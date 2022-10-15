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А я иду, гуляю по Москве: топ-5 мест для осенних прогулок

Никита Бессарабов

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А я иду, гуляю по Москве: топ-5 мест для осенних прогулок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Хорошая осенняя погода задержится в столице еще на несколько недель. Такой прогноз вчера дали синоптики центра «Фобос». «Вечерка» составила топ-5 парков для осенних прогулок.

Просто космос

  • Метро Свиблово, Новый Берингов пр-д

В Бабушкинском районе находится сквер «Знаки зодиака».

— Это уникальное место, — поделился глава управы района Александр Кузьмин. — Подобного нет в столице и, быть может, во всей России. Установленные здесь скульптуры выполнены в стиле стимпанк — они сделаны из металлолома.

Каждая фигурка символизирует отдельный знак зодиака.

Жемчужина Лосиноостровского

  • Метро Медведково, ул. Стартовая, 10 (от станции метро на автобусе № 50)

Джамгаровский парк считается жемчужиной Лосиноостровского района. Особенно местным жителям нравится Джамгаровский пруд, рядом с которым регулярно собираются рыбаки со всей Москвы.

Смотровая на холмах

  • Метро Крылатское, ул. Крылатская

Рельеф парка «Крылатские Холмы» разнообразен и живописен. Горная местность сочетается здесь с лесными участками и оврагами. На фоне пожелтевшей листвы особо выделяется стройная колокольня храма Рождества Пресвятой Богородицы. А со смотровой площадки Большого холма открывается едва ли не самый красивый вид на ночной город.

Зеркало Даниловского

  • МЦК «ЗИЛ», ул. Архитектора Леонидова

В Даниловском районе есть ландшафтный парк «Тюфелева Роща». Его фишка — пруд с кристально чистой водой. Водоем расположен в чаше, поэтому нет контакта с грунтом.

Вдруг как в сказке

  • МЦД-1 Лианозово, ул. Угличская, 13

Лианозовский парк славится фонтанами. У одного из прудов из природных камней даже создан водопад. А еще там поселились герои сказок.

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