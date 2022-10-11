В Москве нарастят выпуск оборудования для очистки нефти более чем вдвое

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания, работающая, на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», более чем вдвое нарастит производство систем очистки нефти собственной разработки, что поможет заместить на рынке иностранную продукцию. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания VDK специализируется на создании и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе «Роснефти», «Газпрому» и «Транснефти». Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год. До недавнего времени лидерами по выпуску такого оборудования в стране были зарубежные компании, но отечественные ученые и инженеры доказали, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами, — рассказал Владислав Овчинский.

Нефть из скважины имеет много примесей, в том числе воду и минеральные соли, которые оказывают негативное воздействие на системы доставки топлива до нефтеперерабатывающих заводов. Для извлечения данных компонентов в добытую жидкость добавляют различные химические реагенты, позволяющие абсорбировать и вывести лишние вещества. Это сложный процесс, требующий постоянного контроля за составом нефти.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые системы позволяют добавлять необходимые реагенты в нефть для ее очистки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. Это оборудование можно использовать не только в нефтедобыче, но и, например, в системах водоподготовки. Автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти полностью производится на предприятии компании, находящемся на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

По словам главы ОЭЗ Москвы Геннадия Дегтева, сегодня в компании VDK, работают около 30 человек. В ближайшее время предприятие планирует увеличить их количество до 50.