Вкусные инновации помогают делать продукты полезнее

Сотрудница крупной компании столичного региона по производству яиц Анна Семенова держит в руках противень с омлетом из яичного меланжа. Свою продукцию компания показала на ежегодной выставке производителей продуктов питания / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

10 октября в Москве стартовала ежегодная выставка производителей продуктов питания и предприятий пищевого машиностроения «Агропродмаш–2022». На ней представили новое оборудование, технологии, сырье и ингредиенты от отечественных производителей.

Под прозрачной крышей столичного выставочного центра ведущие представители отечественной и зарубежной промышленности собрались, чтобы обсудить последние тенденции и продемонстрировать новейшие наработки в отрасли. В условиях динамично меняющейся политической обстановки ключевыми вопросами для производства стали импортозамещение, продовольственная безопасность и оптимизация расходов.

Большинству отечественных производств в последние годы удалось снизить зависимость от западных комплектующих, что позволило обеспечить наши предприятия собственными поставщиками оборудования и решениями в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что выставка «Агропродмаш» — одно из ключевых деловых событий в индустрии.

— Уверен, что в этом году мероприятие пройдет на традиционно высоком уровне и станет эффективной площадкой для конструктивного диалога между участниками рынка, что позволит обменяться опытом и установить перспективные деловые контакты, — сказал Патрушев.

Экспозицию выставки представляли 577 компаний, из которых подавляющее большинство — российские. Столичное производство также не осталось за кадром, широко заполнив «Экспоцентр» своими представителями. Внимание публики было приковано к вращающимся на конвейерной ленте сосудам. Специальное устройство доставляло в горловину бутылок газообразное вещество, которое медленно испарялось густой дымкой.

— Мы занимаемся производством дозаторов жидкого азота, — говорит технический директор одной из столичных компаний Антон Ерганоков. — Его применение перед финальной стадией розлива жидкостей помогает сохранить товарный вид и качество продукта до момента попадания к потребителю.

Технический директор отметил, что основной потребитель услуг компании — это отечественный производитель, однако популярность и среди зарубежных партнеров постепенно возрастает.

— Наше производство сосредоточено в Москве, — продолжает Ерганоков, — а в качестве комплектующих мы можем использовать не только зарубежные запчасти, но и российские — в зависимости от запросов потребителя.

Столицу в «Экспоцентре» представлял не только частный бизнес, но и научный кластер. Стенд Московского государственного университета пищевых производств был усыпан отраслевыми новинками.

Яркие этикетки скрывали за собой многолетний труд, будь то непростой в производстве шоколад с медом или же сладости на основе сахарозаменителя — изомальта, — который обеспечивает подпитку организма энергией, позволяя избежать резких скачков глюкозы в крови.

— Мы разрабатываем новые технологии в области кондитерского производства и здорового питания, — говорит доцент кафедры кондитерских субтропических и пищевкусовых технологий МГУПП Татьяна Финогенова. — Ведь наша задача — сделать сладкое полезным. И доступным, например, для диабетиков.

Визуально удивить публику смог 3D-принтер, работу которого многие увидели впервые. Разноцветные фигурки мультяшных героев, вышедшие из-под его «пера», носили исключительно демонстративный характер.

— Однако в производстве такая технология незаменима в изготовлении силиконовых и пластиковых формочек для штучной продукции, — заключила Финогенова.

Есть и съедобный материал для печати. Технология позволяет отлить фигурки любой сложности из горького или молочного шоколада.

Российское пищевое производство на выставке не ограничилось сладостями. Удобный и безопасный способ работы с сырьем из готового яичного продукта — меланжа — продемонстрировала сотрудница компании по производству яиц Анна Семенова.

— Подобного оборудования, какое используем мы, нет пока ни у кого, — говорит директор по качеству Нина Антонова. — Всю продукцию можно использовать как в промышленном масштабе, так и дома — она не требует особых условий хранения и исключает возможность передачи бактерий сальмонеллы.

«Агропродмаш-2022» продлится до 14 октября. В рамках выставки пройдут различные мастер-классы по квашению и солению овощей, а также хлебопекарной промышленности.

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