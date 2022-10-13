Город детства: участники конкурса «Наследие моего района» нарисовали любимые места в столице

Салина Черновалюк из района Ховрино участвовала в конкурсе как любитель. Девочка нарисовала «Северную корону» — так она называет высокое красивое здание, напоминающее башню, во дворе ее дома — и покорила жюри. Юная художница не только выбрала необычный ракурс, но и добавила несколько красочных деталей от себя. За свой рисунок она получила первое место в основной номинации / Фото: Салина Черновалюк

В Москве наградили победителей конкурса детских рисунков «Наследие моего района». В этом году он прошел в четвертый раз. Юные художники — профессионалы и любители — прислали на конкурс более 3,5 тысячи работ. Ребята нарисовали достопримечательности районов, в которых живут. Памятники, усадьбы, парки — все, что дорого их сердцу. Жюри пришлось непросто: ведь на финальном этапе отобрали всего 34 рисунка. Как видят столицу юные художники — в нашей подборке.

Ксения Вологдина живет в Марьине и часто в компании уток наблюдает за машинами, проезжающими через Москву-реку по Братеевскому мосту / Фото: Ксения Вологдина

Пошуршать листвой в осеннем парке у дома, поймать весну в отражениях окон здания, которое стоит на повороте, рассмотреть летним вечером созвездия на темном небе или замереть от красоты зимних пейзажей. Юные художники не просто подмечают детали, а подчеркивают: Москва прекрасна всегда, независимо от сезона, дня недели или времени суток. Так приятно прогуляться по залитым солнцем улочкам, набрать полную грудь свежего воздуха после дождя и улыбнуться радуге, выглянувшей из-за серой тучи.

Посмотрите в окно на закате, а лучше давайте накинем пальто и выйдем на прогулку. Золотой, фиолетовый, розоватый…Какой может быть насыщенная палитра у солнечных лучей по вечерам! Не спешите домой, задержитесь — сейчас будет самая магия. Плавно зажигаются фонари, включается подсветка зданий, загораются лампы в квартирах. Город, наполненный светом, кажется волшебным. Особенно когда над ним висит тонкий месяц или огромная, немного мистическая луна.

В номинации «Памятники-герои» одним из победителей стала Анастасия Гришина. Девочка изобразила легендарный «Танк Т-34», установленный в районе Щукино / Фото: Анастасия Гришина

Пойдемте дальше, к реке. Постоим на мосту, полюбуемся акварельными отражениями в воде знакомых улиц. Говорят, в Москве из-за засветки плохо видны звезды, но это не так. Нужно просто внимательно смотреть по сторонам. Виктория Филякова, например, знает, что одна из самых красивых звезд даже в самую облачную погоду неизменно украшает главное здание МГУ.

Улицы Москвы наполнены историей. Вековые здания, необычные строения и знаковые памятники скрываются за поворотом. Пойдешь по Профсоюзной, как юный житель района Коньково Макар Марецкий, — встретишь генерала Ермолова на орловском рысаке. Приедешь на метро в Южное Бутово, увидишь бронзовый бюст адмирала Ушакова. Он стоит в самом начале бульвара, названного в честь русского флотоводца. Шум метро, устремленная вдаль перспектива и бескрайнее небо на фоне — по мнению девятилетней художницы Александры Трунькиной, есть во всем этом что-то «морское».

Еще один любитель, Полина Филиппова из Нагатина-Садовников, стала серебряным призером конкурса. Для работы она выбрала живописный уголок у храма Димитрия Донского в Садовниках / Фото: Полина Филиппова

Согласитесь, какой-то особенный трепет испытываешь от осознания того, что в этом же городе, по этим самым дорожкам когда-то ходили исторические деятели, композиторы, писатели и другие выдающиеся люди. Наиболее остро ощущаешь это на территории какой-нибудь усадьбы. В свободный выходной обязательно прогуляйтесь по древним аллеям, устройте пикник под старой липой или почитайте любимую книгу в тихой беседке. И не забудьте заглянуть внутрь одной из «дворцовых» построек. Роскошные интерьеры не только впитывают истории, но и щедро дарят воспоминания. В копилке ярких впечатлений у Кристины Пулатовой — посещение с классом музея-усадьбы «Остафьево».

Москва богата на красивые места. Они есть буквально в каждом районе. «Приезжайте в Ново-Переделкино, — приглашает Ярослава Белозерова. — У нас есть дача Левенсона». Деревянный домик, украшенный живописным орнаментом, похож на терем из сказок. Варвара Соколова живет на северо-западе и советует прогуляться вдоль Канала имени Москвы, насладиться видами и помахать рукой проходящим мимо теплоходам. Лина Шадыева из Хамовников уверяет, что нет ничего красивее Новодевичьего монастыря, а Варвара Шумилина предлагает пофантазировать и представить, как выглядел Московский Кремль во времена правления Петра I. Что ж, отличная идея! Давайте на минуту замедлимся, посмотрим в окно, а лучше выйдем на улицу и посмотрим по сторонам. Ведь вокруг, подмечают юные художники, столько вдохновляющей красоты!

А эту картину нарисовала Ярослава Белозерова. Дача Левенсона — одно из главных украшений района Ново-Переделкино / Фото: Ярослава Белозерова

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Каждый год конкурс «Наследие моего района» дарит только самые положительные эмоции. Ведь нам присылают не просто рисунки. Это то, как москвичи XXI века видят нашу любимую столицу. Именно им в дальнейшем развивать и Москву, и нашу страну. Конечно, мне бы хотелось, чтобы участники, лауреаты конкурса в будущем так или иначе занимались сохранением культурного наследия. Но даже если жизнь у них сложится по-другому, уверен, вот эта любовь к малой родине, которую они показали в своих рисунках, навсегда останется у них в сердцах.