Фото: https://usadba-vorontsovo.ru/«Официальный сайт Усадьбы Воронцово»

В эти выходные, 16 октября, в усадьбе Воронцово пройдет экскурсия «Дары осени». Проведет ее ботаник Наталья Слободова. «Вечерняя Москва» узнала у экскурсовода, как золотую осень в столице видит биолог.

Золотая осень — время ярких красок, необычайно богатой палитры. Однако это и тяжелое для растений время, когда они готовятся встречать суровую зиму.

— На экскурсиях я часто говорю о фенологии, — по словам Слободовой, это наука о сезонных явлениях природы, о времени и причинах их наступления. — Фенологи выделяют три периода осени. Первый — начало: на деревьях появляются желтые листья. Затем — золотая осень. Она приходит, когда больше 50 процентов листвы уже поменяло свой цвет. И, наконец, предзимье — этот этап начинается, когда облетают все листья.

Многолетние наблюдения за природой позволяют фиксировать изменения климата — что происходит, например, со среднегодовой температурой.

Однако Наталья уверена, что изучать природные явления люди начали намного раньше, чем появилась эта, да и любая другая наука. Народные приметы тоже основаны на наблюдениях. В далеком прошлом люди выбирали, когда и что надо посадить, когда собирать урожай, следя за изменениями в окружающем мире. За многие века примет накопилось море.

— Например, есть такая: если листья на березе начинают желтеть с верхушки — жди холодной зимы, а если снизу, то осень будет теплой, — вспоминает экскурсовод. — Когда я это услышала, стала внимательнее смотреть на березы. И обнаружила, что они действительно по-разному желтеют. Вообще растения удивительные — они всегда знают, когда надо проснуться весной, когда надо готовиться к зиме.

Интересно, что подготовка к холодам начинается у растений в середине августа, когда световой день становится заметно короче. Чтобы сбросить листву, у деревьев между основаниями листьев и ветвями постепенно откладывается слой пробковой ткани. По «сосудам» от дерева к листу и обратно всегда движутся различные питательные вещества. Но когда пробковый слой утолщается, связь прерывается. Лист проще оторвать.

— А желтеют листья, потому что в них есть разные пигменты. Осенью хлорофилл, зеленый пигмент, перестает вырабатываться, а желтый, который ранее был не виден, остается. Если говорить совсем просто, не желтый цвет появляется на листьях, а исчезает зеленый. А вот красный образуется, когда сильно понижается температура. Если заморозки случаются рано, палитра осенних красок еще ярче.

Совсем неудивительно, что ботаник предпочитает гулять по паркам. Наталье Слободовой нравятся ботанические сады МГУ. Впрочем, она считает, что прогулки в природных зонах приносят удовольствие всем.

— Мне кажется, для многих людей это шанс отдохнуть от городской суеты и почувствовать себя частью природы. Приятно, что такая возможность действительно есть в Москве, где ежегодно появляются новые парки.

СПРАВКА

Бесплатная экскурсия «Дары осени» пройдет в усадьбе Воронцово 16 октября. Участники мероприятия прогуляются по усадьбе и узнают, какие плоды созревают в парке и чем они полезны, что выращивали в оранжереях во времена дворянства, почему в народе говорили: «Липа обувает, а сосна кормит». Мероприятие проводится бесплатно. Для участия необходимо зарегистрироваться. В парке регулярно проходят экологические и исторические экскурсии. Анонсы размещают на сайте и в социальных сетях усадьбы Воронцово.