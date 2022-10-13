Устрашающая армия древнего императора расправила плечи

Артистка Адель Галимова в традиционном наряде эпохи Цинь сопровождает гостей на выставке / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

13 октября на ВДНХ, в павильоне № 21, открылась выставка–реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Это китайское захоронение статуй признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. И у москвичей есть уникальная возможность увидеть воссозданных в натуральную величину воинов и лошадей.

Устрашающая одним своим видом армия китайских воинов и лошадей буквально возвышается над гостями выставки. Красно-желтая подсветка только усиливает эффект величия и опасности, исходящей от статуй.

Помимо них в экспозиции есть военные и бытовые атрибуты эпохи третьего века до нашей эры: колесницы, арбалеты — это далеко не весь список того, с чем отправился на погребение первый император династии Цинь — Цинь Шихуанди.

Азиатский колорит в буквальном смысле переливается через край — гости выставки также могли познакомиться с неотъемлемым атрибутом китайской культуры — чаем. Прикоснуться к восточным традициям также помогли девушки в национальной одежде и каллиграфисты.

Но вернемся к армии императора. Провести первую экскурсию и помочь разобраться посетителям в тонкостях и нюансах эпохи становления китайской империи выпала честь заведующему кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки Марку Юрьеву.

— Чем больше россияне будут знать о Китае, тем лучше и прозрачнее будут становиться наши взаимоотношения, — рассуждает Юрьев. — В Китае, в свою очередь, тоже немало людей, которые ценят нашу культуру. Таких мероприятий должно быть как можно больше у обеих сторон.

Юрьев отметил, что общность двух стран заключается в бережливом отношении к своему прошлому и национальным особенностям, которые широко почитаются в каждом уголке России и Китая.

По задумке организаторов, выставка призвана осветить уникальное событие — находку китайскими археологами захоронения императора, который подчеркнул свое величие, поместив в мавзолей более 8000 терракотовых статуй китайских воинов и лошадей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Ромаскевич, главный организатор выставки–реконструкции:

— Над выставкой трудились более ста человек. В каком-то смысле — это наше детище. Чтобы не допустить ошибок и неточностей, мы консультировались с ведущими специалистами этой эпохи. Надеюсь, наши труды оценят по достоинству. Отмечу, что мероприятие не несет никакого политического подтекста, а является исключительно образовательной инициативой.