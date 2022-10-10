Верующие прикоснулись к мощам великого святого

Москвичка Екатерина Пестрова крестится и молится перед мощами преподобного Сергия Радонежского в храме Живоначальной Троицы в Свиблове. Она прикоснулась к мощам одной из первых и, по ее словам, почувствовала единение с Богом / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Днепропетровская улица, вл16 Карта всех событий

В Москву привезли мощи преподобного Сергия Радонежского. Первыми святыню встретили прихожане храма Живоначальной Троицы в Свиблове.

Двор при храме Живоначальной Троицы в Свиблове постепенно наполняется людьми еще за несколько часов до прибытия мощей Сергия Радонежского. Женщины стоят в платках, периодически крестятся и кланяются перед храмом, а затем продолжают разговаривать или читать молитвенник. Кто-то неподалеку сидит на скамейке и звонит друзьям, предупреждая, что скоро прибудет одна из главных святынь Руси. Слышны напутствия: нельзя пропустить такое событие и нужно скорее бежать сюда, чтобы занять очередь и прикоснуться к мощам. Кто-то привел с собой и детей. Ребята терпеливо ждут начала церемонии и слушают директора воскресной школы при храме блаженной Ксении Петербургской Елену Соболеву.

— Для меня и детей школы — это возможность прикоснуться к одной из главных святынь, почувствовать ту силу, которую дают мощи преподобного мученика Сергия Радонежского. На уроках мы много рассказываем о житии наших великих деятелей религии, о наших святых. Дети сами иногда читают те факты о жизни, которых многие не знают. Они очень хотели сюда попасть, и поэтому мы рады, что нам удастся прикоснуться к мощам, — говорит Соболева.

Спустя несколько минут во двор заезжает машина, в которой и находятся те самые мощи. Люди расступаются, образуя по бокам от главного входа в храм две шеренги. Из входа и до машины выстилают два красных ковра. Звон колоколов заглушает все в округе и разносится далеко за пределы усадьбы в Свиблове. Самый торжественный момент.

Служители храмов, одетые в зеленые ризы, достают из машины мощи, хранящиеся в небольшом золотом ларце. Они запевают церковную песню, присоединяются и прихожане. Создается некое ощущение сплоченности, когда 60 человек поют в один голос молитвенные слова.

Далее основная часть церемонии. Божественная литургия и подход прихожан для преклонения и прикосновений к мощам Сергия Радонежского. Одной из первых прикоснуться к мощам смогла москвичка Екатерина Пестрова.

— Для меня это одно из самых важных событий в жизни. Мои родители верующие люди, и они просили меня, чтобы я обязательно прикоснулась к мощам преподобного Сергия. Я сделала это и сразу почувствовала какое-то единение с Богом. Помолилась за всех моих друзей, семью и близких. Про себя попросила, чтобы все были здоровы и счастливы, — сказала Пестрова.

Всего ковчег с мощами провезли по 13 российским регионам. Последним пунктом его назначения стала Москва. В течение месяца мощи будут привозить в разные столичные храмы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Матфей Егорьевский, викарий святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий северо-восточным и юго-восточным викариатствами Москвы, архиепископ:

— Для всех верующих людей это особенный день. В этом году мы отмечаем 600-летие со дня обретения мощей святого Сергия Радонежского. Этот день очень важен для всех, кто хочет получить частичку той божественной благодати, которая есть у преподобного Сергия.