Разметку для любимой детской игры нанесли на асфальт

Первоклассники Тимофей Карманов, Салмон Нуриддинов и Богдан Тарасов (справа налево) играют в «классики» во дворе между домами по адресу: Дмитровское шоссе, 165, в районе Северный / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В 9–м микрорайоне района Северный для детей на асфальте нарисовали 30–метровую игру «классики». 10 октября замглавы управы Евгений Лойко рассказал «Вечерней Москве» об этом проекте.

В этом году в районе Северный прошло масштабное благоустройство. Власти отремонтировали несколько километров дорожного полотна, привели в порядок детские и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники.

Один из объектов благоустройства стал 9-й микрорайон. По словам заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгения Лойко, был выполнен большой объем работ.

— Мы реконструировали дорожно-тропиночную сеть площадью порядка четырех тысяч квадратных метров, сделали также спортивную площадку, построили новую хоккейную коробку, которая будет эксплуатироваться как в летний период, так и в зимний — мы зальем там каток, — рассказал он.

Между домами по адресу: Дмитровское шоссе, 165, преобразилась и детская площадка. Кроме того, появилась зона для занятий спортом с тренажерами.

— Здесь же находится один из корпусов школы № 2044, поэтому мы решили также на асфальте воссоздать всеми любимую в детстве игру в «классики», — добавил Евгений Лойко.

Дизайн разметки разрабатывали профессиональные специалисты вместе с управой Северного района.

— Мы решили сделать «классики» интересными и необычными, чтобы детям они точно понравились, — отметил замглавы управы. — Покрытие разметки специальное очень стойкое, так что продержаться должно долго.

Евений Лойко признался, что он с коллегами предполагал интерес к «классикам», но чтобы они были настолько популярны — точно не ожидал никто.

— Мы очень рады, что наша идея понравилась маленьким жителям района. Уже поступают запросы в управу на создание такой игры и в других дворах. Обязательно будем в следующем году все реализовывать, — поделился он.

В том, что «классики» понравились детям, нет никаких сомнений. Они в них постоянно играют — и утром по дороге в школу, и после уроков.

— Мой внук учится в первом классе школы № 2044, так вот после занятий попрыгать на этой полосе препятствий — его любимое развлечение, — рассказала москвичка Надежда Тарасова. — И я очень рада, что внук с удовольствием проводит время на свежем воздухе, общается с друзьями. Это еще и неплохая физическая нагрузка.

Действительно, чтобы пройти полосу препятствий, нужно приложить немало усилий, ведь классики состоят из разных уровней сложности — придется и покрутиться, и пробежать, и пройти «змейку», и попетлять.

— Мне очень нравится новая игра, которую сделали во дворе, — поделился первоклассник Богдан Тарасов. — Каждый день после школы мы с друзьями тут играем. Классики очень интересные.

По словам мальчика, в соседнем дворе тоже была разметка на асфальте.

— Но она скучная, обычная, просто квадратики с цифрами от одного до десяти, — поделился он.

Его друг Тимофей Карманов тоже теперь после школы не спешит домой.

— Нам еще и детскую площадку сделали крутую, там играем тоже, — сказал он. — А зимой тут, говорят, зальют каток, я как раз научился в прошлом году кататься. Будем с друзьями соревноваться, кто быстрее.

КСТАТИ

В районе Северный скоро построят фармацевтический технопарк с распределительным центром общей площадью 109 тысяч квадратных метров. Он расположится на территории площадью 14,4 гектара. Застройщик планирует инвестировать в проект 13 миллиардов рублей. Будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки.