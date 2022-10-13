Таинственный грот в Саду имени Баумана манит посетителей

Москвички Любовь Хухарева (слева) и Анастасия Полчанинова сделали фото на память на каменной лестнице старинного грота в Саду имени Баумана / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Одно из самых необычных украшений Сада имени Баумана — грот «Бельведер». Не так давно его отреставрировали: старинная каменная постройка, имитирующая природную пещеру, получила новую жизнь. Теперь здесь проходят, например, поэтические вечера, фестивали и модные показы.

Слово «бельведер» в переводе с итальянского означает «прекрасный вид». Архитекторы использовали его для обозначения постройки на возвышенном месте с хорошим обзором. В XVIII веке на французский манер бельведером стали называть любое парковое сооружение с видами на окрестности. И грот в Саду имени Баумана отлично вписался в эту концепцию.

Его построили более 200 лет назад в южной части усадебного сада, который когда-то входил в состав обширного владения купца Николая Стахеева. Грот стоит у подножия небольшого холма с пологими склонами и смотровой площадкой на вершине. Можно представить, как пару веков назад летним днем знатные дамы и господа искали прохлады в искусственной пещере. А по вечерам поднимались наверх, чтобы полюбоваться местными красотами в теплых лучах закатного солнца.

— В советское время грот использовался по-разному. Например, на вершине располагалась палатка, а на террасах стояли столики, внутри грота была кухня и даже буфет, — рассказал директор Сада имени Баумана Александр Ликутов.

Чтобы организовать заведение общепита, к гроту пристроили подсобное помещение. Его использовали в том числе как склад. Кроме того, зимой, по воспоминаниям старожилов, дети катались с холма на санках. Грот хоть и выложен из необтесанного дикого камня, но к такому был не готов. В 2009 году его закрыли для посетителей как аварийную постройку.

— Каменная кладка была сильно разрушена, — вспоминает, как выглядел грот еще несколько лет назад, гендиректор компании, которая его отреставрировала, Дильшад Гайнулин. — Находиться рядом было небезопасно: с правой стороны, например, опора держалась на честном слове.

Арка и лестница слева до наших дней, увы, не сохранились. Да и состояние смотровой площадки оставляло желать лучшего. В ней зияли огромные дыры, поросшие кустарниками, а вместо оригинального каменного мощения специалисты обнаружили цементные стяжки и асфальт.

На то, чтобы вернуть гроту исторический облик, ушло два года. Для начала реставраторы с помощью хитрого раствора — микроцемента — укрепили грунт, фундамент, стены и свод «Бельведера». Затем взялись за восстановление каменной кладки и воссоздание утраченных элементов. В работе использовали натуральный известняк. В частности, лестницы сделали из бутового камня, который удалось найти в Подмосковье на месте снесенного дома XVIII века.

— Что удивительно, внешне грот выглядит массивно, но построили его в свое время аккуратно, — говорит Гайнулин. — Это не просто навал камней. На самом деле конструктив грота — кирпичная кладка, которая идет по кругу, и венчает ее что-то вроде металлического зонтика из кованого металла. И уже в этом каркасе набирался камень.

Современные мастера придерживались технологии XIX века. Реставрацию доверили каменщикам с большим опытом — они работали и на Соловках, и в Москве.

— Обратите внимание на арки грота, — показывает детали Гайнулин. — Как грамотно сделаны замковые камни — именно так было раньше.

Справа от грота реставраторы нашли и восстановили каменный каскад. Есть версия, что когда-то там был фонтан, но он не сохранился.

— Каскад состоит из четырех частей. Правда, когда мы пришли, была видна только нижняя полуразрушенная чаша, — рассказывает Гайнулин. — Остальные части мы обнаружили во время подготовительных работ.

Восстановленный каскад украсили бронзовой скульптурой, созданной по мотивам «Танцевального упражнения» Огюста Родена.

Привели в порядок и подсобное помещение, появившееся в советское время. Теперь оно выглядит в духе XIX века. Здесь же установили мультимедийный экран — источник информации о саде.

— Известно, что в конце XIX века купец Стахеев вместе с супругой переехал в Монте-Карло, где его затянули азартные игры, — согласился рассказать одну из городских баек Александр Ликутов. — По легенде, после революции Стахеев все-таки секретно вернулся в Москву, чтобы через подземный ход, расположенный в гроте, забрать ценности из тайника в собственном доме.

Но ничего у него не вышло: бывшего купца схватили и отвезли на Лубянку, где его допрашивал Дзержинский.

— Стахеев предложил в обмен на свободу раскрыть, где тайник, — продолжает Ликутов. — Условия приняли. Более того, Стахееву назначили пожизненную пенсию. А на изъятые деньги построили Дом культуры железнодорожников на Комсомольской площади.

К слову, во время реставрации никаких следов подземного хода не обнаружили.