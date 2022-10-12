Кадеты посвятили марш–бросок подвигу защитников столицы

Поисковик отряда «Бумеранг-ДОСААФ» Сергей Горский (слева) выступает перед кадетами / Фото: Андрей Лобанов / Вечерняя Москва

Воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова, которое располагается в районе Кузьминки, совершили военно–исторический марш–бросок «Память поколений. Можайский укрепрайон».

Марш-бросок, посвященный Битве за Москву, прошел по памятным местам музея-заповедника «Бородинское поле». Чтобы ребята больше узнали о подвиге защитников столицы, за четыре дня до марша в стенах училища провели урок мужества.

— Кадеты прослушали доклад, посвященный событиям обороны Москвы, посмотрели документальный фильм, снятый на Бородинском поле, — рассказал начальник воспитательного отдела училища подполковник Виктор Козик.

А в фойе училища участники поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ» развернули большую выставку артефактов, найденных на Бородинском поле. Причем каждый экспонат имел расшифровку происхождения: детали экипировки солдат, оружия и техники, бытовые мелочи тщательно исследовали с подробным описанием происхождения и принадлежности к родам и службам войск.

Четыре учебные точки в училище: лекционный зал, историческая экспозиция, музейная и оружейная — погружали кадет в историю начального этапа войны и периода обороны Москвы. С оружием ребята работали ответственно, с соблюдением правил безопасности и под контролем сотрудников фонда «Ратники». Кстати, поисковики пришли на урок в форме бойцов Красной армии.

Сам полевой выход кадетов начался в деревне Ельня Можайского района Подмосковья. На братском захоронении почтили память павших бойцов, прошли по Можайской линии обороны и приняли участие в военно-исторической реконструкции: штурмовали дот, по легенде захваченный немецкими диверсантами. С боевой задачей кадеты справились на отлично.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Сливенко, исполнительный директор, член Совета общественной организации ветеранов подразделений специального назначения:

— Мы проводим множество мероприятий в рамках однодневных исторических походов, лагерей, сборов. К примеру, один из больших сборов — военно-патриотический лагерь «Бородино» проводится с 2014 года. За это время через него прошло уже более 15 тысяч детей. Кадетское училище имени Шолохова войск Росгвардии всегда отзывается на наши предложения и активно участвует во всех мероприятиях.