Контрасты столицы принесли студентам победу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные студенты Владислав Гурьянов и Юлия Серна представили Москву на конкурсе «Мистер и Мисс ЦФО», проходившем в Воронеже, и стали его финалистами. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовала с победителями.

— Одной из обязательных частей очного этапа было творческое представление своего города. Что вы подготовили?

Владислав:

— Мы решили показать членам жюри и зрителям современную Москву и «Москву глухих окраин». Все же в столице сочетается много несовместимого. И нашей задачей было показать то, каким разным может быть наш любимый город, и то, что для студенческих отрядов Москвы это совершенно неважно. Мы подстраиваемся под любой темп и стиль. У нас с Юлей не было проблем во взаимодействии, мы сразу нашли общий язык при разработке идеи и решили включить креативный подход.

— А что именно вам помогло взять номинации?

Юлия:

— Номинация «Мисс Пленительность» досталась мне, как мне кажется, благодаря эмоциональности, открытости и умению быть разной, но оставаться собой.

Владислав:

— Наверное, я получил номинацию «Мистер Креативность», потому что у меня получилось зарядить зрителя своей энергетикой через какую-то нетипичную подачу. Я и пел, и танцевал, и во время наших общих встреч с участниками постоянно шутил и старался быть на позитиве.

— Много времени ушло на подготовку номеров?

Юлия:

— О том, что мы в финале, нам сказали буквально за несколько дней до отправления в Воронеж. Пришлось сразу включиться в бешеный график репетиций. Было непросто, но мы не могли подвести Москву.

СПРАВКА

9 октября в Воронеже завершились шестой слет и спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В рамках креативной программы прошел конкурс «Мистер и Мисс ЦФО». Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники отправили видеовизитки, по которым провели отбор. На очном этапе ребята представили на суд жюри заранее подготовленные номера.