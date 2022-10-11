В круглосуточном доступе: помощь бездомным гражданам в столице всегда на связи

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

На улицах Москвы ежедневно дежурят специалисты Мобильной службы социальной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Соцработники патрулируют улицы и выезжают по звонку неравнодушных граждан, помогают бездомным добраться до центра, где они могут не только согреться и поесть, но и получить всестороннюю помощь для возвращения к нормальной жизни. Операторы, диспетчеры и социальные работники работают круглосуточно.

Сотрудники «Социального патруля» обходят места наибольшего скопления бездомных граждан, но всегда готовы выехать на вызов в любой район Москвы по звонку от неравнодушных граждан. На ночь бездомные зачастую укрываются в подъездах многоквартирных домов, и в диспетчерскую центра поступают звонки от жильцов. С наступлением холодов количество бригад «Социального патруля» увеличивается. Пять автобусов, патрулирующих привокзальные территории, начинают работу и в ночное время для обогрева. Там бездомные могут согреться, выпить горячего чая и пересидеть в тепле. Диспетчерская служба успевает отработать каждый вызов: на интерактивной карте Москвы диспетчер видит все передвижения бригад и корректирует их маршрут с поступлением новых сигналов.

Ночная смена начинается в девять вечера. В диспетчерской сотрудники «Социального патруля» получают лист планирования с поступившими заявками. За каждой мобильной бригадой закреплен определенный район города. До 7 часов утра дежурные обходят одну за другой все близлежащие улицы в поисках бездомных, предлагают им помощь и, в зависимости от ситуации, отвозят в центр, вызывают скорую помощь.

Этой ночью смена одного из самых опытных сотрудников «Социального патруля» Игоря Волкова. Он работает в ЦСА с момента создания службы в 2006 году.

— Я сразу втянулся в работу, с первого дня. За время службы я стал лучше разбираться в людях: сразу вижу, кто действительно в беде, а кто хитрит. Но предлагать помощь все равно нужно всем. Мне нравится помогать, — рассуждает о своей работе Игорь Волков, пока машина едет на первый вызов.

В диспетчерскую позвонила женщина и сообщила, что у пекарни на Большой Никитской сидит и дрожит от холода мужчина. В этот день в Москве несколько раз шел дождь и поднимался штормовой ветер. К вечеру температура упала до 4 градусов. Для человека, у которого нет крыши над головой, впереди непростая ночь. Но когда патрульная машина приехала на место, бездомного там уже не было. Социальный работник продолжил поиск, обходя ближайшие переулки и скверы.

— Раньше в плохую погоду такие люди прятались по подъездам, но теперь, когда везде домофоны, туда попасть не так просто. Увидев на улице бездомного, мы стараемся убедить его поехать в центр. Там он проведет ночь в тепле, примет душ, поест, переоденется. Если нужно, ему окажут срочную помощь, а с утра он сможет поговорить со специалистом и, может быть, решит свои проблемы. Когда я только начинал работать в «Социальном патруле», среди бездомных были в основном люди зрелого возраста. Сейчас стало больше молодых. Молодежь едет в Москву на заработки. Людей обманывают, и они оказываются на улице без денег и возможности снять жилье или вернуться. Мы часто видим такие истории, помогаем людям связаться с близкими и добраться домой, — рассказывает он.

Следующий звонок поступил из Северного административного округа. Сообщили, что в подъезде дома спит неизвестный мужчина. Им оказался коренной москвич 1978 года рождения. Несколько лет назад потерял хорошо оплачиваемую работу, после чего начались проблемы с алкоголем. Он даже не помнит, когда в последний раз видел семью, хотя очень по ней скучает. Соцработник рассказал мужчине о срочных социальных услугах, которые он может получить в центре, помог сесть в патрульную машину и отвез на Иловайскую на ночлег. Утром мужчина сможет получить консультацию специалиста по социальной работе и, если это потребуется, юриста центра. Возможно, эта ночь станет для него поворотным моментом и через какое-то время он сможет устроиться на работу и вернуться к близким.

Доставив мужчину в центр социальной адаптации, патрульная машина отвезла мобильную бригаду к месту патрулирования — в район Курского вокзала. Опытные сотрудники «Социального патруля» знают, где и в какое время собираются бездомные.

— Большинство бездомных знают сотрудников соцпатруля. Летом не все хотят ехать на ночлег в центр, но чем холоднее, тем больше желающих. Обычно более молодые люди добираются до центра сами, но когда речь идет об инвалидах или пожилых, мы безусловно выезжаем за ними. Мы никогда никому не отказывает, — рассказывает руководитель диспетчерской службы Геннадий Брежнев.

Подопечные центра социальной адаптации могут рассчитывать не только на разовые услуги, но и на оказание всесторонней помощи для возвращения в социум. Им помогают восстановить документы, вернуться домой, найти работу, оформить регистрацию, пенсию, группу инвалидности. Только с начала этого года специалисты центра оказали более 700 тысяч услуг, в том числе, предоставление ночлега, еды, одежды, оказание доврачебной помощи, правовой поддержки, проведение индивидуальных и групповых консультаций.

Если вы сами попали в трудную жизненную ситуацию или увидели на улице нуждающегося в помощи человека, не оставайтесь равнодушными, звоните по телефонам отделения мобильной службы «Социальный патруль»: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.