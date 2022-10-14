Активисты центров московского долголетия приглашают на яркие мероприятия в стиле ретро

Фото: Центр московского долголетия

От всей души потанцевать на дискотеке, вместе спеть любимые шлягеры и погрузиться в атмосферу ХХ века — все это москвичи «серебряного» возраста могут сделать на теплых и душевных встречах в клубах центров московского долголетия.

В Центре московского долголетия «Киевский» открыта ретро-выставка «Путешествие в ХХ век». Ежедневно гости могут познакомиться с музыкальной и радиотехнической экспозициями. Увидеть и вспомнить марки, открытки, денежные купюры советской эпохи и многие другие предметы, которые окружали жителей страны в прошлом.

С 17 по 19 октября в ЦМД «Тушино» пройдут мероприятия, посвященные дню рождения Императорского лицея в Царском Селе «Друзья мои, прекрасен наш союз...» Клуб любителей каллиграфии расскажет об основах художественной прорисовки монограмм. В кулинарной студии участницы поделятся секретами приготовления пожарских котлет. 19 октября гости смогут посетить литературно-музыкальный салон времен Александра Пушкина, где прозвучат стихи, музыкальные произведения начала XIX века, а клуб исторического танца покорит гостей полонезом, вальсом, мазуркой и котильоном.

Ряд тематических мероприятий в ретро-стиле пройдет в клубном центре «Крюково». С 17 по 27 октября активисты сыграют в математическую игру «Жизнь», придуманную английским математиком Джоном Конвеем в 1970 году. 19 октября в центре пройдет показ мод «Десятилетие свободы и эклектики», основной тематикой которого станут модные тенденции 70-х. 20 октября активистов ждет музыкальный вечер — ретроспектива отечественной музыкальной моды 70-х годов — «Эпоха диско, клубов и веселья». 28 октября вновь состоится встреча в ретростиле, но уже для любителей направления хиппи. Каждые выходные ЦМД «Крюково» ждет всех на марафон «Кинопрокат эмоций: забытые фильмы 70-х», где посетители смогут увидеть такие картины, как «Африканыч», «Бушует «Маргарита», «А человек играет на трубе» и другие.

18 октября в 17:00 ЦМД «Митино» приглашает гостей на развлекательный вечер ярких и броских образов с исполнением хитов прошедших лет «Вечеринка 80-х».

19 октября с 10:30 в клубном центре «Ломоносовский» пройдет ЗОЖ-мероприятие «Ретроосень». Активисты смогут принять участие в спартакиаде, веселых стартах, интеллектуальном квизе, а также сразиться в конкурсе на лучший бумажный самолетик.

Фото: Центр московского долголетия

Также 19 октября центры московского долголетия «Ясенево» и «Фили-Давыдково» приглашают всех на зажигательные танцевальные вечера в стиле ретро.

Каждый четверг в Центре московского долголетия «Донской» проходят встречи участников клуба «Диско», где звучат песни разных жанров и исполнителей. А еще всегда можно обратиться к диджею с просьбой: «Поставь мой компакт-диск».

20 октября в 16:00 в ЦМД «Южное Бутово» состоится дискотека в стиле 80-х с элементами шоу-программы.

В Центре московского долголетия «Вешняки» каждую пятницу проходит вечеринка «Время танцевать».

21 октября в 14:00 ЦМД «Северный» приглашает на костюмированную ретродискотеку.

Клуб «Посиделки у патефона» ЦМД «Сокольники» приглашает 21 октября в 15:00 на прослушивание грампластинок с настоящего патефона 40-х годов ХХ века.

21 октября в 17:00 ЦМД «Зюзино» проведет мероприятие «Дискотека 60-70-х годов». Это два часа невероятных эмоций и драйва.

ЦМД «Борисовские пруды» откроет свои двери для тематической ретровстречи клуба «Музыка нас связала» 22 октября в 15:00.

Клуб «Танцевальный час» ЦМД «Некрасовка» приглашает всех желающих присоединиться к дискотеке в стиле ретро 23 октября в 17:00.

30 октября в ЦМД «Котловка» пройдет дискотека «В стиле ретро». Все участники мероприятия смогут потанцевать под любимую музыку и насладиться атмосферой того времени.

КСТАТИ

Актуальное расписание всех мероприятий центров московского долголетия можно узнать на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, а также в наших социальных сетях.