Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вкусные инновации помогают делать продукты полезнее

Антон Крылов

Сюжет: 

Еда
Город
Вкусные инновации помогают делать продукты полезнее
Сотрудница крупной компании столичного региона по производству яиц Анна Семенова держит в руках противень с омлетом из яичного меланжа. Свою продукцию компания показала на ежегодной выставке производителей продуктов питания / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

10 октября в Москве стартовала ежегодная выставка производителей продуктов питания и предприятий пищевого машиностроения «Агропродмаш–2022». На ней представили новое оборудование, технологии, сырье и ингредиенты от отечественных производителей.

Под прозрачной крышей столичного выставочного центра ведущие представители отечественной и зарубежной промышленности собрались, чтобы обсудить последние тенденции и продемонстрировать новейшие наработки в отрасли. В условиях динамично меняющейся политической обстановки ключевыми вопросами для производства стали импортозамещение, продовольственная безопасность и оптимизация расходов.

Большинству отечественных производств в последние годы удалось снизить зависимость от западных комплектующих, что позволило обеспечить наши предприятия собственными поставщиками оборудования и решениями в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что выставка «Агропродмаш» — одно из ключевых деловых событий в индустрии.

— Уверен, что в этом году мероприятие пройдет на традиционно высоком уровне и станет эффективной площадкой для конструктивного диалога между участниками рынка, что позволит обменяться опытом и установить перспективные деловые контакты, — сказал Патрушев.

Экспозицию выставки представляли 577 компаний, из которых подавляющее большинство — российские. Столичное производство также не осталось за кадром, широко заполнив «Экспоцентр» своими представителями. Внимание публики было приковано к вращающимся на конвейерной ленте сосудам. Специальное устройство доставляло в горловину бутылок газообразное вещество, которое медленно испарялось густой дымкой.

— Мы занимаемся производством дозаторов жидкого азота, — говорит технический директор одной из столичных компаний Антон Ерганоков. — Его применение перед финальной стадией розлива жидкостей помогает сохранить товарный вид и качество продукта до момента попадания к потребителю.

Технический директор отметил, что основной потребитель услуг компании — это отечественный производитель, однако популярность и среди зарубежных партнеров постепенно возрастает.

— Наше производство сосредоточено в Москве, — продолжает Ерганоков, — а в качестве комплектующих мы можем использовать не только зарубежные запчасти, но и российские — в зависимости от запросов потребителя.

Столицу в «Экспоцентре» представлял не только частный бизнес, но и научный кластер. Стенд Московского государственного университета пищевых производств был усыпан отраслевыми новинками.

Яркие этикетки скрывали за собой многолетний труд, будь то непростой в производстве шоколад с медом или же сладости на основе сахарозаменителя — изомальта, — который обеспечивает подпитку организма энергией, позволяя избежать резких скачков глюкозы в крови.

— Мы разрабатываем новые технологии в области кондитерского производства и здорового питания, — говорит доцент кафедры кондитерских субтропических и пищевкусовых технологий МГУПП Татьяна Финогенова. — Ведь наша задача — сделать сладкое полезным. И доступным, например, для диабетиков.

Визуально удивить публику смог 3D-принтер, работу которого многие увидели впервые. Разноцветные фигурки мультяшных героев, вышедшие из-под его «пера», носили исключительно демонстративный характер.

— Однако в производстве такая технология незаменима в изготовлении силиконовых и пластиковых формочек для штучной продукции, — заключила Финогенова.

Есть и съедобный материал для печати. Технология позволяет отлить фигурки любой сложности из горького или молочного шоколада.

Российское пищевое производство на выставке не ограничилось сладостями. Удобный и безопасный способ работы с сырьем из готового яичного продукта — меланжа — продемонстрировала сотрудница компании по производству яиц Анна Семенова.

— Подобного оборудования, какое используем мы, нет пока ни у кого, — говорит директор по качеству Нина Антонова. — Всю продукцию можно использовать как в промышленном масштабе, так и дома — она не требует особых условий хранения и исключает возможность передачи бактерий сальмонеллы.

«Агропродмаш-2022» продлится до 14 октября. В рамках выставки пройдут различные мастер-классы по квашению и солению овощей, а также хлебопекарной промышленности.

ТОП–3

Отечественные разработки:

  1. В Подмосковье находится уникальная ферма — «Экодеревушка», где разводят улиток, содержат крокодилов, лемуров, сурикатов и других экзотических для нашей полосы животных. Со слов владельца фермы, последнее время разведение улиток занимает первую по прибыльности строку, обгоняя даже доход от выращивания свиней.
  2. На другой столичной выставке «Агропром» зерноуборочный комбайн T500 с российским двигателем ЯМЗ. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных.
  3. Отечественные производители создали не имеющий аналогов в мире опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». Увеличенная кабина и лобовое стекло сделали работу оператора за рулем максимально удобной, а добавление бортового компьютера помогло решить проблему контроля за основными параметрами техники.
Технологии Диабет Москва Промышленность Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте