«Постоянное развитие — мой жизненный принцип»: как начать свой бизнес с помощью центра занятости «Моя работа»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Столичный Центр занятости населения «Моя работа» активно содействует горожанам в выборе альтернативных форм занятости. Для этого разработана специальная программа «Самозанятость в руки». Она включает в себя консультации по различным вопросам, тестирование на уровень предпринимательских способностей, развитие необходимых навыков и компетенций на тренингах и семинарах, помощь в регистрации самозанятости и открытии собственного дела и содействие в продвижении бизнеса. Центр «Моя работа» дает своим клиентам путевку в реальный бизнес, который будет приносить доход.

Одной из тех, кто оформил самозанятость при поддержке центра, стала визажист Диана Юрасова. О лидерских способностях, обучении и постоянном развитии она рассказала в эксклюзивном интервью.

— Как вы развивали лидерские способности?

— Мама заложила во мне стремление к лидерству и развитию с самого детства. Она отдавала меня в разные кружки и секции. С девяти лет занималась шахматами, получила второй взрослый разряд. Часто выступала на соревнованиях, например, на турнире в Санкт-Петербурге «Белая ладья».

Параллельно с шахматным спортом пела в хоре. Мне хотелось всего и сразу. Единственной проблемой был сам выбор — в один день могли проходить и шахматные турниры, и концерты. Очень переживала из-за того, что не могла оказаться в двух местах одновременно. Но в эти самые моменты и появилось предпринимательское отношение к жизни: как и где можно сэкономить время, как все успеть, как расставить приоритеты.

В юности и студенчестве много занималась волонтерством, была активисткой — состояла в молодёжном совете управы района «Ивановское». Участвовала во всероссийских форумах, таких как «Селигер». Всегда осваиваю что-то новое. Помимо основной работы занимаюсь живописью, алмазной вышивкой, хожу в театры, музеи и на показы мод.

— Как вы определились со своей карьерной целью?

— Всегда хотела работать на себя. Во мне как будто изначально было заложено стремление к лидерству и предпринимательству.

Профессия визажиста мне нравилась с ранних лет: с удовольствием листала модные журналы и выбирала косметику. И нельзя сказать, что сейчас эта сфера стала для меня совершенно новой. Я окончила Колледж ландшафтного дизайна №18, а затем — МГУТУ им. К.Г. Разумовского. В студенческие годы была старостой, состояла в молодёжном совете университета. У меня нередко брали интервью для разных изданий.

Мой профессиональный путь тоже очень разнообразен. Работала фотографом, дизайнером, мастером ногтевого сервиса, менеджером, специалистом по рекламе, методистом, продавцом в различных крупных компаниях.

— Как вы решили освоить профессию визажиста?

— Из социальных сетей узнала о возможности пройти бесплатную профессиональную переподготовку для мам с детьми. Программа курса «Визаж» очень заинтересовала меня. Привлекло сочетание теории с практикой, возможность учиться у состоявшихся мастеров и получить диплом о повышении квалификации государственного образца. Решила обратиться в центр занятости «Моя работа» за направлением на обучение. В итоге поступила на курс визажа в Московский центр дополнительного образования медицинских специалистов. За два месяца мы изучили разные аспекты профессии: от истории макияжа и появления различных видов косметики до базовых медицинских знаний и отработки конкретных стилей и типов мейкапа. В итоге освоила профессию мечты и нашла единомышленников. Мы до сих пор общаемся с другими участницами курса, обмениваемся опытом, встречаемся и помогаем друг другу.

— Почему вы после окончания учебы решили пойти не в найм, а начать работать на себя?

— У нас преподавали практикующие мастера, которые уже во время обучения приглашали нас на работу в разные проекты. К примеру, один из мастер-классов проводила топ-визажист, стилист и гример Анна Каспарова, работающая со знаменитостями. Она взяла лучших студентов курса в свою команду для работы на мероприятиях и конкурсах красоты. А еще Анна познакомила нас с известной художницей по стилю и гриму Эстель Семенчук.

Она официальный визажист крупнейших развлекательных телеканалов «MusicBoxGold» и RU.TV, а также премии «Золотой граммофон». У нее есть собственная студия макияжа на «Мосфильме». Благодаря этому знакомству стала работать на телевидении. Курс дал мне целую сеть полезных контактов и понимание того, куда двигаться в профессии. Мне больше всего интересна проектная работа на крупных мероприятиях. В то же время как маме мне очень важен гибкий график, чтобы успевать уделять время семье. Именно поэтому самозанятость мне подходит гораздо больше, чем работа по найму.

Оформила этот статус при поддержке специалистов центра «Моя работа». Они консультировали меня по всем вопросам. Мы проходили все шаги поэтапно, и я всегда чувствовала поддержку и заботу. Теперь советую всем обратиться в центр. Служба занятости предоставляет отличные возможности для саморазвития и профессионального роста, причем совершенно бесплатно. Ими обязательно нужно пользоваться.

Кстати, в моей семье предпринимательством занимаюсь не только я. Мой муж ведет бизнес в сфере недвижимости и занимается арендой квартир и апартаментов. Еще он открыл клининговую компанию в Москве. За консультациями он тоже обращался в центр «Моя работа» и остался очень доволен.

Лидерские качества у нас в семье передаются по наследству. Я переняла эстафету от своей мамы и теперь воспитываю предпринимательский дух в своей дочке Анжелике. Ей 6 лет, и она уже занимается пением, танцами, живописью и плаванием, снималась на обложке журнала и принимала участие в детском конкурсе красоты в Ханое. Дочка даже давала интервью журналистам.

— Какие ваши основные принципы в работе?

— Самое главное — уметь общаться с клиентом, объяснять ему все шаги. Например, мой первый вопрос — есть ли у клиента аллергия. От этого зависит, какую косметику можно использовать. Прошу заранее показать свои предпочтения, мы подробно прорабатываем образ. И, конечно, всегда важно сочетать макияж с нарядом. Огромное значение имеет и цель мероприятия: это деловая встреча, праздник, свадьба, фотоссесия, съемки или что-то другое. Особое внимание уделяю стерильности инструментов, специально демонстрирую индивидуальную упаковку, которую распечатываю прямо при клиенте. А на мероприятиях приоритет — скорость не в ущерб качеству. За день визажист может сделать художественный мейкап более чем десяти моделям. Перед большими мероприятиями необходимо иметь заготовки и референсы — похожие примеры, на которые стоит опираться.

— Что вы порекомендуете тем, кто планирует оформить самозанятость?

— Ничего не бояться, пробовать новое, постоянно учиться, и, конечно, обратиться в Центр занятости населения «Моя работа».

СПАВРКА

Узнать больше об альтернативных формах занятости, понять, подходят ли они вам и «прокачать» предпринимательские компетенции можно на бесплатных семинарах и тренингах центра «Моя работа». Посмотреть расписание и записаться можно по ссылке.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Для сотрудников под риском увольнения, открыт кадровый хаб на улице Куусинена, дом 2, строение 1.