На северо-востоке столицы многие улицы носят имена наших великих ученых, первооткрывателей, покорителей Севера, как, например, улица Амундсена или проезд Нансена, которые находятся в районе Свиблово.

По словам Алексея Шапошникова, установка монумента — это не единственный способ увековечить память знаменитых людей и рассказать о них как можно большему числу граждан.

— С комплексом городского хозяйства мы развиваем два проекта. Один связан с улицами СВАО, посвященными первооткрывателям Севера. На этих улицах появляются специальные топонимические доски с QR-кодами, наведя на которые можно узнать всю историю, всю биографию этого человека, — рассказал Алексей Шапошников.

Такой же проект реализуется в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». В Москве установлено более 60 памятников, монументов, мемориальных досок, посвященных подвигу ополченцев в годы Великой Отечественной войны. Теперь к каждому такому памятному объекту будет вести указатель с QR-кодом. Наведя на него камеру смартфона, можно будет узнать всю историю появления памятника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— На территории Северо-Восточного округа торжественно открыли бронзовый бюст Юлия Михайловича Шокальского. Уверен, что многим хорошо известно имя этого выдающегося ученого, посвятившего свою жизнь исследованию Мирового океана.

Он преподавал в Морской академии, руководил океанографической экспедицией по изучению Черного моря, был одним из ведущих разработчиков научной программы освоения Северного морского пути.

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